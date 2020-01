Sarajevo, 22. siječanj 2020.

Na spomendan sv. Vinka, đakona i mučenika, 22. siječnja 2020., biskupi, svećenici, redovnici i redovnice grada Sarajeva okupili su se u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije na imendanskom čestitanju kod nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića koji je još u svojim dječačkim danima izabrao ovog sveca za svoga nebeskog zaštitnika.

Na čestitanju, između ostalih, nazočan je bio i apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto koji je, nakon obraćanja kardinala Vinka Puljića obznanio da je papa Franjo imenovao vojnog biskupa u BiH mons. Tomu Vukšića nadbiskupom koadjutorom Vrhbosanske nadbiskupije. Mons. Vukšić kasnije je uputio i prigodni pozdrav. Također su na čestitanju bili: biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić, provincijska glavarica sestara Služavki Maloga Isusa s. M. Maria-Ana Kustura, provincijalna poglavarica sestara milosrdnica s. M. Julijane Djaković i druge predstavnice raznih sestarskih zajednica, članovi Nadbiskupskoga ordinarijata vrhbosanskog, odgojitelji i profesori bogoslovnih sjemeništa i teologija i drugi dijecezanski svećenici i franjevci te članovi Družbe Isusove u glavnom gradu BiH.

Čestitku u ime svih nazočnih uputio je generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić. „U Isusu Bog nam je očitovao svoje lice i traži od nas da se odlučimo priznati Ga i slijediti. Tko god se odluči stupiti u prisno zajedništvo s Bogom, čini dobro jer svom životu daje puno značenje i otvara ga čvrstoj nadi. Potvrda tome je sv. Vinko: u nakani da odoli laskavostima ovoga svijeta, prigrlio je ideal služenja Kristu (diakonia) i dar vjere, te je u sve dane života svoga svjedočio da tjeskobe ovoga svijeta ne mogu nadvladati od Krista obećanu utjehu i pobjedu. Uz Krista, sv. Vinko za života nije znao za poraz, a svoju ljudsku slabost toliko je učvrstio da zavrijedio zauvijek imati mjesto uz Kralja mučenikâ“, kazao mons. Ćosić koji je potom uputio čestitku kardinalu Puljiću:

„Uzoriti gospodine Kardinale! Danas, 22. siječnja 2020., slavite Vaš 30. imendan kao vrhbosanski nadbiskup! Na tome Vam iskreno i od srca čestitamo! Netko će, a možda i Vi sami, pomisliti: 'Godine prolaze…' Ipak, ne zavaravajmo se onim što je ljudsko. Samo nas Bog proniče do kraja i naše misli već izdaleka poznaje [usp. Ps 139,1-2]. Bog, dakle, jedini ravna našom poviješću i životima – i hvala Mu da je to tako i uredio! Njemu, zajedno s Vama, danas želimo zahvaliti za Vaš dar života i godine služenja Kristu koji Vas je izabrao za svoga svećenika i biskupa. On, kao i Vi, najbolje zna kroz kakve i kolike ste tjeskobe morali proći, i još uvijek prolazite. A činjenica da ste ostali uz Krista, sačuvali dar vjere i radost služenja, jamac su da ste i Vi, poput Vašeg nebeskog zaštitnika, u svemu imali pouzdanja u Boga koji «umornome snagu vraća, jača nemoćnoga» [Iz 40,29]. Danas želimo, također, moliti da Bog, po moćnom zagovoru sv. Vinka, nastavi podržavati i obilno blagoslivljati sva Vaša nastojanja oko dobra ove Crkve vrhbosanske, svih njezinih svećenika, redovnika, redovnica, sjemeništaraca i bogoslova, kao i svega puka Božjega. Još jednom: U ime svih ovdje prisutnih, kao i u svoje osobno ime upućujem iskrene i srdačne čestitke u povodu Vašeg imendana, koje pratimo, posebno danas, našim molitvama“, kazao je mons. Ćosić nakon čega su svi prisutni zajedno otpjevali prigodnu imendansku popijevku.

Pozdravljajući sve nazočne, kardinal Puljić zahvalio je mons. Slađanu Ćosiću na čestitci koju je uputio u ime okupljenih biskupa, svećenika, redovnika i časnih sestara te zahvalio svima na dolasku kao i na čestitkama koje su mu uputili osobnim stiskom rukom ili pisanom porukom. „Čemu čestitke kad nisam zaslužan? To je dar“, kazao je kardinal Puljić napominjući da je ime Vinko dobio na krštenju u samostanskoj i župnoj crkvi u banjolučkom naselju Petrićevac dan nakon rođenja koje je bilo 8. rujna 1945.,. „Pokojna majka zaželjela je da mi ime bude Vinko i dala mi je zaštitnika“, rekao je kardinal Puljić napominjući da nekoliko svetaca nosi ime Vinko. „Zahvaljujem ocima trapistima u Banjoj Luci koji su mi kao malom dječaku ponudili knjižicu o sv. Vinku, đakonu i mučeniku. Ta hrabrost sv. Vinka oduševila me je toliko da sam ga uzeo za svoga zaštitnika“, pojasnio je kardinal Puljić.

„Sv. Vinko bio je hrabar, kako kaže i sv. Augustin, te pun pouzdanja u govoru, a izdržljiv u trpljenju. A svakome od nas to treba“, rekao je kardinal Puljić dodajući da je imendansko čestitanje prigoda za stvaranje zajedništva i povezanosti. Osobito je zahvalio svećenicima redovnicima, redovnicama i svim vjernicima na svakoj molitvi kojom ga prate, ne samo uz imendan. „Imendan je prigoda da se i nađemo zajedno i da se osobno susretnemo jer smo u ovoj globalizaciji digitalne tehnike izgubili osobnu komunikaciju“, kazao je kardinal Puljić dodavši da je danas potreban susret „oči u oči“ kako bi svi doživjeli da su braća i sestre na istom životnome putu.

„Zato želim da stvarno znamo graditi zajedništvo. Kršćanstvo, ukoliko ne izgrađuje zajedništvo, nije kršćanstvo jer Krist je tako htio. Nalazimo se baš u osmini molitve za jedinstvo. On je oporuku ostavio da svi budu jedno. Nama je to, zapravo, Isusova oporuka, da mi gradimo to zajedništvo, to jedinstvo u Kristu“, istaknuo je kardinal Puljić ističući da ih ne povezuju prije svega sposobnosti, simpatije i zasluge nego Krist Gospodin. „I zato se radujem tome zajedništvu“, istaknuo je kardinal Puljić koji je još jednom zahvalio na željama, molitvama i čestitkama. (kta)



foto