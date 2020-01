Zagreb, 20. siječanj 2020.

Središnje ekumensko slavlje ovogodišnje Molitvene osmine za jedinstvo kršćana održano je u nedjelju 19. siječnja u zagrebačkoj prvostolnici, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Uz zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića ekumensko molitveno slavlje predvodili su metropolit zagrebačko-ljubljanski Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić, biskup Evangeličke Crkve u Republici Hrvatskoj Branko Berić, biskup Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u Republici Hrvatskoj Péter Szenn, predsjednik Saveza baptističkih Crkva u Republici Hrvatskoj pastor Ivica Horvat te parohijski svećenik Makedonske pravoslavne Crkve u Republici Hrvatskoj protojerej stavrofor o. Kirko Velinski.

Uz predvoditelje slavlja na ekumenskom susretu sudjelovali su i visoki gosti predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europske unije (COMECE) luksemburški nadbiskup kardinal Jean-Claude Hollerich, S.J. i predsjednik Konferencije europskih Crkava (CEC) pastor Christian Krieger, potom apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić, predstavnik HBK u COMECE-u bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, zagrebački pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski te članovi Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog: predsjednik preč. dr. Marijan Franjčić, tajnik dr. fra Juro Zečević Božić, OCD, s. Marija Bilanović, ASC, vlč. Vladimir Kerečeni, dr. Tomislav Kovač, gđa. Miljenka Kuridža, dr. fra Daniel Patafta, OFM, mons. Antun Sente ml. i vlč. mr. Robert Šreter.

Nakon predstavljanja nazočnih predstavnika pojedinih kršćanskih zajednica i početnog molitvenog zaziva, predmolitelj slavlja kardinal Bozanić je upućujući pozdrav okupljenima i uvodeći u slavlje rekao kako se u ovom slavlju sjedinjujemo s kršćanima diljem svijeta, pozorni na iskazivanje čovjekoljublja, što je u središtu ovogodišnje teme, izražene riječima iz Djela apostolskih: „Dolazimo sada pred Gospodina s pouzdanjem. Vjerujemo u njegovu prisutnost među nama. Zajedno upućujemo prošnje na nakane što ih osjećamo kao snažnu potrebu, dok se istodobno susrećemo sa svojim slabostima i granicama“.

Nakon zaziva dara Duha Svetoga, Predvoditelji slavlja izmolili su molitvu kajanja, a potom je uslijedio navještaj Božje riječi iza kojega su uslijedili nagovori šestorice predstavnika Crkava.

Na početku homilije kardinal Bozanić se osvrnuo na Apostolsko pismo (Aperuit illis) kojim je papa Franjo u Katoličkoj Crkvi ustanovio Nedjelju Božje riječi.

Navevši kako je teško ostati ravnodušan pred naviještenim Evanđeljem, pred ozračjem u kojemu Isus šalje učenike propovijedati Radosnu vijest, kardinal je istaknuo dva naglaska. Prvi je taj da Uskrsli dolazi svojim učenicima koji se nalaze u stanju zbunjenosti, straha, zatvorenosti u dvojbe i nespremni vjerovati onima koji su vidjeli Uskrsloga. Pa iako ih Isus prekorava zbog okorjelosti njihova srca i zbog nevjere, njima, upravo takvima, povjerava veliko djelo naviještanja Radosne vijesti, zajedno s djelima koja su jasni znakovi vjere. „To je ohrabrenje i za nas, da u trenutcima kad nam nedostaje oduševljenja, kad osjećamo težinu neostvarenih snova i poljuljanih nada, ne zaboravimo Kristov dar blizine kojim možemo iznova započinjati. Mi smo u Njegovu djelu, nikada nismo prepušteni samo svojim snagama“, rekao je kardinal.

Kao drugi naglasak kardinal je spomenuo Uskrsnuće i Uzašašće, dva uporišta kojima je zajednički „Isusov odlazak“, koji postaje darom njegove nove prisutnosti u svijetu po Duhu kojim vjernici mogu preobražavati svijet u izgradnji Božjega kraljevstva.

„Neobično je“, rekao je kardinal „da apostoli nakon Isusova uzašašća nisu razočarani. Vidjevši Isusov odlazak k Ocu, po Duhu otkrivaju istinu i vrijednost njegova silaska. Bog je u Isusu želio živjeti našu ljudskost, težinu čovjekova života; svrstao se među grešnike, da bi bio uronjen u život svijeta koji je djelo njegove ljubavi“.

Osvrćući se na geslo ovogodišnje Molitvene osmine „Iskazivahu nam nesvakidašnje čovjekoljublje“ (Dj 28,2), kardinal je napomenuo da grčki izvornik koristi riječ „filanthropía“, snažan kršćanski pojam, čiju vrijednost prepoznaju svi ljudi. „Bog je poslao svoga Sina na svijet radi čovjeka, da bi ga spasio iz svakoga životnog brodoloma; da bi objavio put do punine života: kršćanski humanizam, koji izrasta iz stvorenosti čovjeka i svijeta, ostvaruje se u ljubavi prema drugima, a ne u sebičnosti“.

Na kraju homilije kardinal je, podsjetivši na nadolazeći Susret hrvatske katoličke mladeži koji će se 9. i 10. svibnja 2020. godine održati u Zagrebu, istaknuo: „Mladi su za svoje geslo izabrali Marijine riječi: ‘Što god vam rekne, učinite!’ (Iv 2, 5). Naša djela imaju nesvakidašnju snagu, ako su rođena iz Božje riječi i otajstva njegove blizine. Onomu tko uzvjeruje i po vjeri živi otvaraju se široki obzori. Čovjek koji nije zatvoren u sebe govori novim jezikom čovjekoljublja i gostoljubivosti, a Božja ljubav za njega postaje temeljem pouzdanja.

I dok u današnjem svijetu vidimo puno stvarnosti koje prijete i zabrinjavaju, ovo naše večerašnje slavlje očituje da želimo zajedno kročiti Isusovim putom. Zahvalimo Gospodinu za to i molimo da nas i nadalje usmjeruje i vodi“.

Nakon kardinala Bozanića, nazočnima se obratio metropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić, istaknuvši da je čovjekoljublje sama priroda ljubavi Božje. Osvrćući se na pročitani tekst iz Djela apostolskih, posvijestio je činjenicu migrantske krize koja se odvija na Sredozemnom moru. „U ono (Pavlovo) vrijeme, Sredozemno more se pokazalo morem gostoljubivosti i to od onih koji nisu poznavali Boga, a u naše vrijeme to isto Sredozemno more pokazuje se negostoljubivim, pokazuje se morem odsustva čovjekoljublja, morem koje je grobnica onih koji nose u sebi ikonu Božju. Onih koji su po zapovijedi Božjoj pozvani biti naši bližnji“.

Nagovor je metropolit Perić zaključio riječima poziva „da svi preispitamo idemo li putem na koji nas poziva Isus, putem spasenja jer u našem odnosu prema bližnjem mi ne samo dobivamo spasenje ili ga gubimo, nego ovaj svijet i ovu zemlju činimo rajem ili paklom“.

U svom nagovoru biskup Evangeličke Crkve u Republici Hrvatskoj Branko Berić istaknuo je da primjer iz Djela apostolskih govori o tome kako slučajan susret može stvoriti zajednicu. „Što više Crkve njeguju zajedništvo i povjerenje, više će uspjeti. Oslobađajuća milost Božja daje nam snagu da budemo novi ljudi“, rekao je biskup Berić.

Nagovor je zaključio riječima: „ Dok se molimo za dar vidljivoga jedinstva, učinimo to nepokolebljivom vjerom, čvrstim strpljenjem i nadom punom očekivanja uzdajući se u Božju providnost. Jedinstvo je Gospodinova molitva za Crkvu i On nas na tom putu prati, stoga nećemo se izgubiti“.

Biskup Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u Republici Hrvatskoj Péter Szenn u svom je nagovoru rekao da “silni Bog želi da ojača naša vjera i po ekumenskim susretima”. Istaknuvši da svijet donosi mnoge kušnje, biskup Szenn rekao je kako su “one prilika da ojačamo u vjeri, da se približimo Bogu i jedni drugima”. „Jačajmo vjeru, poštujmo Boga, ljubimo bližnje da cijeli naš život bude bogoštovlje“, zaključio je.

Predsjednik Saveza baptističkih Crkava u Republici Hrvatskoj pastor Ivica Horvat u svom se nagovoru osvrnuo na geslo ovogodišnje molitvene osmine te Isusovu zapovijed ljubavi prema neprijateljima (vidi Mt 5,43-48). Govoreći o ovoj drugoj u kontekstu migrantske krize, pastor Horvat je istaknuo: „Isusov poziv nije usmjeren ka tome da ljubimo jedni druge, jer to se podrazumijeva, iako se i s time često borimo, Isus nas poziva da ljubimo svoje neprijatelje. Koliko smo mi kao kršćani i Crkve pali pod utjecaj političkih i gospodarskih sila koje manipulacijama ljude u nevoljama, migrante proglašavaju našim neprijateljima? Imamo li pravo kao sljedbenici Isusa Krista, kao Krist-ijani, prešutnim odobravanjem ili zatvaranjem očiju pred stvarnošću, slati poruku da Isusov standard ljubavi u današnje vrijeme više nije moguće primijeniti?“

„Isus od nas traži da otvorimo svoje srce i svoje resurse, da iskažemo svoje nesvakidašnje čovjekoljublje uvijek i bez obzira o kome se radi“, zaključio je pastor Horvat.

Na kraju se svima kao predvoditelj slavlja obratio parohijski svećenik Makedonske pravoslavne Crkve u Republici Hrvatskoj protojerej stavrofor o. Kirko Velinski. Navevši “da smo nedavno proslavili Rođenje Božjega Sina koji je došao spasiti čovjeka” o. Velinski istaknuo je da se kršćanska vjera temelji na dvije zapovijedi ljubavi: prema Bogu i prema bližnjemu. A tko je naš bližnji? Svaki čovjek u potrebi bez razlike.

„Ovogodišnje geslo molitvene osmine potiče nas na jačanje čovjekoljublja. Jedino čovjekoljubljem kroz djela dobrote možemo dokazati da smo stvarno Kristovi“, zaključio je nagovor o. Velinski.

Nakon nagovora predvoditelja slavlja uslijedila je ispovijest vjere, a potom molitve vjernika koje su pročitali članovi Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog. Uslijedila je molitva „Oče naš“ i obred mira pružanjem znaka mira.

Prije završnog blagoslova kojeg je udijelio kardinal Bozanić, prigodnim govorima nazočnima su se obratili predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europske unije luksemburškinadbiskup kardinal Jean-Claude Hollerich, S.J. i predsjednik Konferencije europskih Crkava pastor Christian Krieger.

Kardinal Hollerich je, izrazivši radost zbog sudjelovanja u molitvenom slavlju, posvjedočio kako je kao misionar u Japanu 1985. godine uvidio kako je razdor među kršćanima protusvjedočanstvo evanđelja koje se prenijelo po svijetu. Govoreći o iskustvu koje kao predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europske unije ima iz dijaloga s različitim institucijama EU, kardinal Hollerich je rekao: „Kao kršćani možemo nešto naučiti od europskih institucija. Ako gledamo europsku prošlost, ne gledamo na ratove i sukobe, nego na ono što nas povezuje i sjedinjuje. Povijest ne nadahnjuje na revanšizam, nego na pomirenje. To pomirenje pomaže građanima Europe da grade ljepšu i bolju budućnost“.

„Zajedno kao kršćani u Europi trebamo se truditi graditi bolju budućnost“, zaključio je kardinal Hollerich, pozvavši okupljene da mole za njega i uspjeh njegove službe.

Pastor Krieger izrazio je radost što je mogao biti dionik slavlja, prenoseći pozdrave članova Konferencije europskih Crkava koju čini 115 različitih zajednica iz više od 40 zemalja Europe. „Za te je Crkve ekumenizam i jedinstvo i zadaća i dar, dar i zadaća. Svi smo mi u Kristu, svi mi naviještamo Kristovo kraljevstvo i svi se mi nadamo da ćemo to kraljevstvo živjeti. Zajedno možemo nositi svjedočanstvo toga kraljevstva u svijet i u politički svijet“, rekao je.

Osvrćući se na hrvatsko predsjedanje Europskom unijom, naveo je tradiciju susreta Vijeća biskupskih konferencija EU i Konferencije europskih Crkava da posjete zemlju predsjedateljicu. U tom smislu rekao je kako će se susresti s predsjednikom Vlade RH kako bi razgovarali o projektima koje se planira ostvariti.

„Nama na srcu leži Europa pravednosti, mira, socijalno osjetljiva Europa, demokratska i gostoljubiva Europa“, zaključio je govor pozvavši na molitvu za ostvarenje tih ciljeva.

Molitveno slavlje pjesmom je animirao Katedralni muški zbor pod ravnanjem prof. mr. art. Miroslava Martinjaka.

Molitveni ekumenski hod u Zagrebačkoj nadbiskupiji nastavlja se u ponedjeljak 20. siječnja u 19 sati ekumenskom molitvom za jedinstvo kršćana u grkokatoličkoj konkatedrali Sv. Ćirila i Metoda na Gornjem gradu (Ćirilometodska 1), te u svetištu sv. Josipa u Karlovcu (Boškovićeva 36, Dubovac) u 18.30 sati euharistijskim slavljem s molitvom za jedinstvo kršćana i prigodnom homilijom. (kta/ika)