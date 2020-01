Vatikan, 18. siječanj 2020.

Bolesti duše treba liječiti, a lijek je za to traženje oprosta. Rekao je to papa Franjo 17. siječnja 2020. na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte, komentirajući evanđeoski odlomak koji govori o Isusovu ozdravljenju uzetoga. Dobro je liječiti bolesti tijela, ali "mislimo li na zdravlje srca"? Na to zaboravljamo, ne idemo liječniku koji nas može izliječiti

Odlomak iz Markova Evanđelja u današnjoj liturgiji govori o Isusu u Kafarnaumu i mnoštvu koje se okupljalo oko njega. Neki su mu htjeli donijeti jednoga uzetog čovjeka, ali zbog mnoštva nisu mogli do njega, te su na krovu kuće napravili otvor i kroz njega spustili postelju na kojoj je ležao. Nadali su se da će ga Isus ozdraviti, međutim zbunio ih je kazavši uzetomu: „Sinko! Otpuštaju ti se grijesi!“. Tek mu je poslije naredio da ustane, uzme postelju i pođe kući.

Komentirajući u propovijedi taj događaj papa Franjo je istaknuo da nam Isus svojim riječima daje da idemo do bitnoga. On je Božji čovjek – rekao je – ozdravljao je, ali nije bio iscjelitelj, poučavao je ali je bio više od učitelja. Pred prizorom pred kojim se našao ide na ono bitno. Pogleda uzetoga i kaže: 'Otpuštaju ti se grijesi!'. Tjelesno je ozdravljenje dar, tjelesno je zdravlje dar koji trebamo čuvati. Ali, Gospodin nas uči da trebamo čuvati i zdravlje srca, duhovno zdravlje.

Isus ide na bitno i sa ženom grješnicom, o kojoj govori evanđelje, kada pred njezinim plačem kaže: 'Oprošteni su ti grijesi'. Drugi se sablažnjavaju – napomenuo je Papa – kada Isus ide na ono bitno, sablažnjavaju se, jer u tomu je proroštvo, u tomu je snaga. Jednako tako, 'Idi i ne griješi više', kaže Isus čovjeku u kupalištu. Samarijanku na zdencu koja mu je postavljala mnogo pitanja – malo je bila poput teologinje, primijetio je Papa – Isus pita za muža. Ide na ono bitno u životu, a – dodao je Sveti Otac – tvoj je odnos s Bogom bitan.

Međutim, mi to često zaboravljamo, kao da se bojimo ići upravo tamo gdje je susret s Gospodinom, s Bogom. Trudimo se oko svojega tjelesnog zdravlja, dajemo si savjete o liječnicima i lijekovima; i to je dobro ali, mislimo li na zdravlje srca? – upitao je te napomenuo – Možda će nam pomoći Isusove riječi: 'Sinko! Otpuštaju ti se grijesi!'. Jesmo li naviknuti misliti na taj lijek oprosta naših grijeha, naših pogrešaka? Pitamo se: 'Trebam li tražiti od Boga oprost za nešto?'. Da, obično smo svi grješnici; stvar se tako razvodni i gubi snagu, snagu proroštva koju ima Isus kada ističe ono bitno. I danas Isus svakomu od nas kaže: 'Želim ti oprostiti grijehe' – istaknuo je Papa.

Napomenuvši da netko možda kod sebe ne nalazi grijehe koje treba ispovjediti, jer nije svjestan grijeha, Papa je istaknuo da je oprost lijek za ozdravljenje od bolesti duše, od konkretnih grijeha. To čemu nas Isus uči kada ističe bitno, vrlo je jednostavno. Bitno je zdravlje, sve zdravlje, i tijela i duše. Dobro čuvajmo zdravlje tijela, ali i ono duše. I idimo onom Liječniku koji nas može ozdraviti, koji može oprostiti grijehe. Isus je došao zbog toga, za to je dao život – istaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)