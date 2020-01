Radunice, 20. siječanj 2020.

U nedjelju, 19. siječnja 2020. u župi Sv. Ane - Radunice pod pučkom Svetom misom u prijepodnevnim satima krštena je mala Katarina. Novi život svakako je razlog za radost, ali kako je ovo prvo krštenje u posljednje dvije godine, radost i sreća u malenoj župnoj zajednici je bila velika.

Misno slavlje je predvodio pomoćni biskup vrhbosanski u miru mons. Pero Sudar uz koncelebraciju vlč. Ilije Miškića, brata Tomislavovog i vlč. Ilije Orkića, župnika župe Radunice. Na samom početku Misnog slavlja vlč. Orkić pozdravio je biskupa Sudara, sve vjernike i na poseban način roditelje male Katarine, Katu i Tomislava. Župnik je naglasio kako je danas imamo više razloga za slavlje. "Okupljeni smo na svetoj euharistiji, naša mala zajednica postaje bogatija za još jedno dijete Božje". Biskup je Sudar je kazao da je "doduše u mirovini ali ne miruje".

U samoj propovijedi biskup Sudar osvrnuvši se na misna čitanja naglasio je kako je život dar od Boga. Biskup je kazao da svaki neprimjeren i nemaran odnos prema našem tijelu, dovodi do smrti, tako i naši grijesi dovode do smrti duše. No, Bog nas ne napušta, on šalje Svoga Sina, kojeg proroci navještaju već u Starom zavjetu, a u Novom dolazi do ispunjenja Božjega plana za spasenje. U današnjem svijetu vlada strah od života, strah od obitelji i darivanja. Zbog toga kao katolici život moramo štiti i život moramo primiti. Na krštenju postajemo djeca Božja, ali po Duhu Svetom (Iv 1,33).

Kuma na krštenju je bila studentica Anamarija Matijević. A na Misi je pjevao župni zbor.

Mala Katarina sedmo je dijete u obitelji Tomislava i Kate, a treća kćer u obitelji. Jedno vrijeme su živjeli u Americi, ali su se prije nekoliko godina odlučili vratiti u Bosnu i Hercegovinu, te ovdje živjeti, odgajati i podizati svoju djecu. Osim župljana, na Misnom slavlju su pristigli i kumovi iz više mjesta iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. (kta/a.m.)



