Vatikan, 17. siječanj 2020.

Gospodin nam je blizu, Njegovo suosjećanje uzet će na sebe naše probleme, naše grijehe i naše nutarnje rane - rekao je papa Franjo 16. siječnja 2020. na Misi u Domu svete Marte, tumačeći evanđelje današnje liturgije koje govori o ozdravljenju gubavca.

Gospodine ako hoćeš, možeš! To je jednostavna molitva, čin povjerenja i ujedno pravi izazov koji gubavac u evanđelju današnje liturgije upućuje Isusu kako bi ga ozdravio – rekao je papa Franjo danas na misi u Domu svete Marte i istaknuo – To je molba koja dolazi iz dubine njegova srca i koja istovremeno govori o Gospodinovu načinu djelovanja u znaku suosjećanja i patnje s nama i za nas, uzimanja trpljenja drugoga na sebe kako bi ga ublažio i ozdravio u ime Očeve ljubavi.

Osvrćući se na evanđelje današnje liturgije koje govori o ozdravljenju gubavca i potičući nas da gledamo na suosjećanje Isusa koji je došao dati život za grešnike, Papa se usredotočio na „jednostavnu priču“ gubavca koji traži Isusa da ga ozdravi. U onom „ako hoćeš“ nalazi se molitva koja privlači Božju pažnju, te postoji rješenje – rekao je Papa i objasnio – To je izazov, no i čin povjerenja. Znam da On može i zbog toga se povjeravam Njemu. No zašto je taj čovjek osjetio da mora tako moliti? Zato što je vidio kako Isus djeluje. Vidio je Isusovo suosjećanje, a ne bol, uvijek ono isto u evanđelju što ima lice udovice iz Naina, dobrog Samarijanca i oca izgubljenog sina.

Suosjećanje uključuje, dolazi iz srca i vodi prema tome da nešto učinite – rekao je Sveti Otac i nastavio – Suosjećanje znači trpjeti s nekim, uzeti na sebe trpljenje drugoga kako bismo ga riješili i ozdravili. To je bilo Isusovo poslanje. Isus nije došao propovijedati zakon i potom otišao. Došao je da bi suosjećao, to jest trpio s nama i za nas i dao svoj vlastiti život. Isusova je ljubav toliko velika da ga je suosjećanje odvelo upravo do križa kako bi dao svoj život.

Ponavljajmo tu kratku rečenicu: „Isus, ganut, pruži ruku“ – pozvao je papa Franjo i napomenuo – Isus je sposoban uključiti se u boli i probleme drugih jer je došao radi toga, nije došao samo da bi oprao ruke, održao tri – četiri propovijedi i otišao. On je uvijek uz nas. Gospodine, ako hoćeš, možeš me ozdraviti; ako hoćeš, možeš mi oprostiti; ako hoćeš možeš mi pomoći. Ili ako želite malo duže: Gospodine, grešnik sam, smiluj mi se, sažali se nada mnom! To je jednostavna molitva koja se često može ponoviti u danu.

Gospodine, ja sam grešnik, smiluj mi se! Više puta na dan, iz dubine srca, bez glasnog izgovaranja, možemo reći: „Gospodine, ako hoćeš, možeš! Imaj samilosti prema meni! Ponavljajmo to! – potaknuo je Papa i dodao – Gubavac je svojom jednostavnom i čudesnom molitvom uspio zadobiti ozdravljenje zahvaljujući suosjećanju Isusa koji nas ljubi i u grijehu, te nas se ne srami.

Netko će reći: Oče, grešnik sam, kako ću otići i to reći…? Zato što je On došao radi nas grešnika. Što si veći grešnik, Gospodin ti je još više blizu, jer došao je radi tebe, mene i svih nas. Neka to postane naša navika, uvijek ponavljajmo tu molitvu: Gospodine, ako hoćeš, možeš! Ponavljajmo s povjerenjem da nam je Gospodin blizu i Njegovo će suosjećanje uzeti na sebe naše probleme, grijehe, nutarnje bolesti i sve ostalo – rekao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)