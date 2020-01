Banja Luka, 20. siječanj 2020.

Na prijedlog Svetog Oca i prema odluci naših biskupa svake je godine prva nedjelja veljače posvećena razmišljanju i molitvi za dar života. Naši biskupi pozivaju vjernike na odgajanje savjesti i na razvoj svijesti o ljubavi, prihvaćanju i poštivanju istinskog života od samoga začeća. Stoga je predsjednik Vijeća za obitelj mons. dr. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, uputio Poruku za Dan života, koji se obilježava u nedjelju 2. veljače 2020, pod naslovom „Zaštita života i pravo na život od samog začeća“.

Razmišljajući o Danu života, razmišljamo o obitelji u kojoj se rađa život, o dostojanstvu obitelji, o dostojanstvu roditelja i djece. Suvremena obitelj živi u svijetu u kojem vlada egoizam u svojim različitim oblicima: individualni i kolektivni egoizam. U obitelji treba – umjesto egoizma – vladati ljubav prema drugome, i to bezuvjetna ljubav prema drugome kako to svjedoči Sv. Obitelj. Iz obitelji kao zajednice ljubavi mogu proizaći poticaji za obnovu društva, naroda i čovječanstva. Uzor nam moraju biti oni koji su darovali sve svoje i sami sebe za opće dobro (da bi svima bilo dobro), a ne oni koji se uzvisuju pljačkajući i ugrožavajući druge na različite načine.

Od trenutka začeća počinje novi život koji nije ni očev ni majčin, nego život novoga ljudskog bića koje se samo za sebe razvija. Suvremena genetika je utvrdila da je tu od prvog časa utvrđen program onoga što će to biće biti – čovjek. To biće nikada neće postati ljudsko ako to nije već od tada. Prema tome, od prvog časa svog postojanja tom biću dugujemo bezuvjetno poštovanje kao prema svakom čovjeku. Stoga je život svet i nepovrediv od prvoga časa začeća. Čovjek je kao osoba sam za sebe svrha, a nikada sredstvo nijedne vlasti ni institucije na ovome svijetu.

Svako dijete ima pravo na ime, državljanstvo i pravni identitet. Prema podacima Međunarodnog fonda Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF-a u svijetu ima oko 166 milijuna djece mlađe od pet godina koja poslije rođenja nisu prijavljena, što znači da je svako četvrto novorođenče, zbog siromaštva i nerazvijenosti, žrtva ozbiljnog kršenja prava na državljanstvo. Osim toga, oko 237 milijuna djece, odnosno jedno od troje, nakon prijave nije dobilo rodni list. Generalna ravnateljica UNICEF-a Henrietta Fore naglašava da su djeca bez dokaza o identitetu često isključena iz obrazovanja, medicinske skrbi ili drugih usluga od životne važnosti te su podložnija eksploataciji i zlostavljanju (Svjetlo riječi, siječanj 2020, 76).

U božićnom vremenu djeca Pjevači betlehemske zvijezde pomažu djeci u misijskim zemljama: molitvom, žrtvom te konkretnim akcijama pokazuju solidarnost s potrebnima. Djeca su djeci velika duhovna i materijalna potpora. Osim ovoga plemenitog djela poznati su i „Marijini obroci“ gdje djeca pomažu gladnoj djeci kojima je to jedini obrok koji im omogućava i školovanje i preživljavanje. Stoga sve čitatelje ove poruke pozivamo da na bilo koji način pomognu djeci u ostvarivanju njihovih prava i u očuvanju njihovih života. Svoje žarke molitve upravimo Svetoj Obitelji za sve naše obitelji kako bi živjele po Božjoj volji.

Ovom prigodom u ime svih katoličkih biskupa Bosne i Hercegovine upućujem vapaj za obnovu obitelji – rađanje djece, obnovu Crkve, naroda, Domovine. Iskreno zahvaljujemo svećenicima, redovnicima i svima vama koji na razne načine suzbijate kulturu smrti radeći na izgradnji kulture i civilizacije života.

Posebno zahvaljujem i izražavam veliko poštovanje svima onima u našoj Domovini koji s velikom odgovornosti prema Bogu, prema svojoj savjesti, prema svakom čovjeku te prema svome narodu štite ljudski život i visoko cijene dostojanstvo braka i obitelji.

Zahvaljujem svim pomagačima zaklade „Da životu“, koju smo ustanovili prije više godina, a koja potiče naše hrabre bračne drugove da budu spremni odgajati djecu u ljubavi i u poštovanju prema drugima.

Zahvaljujem i karitativnim i molitvenim skupinama koje se veoma trude oko pružanja pomoći mladim bračnim parovima kao i siromašnijim obiteljima.

Zahvaljujem također svim liječnicima i bolničkom osoblju, kao i članovima obitelji koji su se istakli u spašavanju nerođenih života.

Sve Vas molim: bdijte i dalje nad svakim ljudskim životom! Branite i štitite i ubuduće ljudski život u njegovoj cjelovitosti! To je velika zadaća i veliko poslanje za sve nas koje nam je povjerio sam Bog Životvorac! Neka Vas On nagradi svojim blagoslovom i svojim mirom!



Banja Luka, 16. siječnja 2020.

Dr. Marko Semren,

pomoćni biskup banjolučki i

predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH