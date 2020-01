Koraće, 16. siječanj 2020.

Unatoč, nepovoljnim vremenskim uvjetima - niske temperature i guste magle, osamdesetak Koraćana krenulo je u predvečerje 15. siječnja 2020. iz Slavonskog Broda prema Koraću u Bosanskoj Posavini kako bi sudjelovali na zavjetnoj Misi svojoj Gospi, na koju dolaze već treću godinu svakoga 15. u mjesecu. Podrška u molitvi za obnovu njihovog ratom opustošenog kraja ovoga su im zavjetnog dana bili nekoliko hodočasnika iz župe sv. Ivana Krstitelja iz Živinica kod Tuzle, od kojih je Ana Marija i ministrirala. Pod geslom „Majko dobrog savjeta, budi nam utjeha i nada“ Misno slavlje u župnoj crkvi Uznesenja BDM predvodio je fra Blažen Lipovac, domaći sin. Uz domaćeg župnika fra Ivana Marića suslavili su okolni svećenici vlč. Mato Marijić, župnik u Kulini, vlč. Juro Babić, župnik u Brusnici i vlč. Anton Čutura, župnik u Kolibama.

Povezujući ove svete blagdane božićnog vremena; od Božića, Svete Obitelji, Bogojavljenja do Krštenja Gospodinova u prigodnoj homiliji fra Blažen je progovorio o Marijinoj ulozi u povijesti spasenja. „Marija je mostobran preko kojega je Bog osvojio čovječanstvo i spasio ga. Bez Marije ne bi bilo spasenja. Vi ste žene poput Marije pozvane svoje majčinstvo ponuditi ovome svijetu kao spasenja, i to ne samo one žene koje su rodile, nego i one koje nemaju djecu. Ona - Majka početak je spašenoga i Bogom pomirenog čovječanstva. Ona je početak boljega svijeta. Što je čovječanstvo u Adamu izgubilo u Kristu i Mariji još više je dobilo. Marija je zastupnica čovjeka. Marija je početak novoga spasenja. Kao i svaka druga žena Marija je ponizno služila u svojoj obitelji . Ona nam treba biti uzor kako s Božjom pomoći i dostojanstvom proživjeti ovaj život“, neke su od poticajnih misli propovjednika fra Blažena. Posvjetivši kako joj za toliko toga trebamo neizmjerno zahvaljivati pozvao je svoje Koraćane da mole Anđeoski pozdrav barem tri puta dnevno. Slavlje je pjevanjem animirala s. Ivanka Darojković.

Župnik fra Ivan zahvalio je svojim Koraćanima što u sve većem broju dolaze na ovu zavjetnu misu, ustvrdivši da tako konkretno pokazuju svoju ljubav prema rodnom kraju i svjedoče svoju vjeru. Druženje su i ovoga puta nastavili u župnoj dvorani uz zajedničku večeru. (kta/b.l.)



