Vatikan, 22. siječanj 2020.

Biti kršćani, svećenici ili biskupi besplatan je Gospodinov dar koji se ne može kupiti. Svetost je upravo u čuvanju toga dara, primljenog besplatno i bez naših zasluga – rekao je papa Franjo, 21. siječnja 2020. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte osvrnuvši se na Psalam 89 i na prvo čitanje liturgije iz Prve knjige o Samuelu. Psalam podsjeća na izbor Davida za kralja Izraela nakon što je Gospodin zbog neposlušnosti odbacio Šaula. Prvo čitanje govori kako je Gospodin poslao Samuela da pomaže za kralja jednoga od Jesejevih sinova.

Pomazanje označava Božji izbor, te se i danas koristi za posvećenje svećenika i biskupa – rekao je Papa i istaknuo – I mi smo, kršćani, u krštenju pomazani uljem. Bog je pozvao Samuela da ne gleda na vanjski izgled, jer „Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu“. Davidova braća borila su se protiv Filistejaca, imali su zasluge, no Gospodin je izabrao najslabijeg među njima. Nemirnog mladića koji je, kada je mogao, išao gledati kako se braća bore protiv Filistejaca, no vraćali su ga uvijek pasti stado.

Dakle, pozvali su Davida koji je bio rumen, lijepih očiju i krasna stasa. Gospodin je rekao Samuelu da ga pomaže te stoga „Duh Gospodnji obuze Davida od toga dana“ – citirao je Sveti Otac i napomenuo – To je događaj koji nas tjera na razmišljanje, potičući nas da se pitamo zašto je Gospodin izabrao tog normalnog mladića koji je činio nestašluke poput svih drugih, koji nije bio pobožan, nije molio svaki dan, a imao je sedmero braće koji su to zaslužili više od njega.

Pa ipak, izabran je najmanji, najograničeniji, koji nije imao titule, ništa nije imao i nije se borio u ratu – rekao je papa Franjo i primijetio – To nam pokazuje besplatnost Božjeg izbora. Kada Bog izabire, pokazuje svoju slobodu i besplatnost. Pomislimo na sve nas koji smo ovdje. Kako to da je Gospodin izabrao nas? Ne zato što smo iz kršćanske obitelji ili zato što pripadamo kršćanskoj kulturi. Mnogi iz kršćanske obitelji i kulture odbacuju Gospodina i ne žele ga. No kako to da smo ovdje mi, izabrani od Gospodina?

Gospodin nas je izabrao besplatno i bez ikakve zasluge – rekao je Papa i nastavio – Ništa nismo platili da bismo postali svećenici i biskupi, barem tako mislim, zar ne? Naime, ima i onih koji žele napredovati u takozvanoj crkvenoj karijeri i koji se ponašaju u skladu sa simonijom, traže utjecaj kako bi postali netko i nešto. To su karijeristi, no to nije kršćanski. Biti kršćani, biti kršteni, biti zaređeni svećenici i biskupi, čista je besplatnost. Gospodinovi se darovi ne kupuju.

Pomazanje Duhom Svetim je besplatno – rekao je Sveti Otac i dodao – Biti sveti i kršćanska svetost znači čuvati dar i ništa više, ponašajući se tako da Gospodin uvijek bude Onaj koji daje dar, ne pripisujući sebi nikakve zasluge. U svakodnevnom životu, u poduzeću i na poslu, da bismo zadobili više mjesto, često tražimo tuđe preporuke. To nije dar, to je karijerizam. Biti kršćani, svećenici i biskupi, samo je dar. I samo se na taj način razumije naše ponizno ponašanje koje moramo imati; bez ikakve zasluge.

Moramo samo čuvati taj dar, kako se ne bi izgubio – rekao je papa Franjo i objasnio – Svi smo pomazani Gospodinovim izborom; moramo čuvati to pomazanje kojim smo postali kršćani, svećenici i biskupi. To je svetost. Druge stvari nisu potrebne. To je poniznost čuvanja. To je dar. Najveći je Božji dar Duh Sveti! Kada nas je Gospodin izabrao, dao nam je Duha Svetoga. To je čista milost, bez naše zasluge.

Ako mi, kršćani, zaboravimo Božji narod, pa i nevjernički narod, ako mi, svećenici, zaboravimo svoje stado, ako mi, biskupi, to zaboravimo i osjetimo se važniji od drugih, odbacujemo Božji dar. To je kao da kažemo Duhu Svetom: Idi, idi mirno u Presveto Trojstvo, odmori se, a ja ću se sam snaći. To nije kršćanski. To nije čuvanje dara. Molimo danas Gospodina, misleći na Davida, da nam dade milost zahvaljivanja za dar koji nam je dao, da budemo svjesni toga tako velikog i lijepog dara, te da taj besplatan dar čuvamo svojom vjerom – zaključio je Papa. (kta/rv)