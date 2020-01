Sarajevo, 22. siječanj 2020.

Apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini, točno u podne 22. siječnja 2020. obznanio je biskupima, svećenicima redovnicima i redovnicama, okupljenim u dvorani Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu na imendanskom čestitanju nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, da je Sveti Otac Franjo imenovao mons. Tomu Vukšića nadbiskupom koadjutorom Vrhbosanske nadbiskupije premjestivši ga iz Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini. Napomenuo je da će mons. Vukšić u isto vrijeme biti i apostolski upravitelj spomenutog Ordinarijata.

Nuncij Pezzuto najprije je čestitao imendan kardinalu Puljiću u ime Apostolske nuncijature u BiH. „Ove godine čestitke su dvostruke: jedna je za imendan, a druga je da Vam je Sveti Otac dodijelio pomoć za Vaše pastoralno djelovanje imenovavši nadbiskupa koadjutora, a izbor Svetog Oca pao je na preuzvišenog gospodina mons. Tomu Vukšića“, kazao je nuncij Pezzuto nakon čega su svi prisutni dugim pljeskom prihvatili ovo imenovanje. Pojasnio je da mons. Vukšić kao vojni biskup premješten sa službe vojnog biskupa za nadbiskupa koadjutora Vrhbosanske nadbiskupije, a Sveti Otac ga je imenovao u isto vrijeme i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH. Izrazio je čestitku i dobre želje napominjući da su imenovanja u isto vrijeme i čestitke i nešto što treba nositi na plećima odnosno odgovornost za narod Božji. Poželio je imenovanom nadbiskupu koadjutoru Vukšiću da može služiti mjesnoj i općoj Crkvi.

Obraćajući se prisutnima imenovani nadbiskup koadjutor Vukšić najprije je uputio imendansku čestitku kardinalu Puljiću. „Po zagovoru svetoga Vinka mučenika, čiji blagdan danas slavimo, neka se širi i raste slava Božja. Neka sve bude za spasenje naše i svih ljudi. I neka naši skromni doprinosi pomognu, da se glas Evanđelja širi, da Crkva Kristova raste i svakim danom sve više u nama jača blagoslov, oprost, mir, jedinstvo, napredak i prijateljstvo, a u Bosni i Hercegovini poštovanje, zajedništvo i suradnja među svim ljudima i narodima, te ekumenizam među kršćanima i dijalog među religijama“, kazao je novi nadbiskup koadjutor Vukšić te nastavio:

„Ova molitva, koju upućujem svemogućemu Bogu, je moj pozdrav i želja. U svemu tomu trudit ću se, u okviru svojih mogućnosti, dati doprinos i pomoći Vama, uzoriti gospodine Kardinale, u služenju ovoj časnoj Vrhbosanskoj nadbiskupiji, zajedno s njezinim prezbiterijem, redovnicima i redovnicama i cijelim narodom Božjim. Čestitam Vam Imendan! I molim, neka Vas dragi Bog, po zagovoru Vašega nebeskoga zaštitnika, i dalje blagoslivlja u vjernom služenju Crkvi Božjoj i ljudima, koje Vam Providnost šalje na životni put“, kazao je mons. Vukšić.

„Hvala svetom ocu papi Franji za iskazano veliko povjerenje, kojim me šalje na ovu novu službu. On Vam je jučer poslao pisanu čestitku za Imendan, a danas Vam šalje mene kao skroman dar. Kad je bilo vrijeme za to, zahvalio sam mu za iskazanu čast i očitovao svoju želju, da bi mi iskazao još veću milost, ako bi na ovu službu poslao pobožnijega i boljega no, kao što vidite, nije odustao od svoje nakane. Na osobit način želim pozdraviti braću svećenike svih služba, koji Narodu Božjemu vjerno posreduju milost i spasenje, i vjernike ove Nadbiskupije i zahvaliti za molitve, brojne znakove prijateljstva, pozive i dolaske u vaše zajednice. Posebice srdačan pozdrav i zahvala profesorima Bogoslovnoga fakulteta, bivšim i sadašnjim, jer vi ste mi kroz ovih tridesetak godina, zajedno s bogoslovima i ostalim studentima, našim nasljednicima, pomagali rasti. Bog vas sve blagoslovio! Draga braćo redovnici i drage sestre redovnice, a među vama osobito draga braćo franjevci, duhovni pastiri brojnih župa, vaše karizme i vaše predano služenje su blagoslov za narod Božji i velika potreba Crkve. Stoga je zadaća svakoga biskupa biti otvoren za vaše karizme i izravno pomagati da, u skladu s nakanama vaših utemeljitelja i pod vodstvom Crkve i vaših poglavara, one rastu i osnažuju se. Jer snaga svetosti i javnoga djelovanja žive Crkve jednaka je zbroju svih naših duhovnih snaga“, rekao je nadbiskup koadjutor Vukšić te nastavio:

„Dragi vjernici i svećenici Vojnog ordinarijata, s vama ću, odlukom pape Franje, nastaviti živjeti i raditi i dalje. Trudit ću se, da to bude jednako predano kao i do sada i sve dok Providnost, po odluci Petrova nasljednika ili po pravilu prirode, ne odredi drukčije. Hvala vam za brojne znakove prijateljstva, za suradnju i iznad svega za svjedočenje svoje kršćanske vjere u javnom prostoru i službama. Uz to, ovo je također prilika, za zahvalu braći biskupima i četvorici franjevačkih provincijala, jer su mi jednodušno pomogli u Vojnom ordinarijatu, kroz sve ove godine, očitovati bratstvo i pastoralnu suradnju svećenika iz svih biskupija i provincija, što je vrlo važan znak za našu pokrajinsku Crkvu. Takvu slogu i suradnju njegovat ću dok me bude“, rekao je nadbiskup koadjutor Vukšić koji je pozdravio „također sve kulturne, znanstvene, društvene, odgojne, obrazovne, medijske, političke, gospodarske, sudske, zdravstvene djelatnike, kao i ostale koji obnašaju odgovorne javne poslove“ i uputio molitvu „da dragi Bog blagoslovi i podrži sve, koji plemenito i odgovorno obnašaju te svoje službe“

Kardinal Puljić u svom je obraćanju izrazio dobrodošlicu koadjutoru nadbiskupu Vukšiću u mjesnu Crkvu vrhbosansku napominjući da je biskup Vukšić u Vrhbosansku nadbiskupiju uključen već trideset godina kao profesor i odgojitelj te kasnije kao vojni ordinarij. „Drago mi je, kako moje godine idu kraju i moje snage polako slabe, imam osjećaj sigurnosti da će se nastaviti živjeti i raditi u ovoj mjesnoj Crkvi, upravo Tvojim dolaskom. Zato ti izričem dobrodošlicu!“, kazao je kardinal Puljić podsjetivši da je „sve je u Božjim rukama – i život i vrijeme i izazovi životni“ te zaželio Božje svjetlo i snagu u njegovom radu. „Dok me snage drže, bit ćemo braća zajednički za ovu Crkvu. Ova Crkva treba žrtve i ljubavi da se, kao što sam rekao, izgrađuje zajedništvo. Zato, ono što si stekao kroz trideset godina života i rada na području ove mjesne Crkve, sada će ti biti velika pomoć da možeš nastaviti kao nadbiskup koadjutor u ovoj Crkvi, a danas-sutra, kada ja prestanem, Ti ćeš nastaviti“, riječi su kardinala Puljića koji je na kraju zazvao Božji blagoslov na mjesnu Crkvu vrhbosansku u povodu imenovanja biskupa Vukšića nadbiskupom koadjutorom. Zahvalio je i Svetome Ocu papi Franji koji je iznašao načina i darovao nadbiskupa koadjutora, a svim nazočnima poželio je dobru suradnju u mjesnoj Crkvi.

Mons. dr. sc. Tomo Vukšić je rođen 9. siječnja 1954. u Studencima, u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Nakon što je pohađao filozofsko-teološki studij u Sarajevu i odslužio vojsku (1977.-1978.) bio je zaređen za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije u Studencima, 29. lipnja 1980. Bio je župni vikar u katedrali u Mostaru od 1980. do 1982. Zatim, kao stipendista Propaganda Fide, postigao je magisterij iz ekumenske teologije na Papinskom orijentalnom institutu (1984.) te onaj iz kanonskoga prava na Papinskom sveučilištu Urbaniana (1986.). Od 1986. do 1988. vršio je službu tajnika Biskupije i biskupa Pavla Žanića. Poslije toga bio je pitomac Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu (1988.-1991.), i ponovno student na Papinskom orijentalnom institutu, gdje je postigao doktorat (1991) tezom: „Odnosi među katolicima i pravoslavcima u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1903.“

Vrativši se u domovinu, bio je pročelnik Teološkog instituta u Mostaru (od 1991 do 1994); predavač na Teološkom institutu u Dubrovniku (1992-1997); vicerektor Bogoslovije u Sarajevu (od 1993. do 1998.); sudski vikar u Mostarsko-Duvanjskoj biskupiji (1993-2009); ravnatelj Katoličke tiskovne agencije Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (od 1998 do 2005), član Mješovitoga povjerenstva za primjenu Temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine.

Sveti Otac Benedikt XVI. osnovao je, 1. veljače 2011. Vojni ordinarijat za Bosnu i Hercegovinu te imenovao generalnog vikara Mostarsko-duvanjske biskupije i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu dr. don Tomu Vukšića za prvog biskupa vojnog ordinarija. Za biskupa je zaređen 2. travnja 2011. u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve.

Odlično poznaje talijanski jezik; zna također njemački i francuski. Autor je brojnih i cijenjenih publikacija iz teologije, kanonskoga prava, povijesti Crkve, suvremenih pitanja. (kta)



foto