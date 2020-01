Sarajevo, 22. siječanj 2020.

Na spomendan sv. Vinka, đakona i mučenika, 22. siječnja 2020., biskupi, svećenici, redovnici i redovnice grada Sarajeva okupili su se u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije na imendanskom čestitanju kod nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića koji je još u svojim dječačkim danima izabrao ovog sveca za svoga nebeskog zaštitnika. Čestitku u ime svih nazočnih uputio je generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, a prenosimo je u cijelosti:



Uzoriti gosp. kardinale,

Preuzvišeni gosp. nuncije,

Preuzvišeni oci biskupi,

Poštovani redovnički poglavari i poglavarice,

Poštovani svećenici, redovnici i redovnice,

Poštovani bogoslovi,

Pripala mi je čast i radost uputiti dobrodošlicu i izraziti srdačne pozdrave svim nazočnima na čestitanju još jednog imendana Vinku kard. Puljiću, nadbiskupu vrhbosanskom.

U životu postoje prigode baš poput ove kada nedostaju riječi kojima možemo izraziti svoju radost zbog sudjelovanja u značajnim trenutcima za život osobe s kojom nas je Bog, u svojoj providnosti, stavio u razne veze i odnose. Ne radi se, dakako, o nedostatku riječi koje se ugradi u govor, kojega netko smatra dobrim, drugi predivnim, a nerijetki osrednjim ili lošim! Radi se, prije svega, o riječima kojima izražavamo zahvalnost zbog jednostavne prisutnosti te druge osobe u našemu životu, što je, samo po sebi, znak da svaki korak u životu činimo u zajedništvu s drugim, a nadasve s Bogom, s Isusom.

Isusova prisutnost u životu svakoga od nas doista je iznenađu-juća, iz razloga što je On, za razliku od svih drugih, kadar i voljan ozdraviti nas, spasiti nas. Upravo o tome govori današnje Evanđelje, dok nas poziva da svoj pogled usmjerimo prema Gospodaru subote – pa bilo to i srijedom kao danas! – koji uvijek čini ono što je dobro, lijepo, korisno i plemenito, čak i pod cijenu vlastite osude na smrt [usp. Mk 3,1-6].

U Isusu Bog nam je očitovao svoje lice i traži od nas da se odlučimo priznati Ga i slijediti. Tko god se odluči stupiti u prisno zajedništvo s Bogom, čini dobro jer svom životu daje puno značenje i otvara ga čvrstoj nadi. Potvrda tome je sv. Vinko: u nakani da odoli laskavostima ovoga svijeta, prigrlio je ideal služenja Kristu (diakonia) i dar vjere, te je u sve dane života svoga svjedočio da tjeskobe ovoga svijeta ne mogu nadvladati od Krista obećanu utjehu i pobjedu. Uz Krista, sv. Vinko za života nije znao za poraz, a svoju ljudsku slabost toliko je učvrstio da zavrijedio zauvijek imati mjesto uz Kralja mučenikâ.

Uzoriti gosp. Kardinale!

Danas, 22. siječnja 2020., slavite Vaš 30. imendan kao Vrhbo-sanski nadbiskup! Na tome Vam iskreno i od srca čestitamo!

Netko će, a možda i Vi sami, pomisliti: "Godine prolaze…" Ipak, ne zavaravajmo se onim što je ljudsko. Samo nas Bog proniče do kraja i naše misli već izdaleka poznaje [usp. Ps 139,1-2]. Bog, dakle, jedini ravna našom poviješću i životima – i hvala Mu da je to tako i uredio! Njemu, zajedno s Vama, danas želimo zahvaliti za Vaš dar života i godine služenja Kristu koji Vas je izabrao za svoga svećenika i biskupa. On, kao i Vi, najbolje zna kroz kakve i kolike ste tjeskobe morali proći, i još uvijek prolazite. A činjenica da ste ostali uz Krista, sačuvali dar vjere i radost služenja, jamac su da ste i Vi, poput Vašeg nebeskog zaštitnika, u svemu imali pouzdanja u Boga koji «umornome snagu vraća, jača nemoćnoga» [Iz 40,29].

Danas želimo, također, moliti da Bog, po moćnom zagovoru sv. Vinka, nastavi podržavati i obilno blagoslivljati sva Vaša nastojanja oko dobra ove Crkve vrhbosanske, svih njezinih svećenika, redovnika, redovnica, sjemeništaraca i bogoslova, kao i svega puka Božjega.

Još jednom: U ime svih ovdje prisutnih, kao i u svoje osobno ime upućujem iskrene i srdačne čestitke u povodu Vašeg imendana, koje pratimo, posebno danas, našim molitvama.