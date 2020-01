Berlin, 23. siječanj 2020.

Samo libijski politički proces, koji vodi Libija, može okončati sukob i donijeti trajni mir, zaključak je Međunarodne konferencije o krizi u Libiji koja se održala u Berlinu. U zajedničkoj deklaraciji koja je uslijedila nakon 4 sata razgovora, svjetski su čelnici prihvatili dokument koji je izradila Organizacija ujedinjenih naroda. Dokumentom su se obavezali da će se suzdržati od miješanja u libijski oružani sukob i u unutarnje libijske poslove.

Zemlje koje su uključene odlučile su da zaraćenim frakcijama neće pružati daljnju vojnu pomoć, stoga su glasale za embargo na oružje koji su predložili Ujedinjeni narodi, a koji će sada morati pratiti s više pažnje nego u prošlosti. Konferencija je otvorila novu nadu u mirnu budućnost Libije.

Iako nisu potpisali dokument, u Berlinu su premijer al-Sarraj i general Haftar, imenovali članove vojne komisije koja će, u skladu s akcijskim planom Ujedinjenih naroda, morati nadgledati kraj neprijateljstava i iznad svega uspostaviti mir na bojišnici. Svi su svjetski vođe na kraju susreta izrazili nadu da će se poštovati primirje. Osim toga, iako se u dokumentu ne spominje, ojačao je prijedlog da se, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda i Europske unije, u Libiju pošalju međunarodne snage mira. To je prijedlog koji je u stvari došao od samog al-Sarraja upravo prije početka konferencije.

Što se tiče embarga, to su samo riječi, radi se o obavezi, no treba podsjetiti da je u Libiji embargo na snazi od 2011. godine – rekao je za Radio Vatikan, Lorenzo Marione, stručnjak za Sjevernu Afriku iz Centra za međunarodne studije. To da premijer al Saraj i general Haftar nisu potpisali dokument, ne iznenađuje s obzirom da su stranci bili glavni čimbenici međunarodne konferencije. Ne smije se isključiti mogućnost treće osobe iz Libije koja bi zemlji dala mir i stabilnost. Europska unija nema jedinstvenog stajališta o toj zemlji i zbog toga su ušli novi igrači kao što je Rusija, Turska i Arapski Ujedinjeni Emirati.

Svjetski čelnici, od ruskog predsjednika Vladimira Putina i turskog Recepa Tayyipa Erdogana do engleskog premijera Borisa Johnsona, izrazili su zadovoljstvo zbog onoga što se postiglo u Berlinu. Njemačka je kancelarka Angela Merkel istaknula da nisu riješeni svi problemi, no stvorio se duh i temelj da bi se moglo nastaviti tim putom Ujedinjenih naroda. Glavni je tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pak napomenuo da je iz te konferencije proizišla obaveza svih za mirno rješenje krize.

Da ne postoji vojno rješenje, svi se slažu, pa i oni koji imaju izravnu ulogu u sukobu. U ime Sjedinjenih Američkih Država, državni tajnik Mike Pomepo izrazio je nadu u što skorije otvaranje libijskih luka koje je radi nafte general Haftar zatvorio uoči berlinske konferencije. Na kraju molitve Anđeoskog pozdravljenja, papa Franjo je jučer poželio uspjeh berlinskoj konferenciji o krizi u Libiji, potičući zainteresirane strane na put koji vodi mirovnom sporazumu. (kta/rv)