Vatikan, 19. siječanj 2020.

Posao ribara često je rizičan i naporan, mora se vrednovati, podržavajući njihova prava i opravdane težnje, kako ne bi izgubili nadu pred neugodnostima i nesigurnostima, te da ne bi bili iskušavani željom za sigurnim poslom na kopnu – rekao je papa Franjo primivši, 18. siječnja 2020. u audijenciju ribare iz mjesta San Benedetto del Tronto, zajedno s njihovim biskupom Carlom Brescianijem i nekoliko svećenika koji prate njihov duhovni put.

Na more izlazite s velikom voljom, žrtvama i uz neke opasnosti, po dobrom i lošem vremenu, kako biste došli do onoga što je potrebno za život – rekao je Papa i primijetio – Vaši dragi s vama dijele teškoće i nesigurnosti koje ta vrsta života uključuje. Značajna ste kategorija u društvenom životu svojega kraja. Međutim, zbog napretka koji obilježava moderno društvo, ponekad možete biti iskušavani željom za traženjem sigurnog posla i napuštanjem broda. No, tko je rođen na moru, iz svojeg srca ne može ga iskorijeniti.

Potičem vas da ne gubite nadu pred neugodnostima i nesigurnostima s kojima se nažalost morate suočavati. Neka vam ne manjka hrabrosti! – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Istovremeno, potrebno je da vaš posao, koji je često opasan i naporan, bude vrednovan podržavanjem vaših prava i opravdanih težnji. Hvala vam za zauzimanje za oporavak morskoga dna koje ste poduzeli zajedno s drugim udrugama i u suradnji s vlastima. Taj je pothvat vrlo važan, kako zbog velike količine otpada, osobito plastike, tako i zato što postaje model koji se može ponavljati i u drugim područjima Italije i inozemstva.

Rezultat od 24 tone otpada koji ste skupili, primjer je kako mjesno građansko društvo može i mora sudjelovati u rješavanju pitanja od opće važnosti, a da pritom ništa ne oduzima, nego da potiče odgovornost ustanova – rekao je papa Franjo i podsjetio – Posao je ribara stari zanat, te u evanđelju čitamo o događajima koji su povezani s njim. Prvi Isusovi učenici bili su vaši kolege. Volim razmišljati da i danas kao kršćani osjećate duhovnu Gospodinovu prisutnost.

Neka vaša vjera nadahnjuje dragocjene vrijednosti kao što su: pučka pobožnost koja se očituje u povjerenju u Boga, u molitvi i kršćanskom odgoju djece; poštovanje prema obitelji i osjećaj solidarnosti zbog kojega osjećate potrebu pomagati jedni drugima. Nemojte gubiti te vrijednosti! Na kraju je Papa ribare iz San Benedetta del Tronto, povjerio zaštiti Blažene Djevice Marije koja se u njihovom gradu štuje kao „Gospa od mora“, i svetom Franji Paulskom, zaštitniku ljudi na moru. (kta/rv)