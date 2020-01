Vatikan, 20. siječanj 2020.

Neka nas obuzme divljenje poput Ivana Krstitelja pred nečuvenom novošću Boga koji je u Isusu s nama solidaran i spašava svijet, uzimajući na sebe naše grijehe – rekao je papa Franjo u nedjelju, 19. siječnja 2020. u nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja, na Trgu svetoga Petra, osvrnuvši se na evanđelje liturgije toga dana koje govori o svjedočanstvu Ivana Krstitelja o Isusu kojega je tijekom krštenja na rijeci Jordanu Duh Sveti posvetio i Otac proglasio Sinom Božjim. Ivan Krstitelj bio je prvi Kristov svjedok i nije mogao zatajiti svoje iskustvo – rekao je Papa.

Ivan Krstitelj vidio je nešto potresno, to jest ljubljenog Sina Božjega solidarnog s grešnicima – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Duh Sveti mu je dao da shvati nečuvenu novost, odnosno istinski preokret. Naime, dok je u svim religijama čovjek taj koji Bogu prikazuje nekakvu žrtvu, u Isusovom slučaju Bog je onaj koji daje vlastitoga Sina za spasenje čovječanstva. Ivan Krstitelj je u Isusu prepoznao „janje Božje“ koje je došlo oduzeti grijehe svijeta. Njegovo nas svjedočanstvo poziva da u središte svojeg vjerskog života stavimo milosrđe Božje, utjelovljeno u Isusu Kristu.

Dopustimo da nas ponovo iznenadi Božji izbor, da bude na našoj strani, solidaran s nama grešnicima, spašavajući svijet od zla, uzimajući ga potpuno na sebe – rekao je papa Franjo i potaknuo – Učimo od Ivana Krstitelja više upoznavati Isusa kroz evanđelje, kontemplirajući sliku Njegova lica. Promatrajmo ga očima i još više srcem. Dopustimo da nas poučava Duh Sveti koji u nama govori: To je On! Sin Božji koji je postao janje, žrtvovano zbog ljubavi. On sam je nosio, trpio i iskupio grijeh svijeta i svakoga od nas.

Sve je grijehe oduzeo nama i uzeo ih na sebe, kako bismo napokon bili slobodni, a ne više robovi zla. Neka nas Blažena Djevica Marija zagovara da bismo u sebi imali snage kojom ćemo svjedočiti za njezinog Sina Isusa i naviještati ga riječima i životom oslobođenim od zla – zaključio je Papa.

Nakon podnevne molitve Sveti Otac je pozdravio nazočne vjernike i hodočasnike, podsjetivši na konferenciju o Libiji koja se istoga dana održavala u Berlinu i izrazivši nadu da će to biti početak puta prema miru i stabilnosti zemlje. Ova godina je godina medicinskih sestara i primalja. Molimo za njihov dragocjeni rad! – potaknuo je na kraju Papa. (kta/rv)