Vatikan, 21. siječanj 2020.

Budite poslušni Božjoj riječi koja je uvijek novost – potaknuo je papa Franjo, 20. siječnja 2020. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, usredotočivši se na prvo čitanje liturgije dana koje govori kako je Bog, po Samuelovu proroštvu, odbacio Šaula kao kralja. Njegov je grijeh bio manjak poslušnosti – rekao je Papa i istaknuo – Gospodin mu je rekao da ne uzme ništa od naroda koji je pobijedio, no nije bilo tako. Kad je Samuel došao prekoriti ga u Gospodinovo ime, Šaul je protumačio: „Narod je od plijena uzeo ovaca i goveda, i to najbolje na čemu se imao izvršiti 'herem', da žrtvuje Gospodinu“.

Šaul ništa nije sebi uzeo, a drugi jesu – rekao je Sveti Otac i objasnio – Međutim, s takvim tumačenjem Božje riječi, kako je njemu izgledalo pravedno, dozvolio je da drugi nešto od plijena uzmu sebi. To su koraci prema korupciji; počinje se s malom neposlušnošću i s manjkom poslušnosti, te se ide dalje i dalje. Nakon što je Šaul pogubio Amalečane, narod je uzeo od plijena sitnu i krupnu stoku, prve plodove onoga što je bilo određeno za istrebljenje, kako bi žrtvovao Gospodinu.

Samuel je pojasnivši ljestvicu vrijednosti, podsjetio Šaula kako je Gospodinu važnija od žrtava paljenica i klanica, poslušnost Njegovu glasu – rekao je papa Franjo i napomenuo – Važnije je imati poslušno srce i poslušati, negoli prikazivati žrtve, postiti i činiti pokoru. Grijeh je manjka poslušnosti upravo u tome da nam je važnije ono što mi mislimo, a ne ono što traži Gospodin, a što možda ne razumijemo.

Kada se pobunimo protiv Gospodinove volje, nismo poslušni – rekao je Papa i nastavio – To je kao da smo počinili grijeh čaranja. Kao da, iako kažemo da vjerujemo u Boga, odemo gatarama da nam čitaju iz dlana, radi tobožnje sigurnosti. Neposlušnost Gospodinu i manjak poslušnosti je kao čaranje. Kada ste tvrdoglavi pred Gospodinovom voljom, idolopoklonici ste, jer vam je važnije ono što vi mislite, važniji su vam kumiri od Gospodinove volje.

Šaula je ta neposlušnost koštala kraljevstva. „Ti si odbacio riječ Gospodnju, zato je Gospodin odbacio tebe, da ne budeš više kralj“ – citirao je Sveti Otac i dodao – To nam pomaže da razmislimo o svojoj poslušnosti. Često nam je važnije naše tumačenje evanđelja ili Gospodinove riječi u evanđelju od same Gospodinove riječi. Na primjer kada padamo u moralnu kazuistiku, to nije Gospodinova volja. Njegova je volja jasna, očituje se u biblijskim zapovijedima i po Duhu Svetom u vašem srcu.

No kada smo tvrdoglavi i pretvaramo Gospodinovu riječ u ideologiju, idolopoklonici smo i nismo poslušni. Potrebna je poslušnost – rekao je papa Franjo i podsjetio – Isusove su učenike kritizirali jer nisu postili. Gospodin je protumačio kako „nitko ne ide prišivati krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer nova zakrpa vuče sa starog odijela, pa nastane još veća rupa“; te kako „nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine, inače će vino proderati mješine pa propade i vino i mješine, nego — novo vino u nove mješine“.

Radi se o novosti Gospodinove riječi, jer Gospodinova riječ je uvijek nova, uvijek nas nosi naprijed, uvijek pobjeđuje i bolja je od svega – rekao je Papa i istaknuo – Pobjeđuje idolopoklonstvo, oholost i preveliku sigurnost u sebe koju nemamo zbog Gospodnje riječi nego zbog ideologije koju smo izgradili oko nje. Ima jedna jako dobra Isusova rečenica koja sve to tumači i dolazi od Boga, a nalazi se u Starom zavjetu: Milosrđe hoću, a ne žrtve!

Biti dobar kršćanin znači biti poslušan Gospodinovoj riječi, slušati ono što Gospodin govori o pravdi, milosrdnoj ljubavi, oproštenju, milosrđu i ne biti nedosljedni u životu, koristeći ideologiju kako bismo išli naprijed. Istina je, Gospodinova nas riječ ponekad dovede u nevolje, no to isto čini i đavao, ali na lažan način. Dakle, biti kršćanin znači biti slobodan kroz povjerenje u Boga – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)