Vatikan, 18. siječanj 2020.

Apostolskim pismom Aperuit illis papa Franjo u rujnu prošle godine uspostavio je Nedjelju Božje riječi, koja će biti prvi put proslavljena 26. siječnja ove godine.

Inicijativu je 17. siječnja na tiskovnoj konferenciji u Vatikanu predstavio predsjednik Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije nadbiskup Rino Fisichella, istaknuvši kako je svrha ovog pothvata oživjeti odgovornost što je vjernici snose prema Svetom pismu, upoznavajući ga i prenoseći trajnim djelovanjem kako bi omogućili približiti svijetu smisao crkvenog života u različitim sredinama i uvjetima u kojima djeluju.

Nadbiskup Fisichella osvrnuo se također na duboko ekumensko značenje te nedjelje. Papa je naime odredio da se ona obilježava na treću liturgijsku nedjelju kroz godinu, koja pada blizu obilježavanja Dana kršćansko-židovskog dijaloga i Molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Nije dakle slučajno izabrano upravo to vrijeme, već se time želi poduzeti još jedan korak u ekumenskom dijalogu, postavljajući u središte kršćanskih obveza Božju riječ, koju moraju nastojati ostvarivati svakog dana.

Nadbiskup Fisichella predstavio je i logo, koji prikazuje put učenika u Emaus. Izradila ga je redovnica iz Egipta koja je život provela u Jeruzalemu. Osvrnuo se i na liturgijsko slavlje, primjetivši kako će se s vremenom nadopuniti raznim iskustvima, u što će biti uključeni laici, priređujući liturgijska čitanja.

Središte obilježavanja ovogodišnje Nedjelje Riječi Božje bit će svečana misa, koju će 26. siječnja u bazilici Sv. Petra u 10 sati predvoditi papa Franjo. Na kraju će vjernicima biti podijeljeno četrdeset Biblija, počevši od biskupa do stranaca, od svećenika do kateheta, od redovnika do policajaca i vojnika, od veleposlanika do sveučilišnih profesora i učitelja, od siromaha do novinara, od policajaca do zatvorenika, raznim obiteljima i sportašima te pripadnicima drugih kršćanskih zajednica. (kta/ika)