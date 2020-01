Sarajevo, 19. siječanj 2020.

U povodu boravka grupe djevojaka završnih razreda osnovne škole iz župa Prozor i Uzdol, zajednica sestara Služavki Malog Isusa u kapeli samostana Egipat u Sarajevu, u nedjelju, 19. siječnja 2020. pozvala je generalnog tajnika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine da predvodi Euharistijsko slavlje. Na Svetoj misi sudjelovale su časne sestre na čelu s provincijalnom glavaricom s. M. Mariom Anom Kustura, mladi iz Stadlerova dječjeg doma Egipat te djevojke iz spomenutih župa ramskog kraja. Na Svetoj misi sudjelovale su novakinje, juniorke i kandidatica, a sestre Judita i Mihaela animirale su liturgijsko pjevanje uz glazbenu patnju na orguljama i gitari.

Na početku Misnog slavlja tajnik Tomašević pohvalio je časne sestre i okupljene mlade što su dan ranije pobožno sudjelovali na Ekumenskoj službi riječi u sarajevskoj katedrali koju je predvodio apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto zajedno s dopredsjednikom Biskupske konferencije BiH mons. Tomom Vukšićem, vojnim biskupom u BiH, a prigodnu propovijed uputio mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom. Pozvao ih je da i pod ovom Svetom mise mole za jedinstvo kršćana u duhu ovogodišnje nakane drugoga dana osmine da traže i pokazuju svjetlo Kristovo.

U prigodnoj propovijedi tajnik Tomašević protumačio je evanđeoski misni odlomak u kojem Ivan Krstitelj pokazuje na Isusa i govori: „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!“ (Iv 1,29-34) te dodaje da je Krist „onaj koji krsti Duhom Svetim“. Podsjetivši na Isusove riječi da je „Duh onaj koji oživljava a tijelo ne vrijedi ništa.“ (Iv 6,63), istaknuo je važnost poslušnosti Duhu Svetu. Ukazao je na trajnu napast da čovjek bude moćan i da svijet mijenja silom i snagom prema vlastitim mjerilima te istaknuo da Ivan Krstitelj nije predstavio Isusa kao moćnoga i snažnoga nego kao Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijet. Rekao je da je grijeh taj koji unosi podjelu u čovjeku te remeti odnose unutar osobe te odnose čovjeka i Boga i čovjeka i bližnjega te istaknuo da Isus, prihvaćajući žrtvu na križu, odnosi grijeh svijeta. Ukazujući na važnost svjedoka, podsjetio je na Krstiteljeve riječi: „I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.“ (1,34). Potaknuo je posebno mlade budu svjetlo svijeta i svjedoci Isusa Krista u današnjem svijeta i to Krista Jaganjca nasljedujući ga u služenju i vršenju volje Božje tamo kamo ih Božja providnost šalje.



Nakon Svete mise druženje je nastavljeno za zajedničkim objedom nakon čega su mlade sestre pokazale djevojkama centar Sarajeva te im poželjele sretan povratak njihovim obiteljima. (kta)

foto