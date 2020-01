Sarajevo, 16. siječanj 2020.

Prilog Hrvatskog kulturnog društva Napredak pod naslovom „Napretkova adventska i božićna čarolija“ koji govori o realiziranim brojnim i bogatim programima Napretka diljem Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i šire, prigodom katoličkog blagdana Božića, prenosimo u cijelosti:

Godina koja je iza Hrvatskog kulturnog društva Napredak, jedna je, s pravom možemo reći lijepa godina, a ovo veliko Društvo zaokružilo ju je Napretkovim božićnim danima koji su diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske i šire nosili božićnu čaroliju i taj lijepi duh radosti velikodušno dijelili sa svima onima koji su bili dio Napretkove božićne čarolije.

Uistinu je Napredak prikazao bogate programe i sačuvao od zaborava lijepe običaje te slijedio svoju humanu misiju i ponovno ljubio djelom i istinom.

Tako je Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Busovača pod vodstvom dopredsjednika društva Josipa Križanovića u nedjelju 29. prosinca 2019. godine u športskoj dvorani u Busovači održalo 11. godišnji koncert u povodu katoličkog blagdana Božića na kojem su u prepunoj dvorani nastupili sastavi koji djeluju u podružnici Busovača i to izvedbeni, pripremni i početni sastavi folklora, atraktivne busovačke mažoretkinje i izvorna muška pjevačka skupina. Napretkova podružnica Busovača imala je i goste i to zbor Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Kreševo, orkestar harmonika Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Vitez i vokalnu skupinu “Ivančice” iz Busovače. Bilo je pravo uživanje nazočiti jednom takvom spoju mladosti i tradicije, tom preplitanju povijesti provučenom kroz prizme suvremenosti. Potrebno je istaknuti veličinu busovačkog Napretka, brojne aktivnosti koje isti ima tijekom godine i taj snažni kulturni pečat koji ostavlja u Središnjoj Bosni.

Istoga dana je Napredak vrijedno prosuo svoju čaroliju i u Banjoj Luci u župnoj crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije. Na koncertu je nastupila sopranistica Albina Smajlović uz orguljašku pratnju Edmunda Andlera Borića. Napredak se u Banju Luku vratio na velika vrata, ti vrijedni mladi ljudi podružnice koje predvodi predsjednica Ružica Grozdić Ševarika iznova iznalaze nove načine za tkanje kulturnog miljea i života u Banjoj Luci. Treba naglasiti kako je to prvi božićni koncert nakon revitalizacije podružnice i vjerujemo da će iz godine u godinu biti sve bolji i bogatiji.

HKD Napredak, podružnica Uskoplje organizirala je također božićni koncert koji je upriličen u subotu, 28. prosinca u Domu kulture Uskoplje. Na koncertu su nastupili Hrvoje Šapina i Zdravko Čurić.

Bogat repertoar božićnih pjesama sa skupinom mladih glazbenika na gitarama i uz pratnju klavijatura, izveli su Zdravko Ivanek, predsjednik HKD Napredak u Bihaću i polaznici glazbene sekcije kroz koju godišnje prođe stotinjak djevojčica i dječaka u dobi od pet do osamnaest godina, a koji pohađaju nastavu gitare, klavijatura te solo-pjevanja. Čarolija Napretka je najljepše odore pokazala i u AS – Theatru Kulturnog centra u Bihaću u čijem zdanju inače i djeluje ured Napretkove podružnice.

Nešto ranije, u organizaciji Župe sv. Ilije Proroka Zenica i HKD Napredak, podružnice Zenica u crkvi sv. Ilije Proroka upriličen je u nedjelju 22. prosinca izvrstan božićni koncert sopranistice Ivane Lazar, stalne članice Opere Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb.

Riječ je o umjetnici nagrađivanoj prestižnim nagradama i sa zavidnom i vrlo angažiranom karijerom u Hrvatskoj, inače rođenoj Tuzlanki. Repertoar je podrazumijevao crkvenu muziku vezanu za tematiku Božića. Počeo je slavnom „Rejoice greatly“ – arijom iz oratorija Mesija, od Georga Fridriha Hendla, koja govori o tome da se trebamo radovati, jer dolazi naš spasitelj, da naš kralj se rađa, zatim uvijek prisutne Ave Maria meditacijske kompozicije koje nas uvode u tajne i ljepote Božića, slavne pjesme kao što je „Antique de Noel“ od Adolfa Adama, Caccini-eva „Ave Maria“. Pjesme koje su se nizale prikazane su u jednom drugačijem svjetlu, novijoj obradi, a zahvaljujući korepetitoru i pratitelju Vjekoslavu Babiću koji je tu dao jedan novi pečat. Iz svake pjesme izvučena je jedna nova emocija i jedno posebno raspoloženje.

Paralelno je i podružnica Brčko istoga dana u velikoj dvorani Napretkova doma u Brčkom upriličila božićni koncert na kojem su nastupili interpretatori klasične glazbe iz Zagreba i Osijeka, sopranistica Ivana Lazar, tenor Domagoj Dorotić te Alen Legetin (klavir) i Krešo Fabijanić (truba).

“Koncertom smo željeli, ne umanjujući drugu vrstu glazbe, ukazati na snagu i dugovječnost klasične glazbe kao opće kulture čovječanstva te priuštiti jedan vrhunski glazbeni doživljaj svim posjetiteljima” rekao je u ime organizatora HKD Napredak fra Mirko Jozić. U subotu 28. prosinca 2019. godine u organizaciji HKD Napredak Brčko, Brčanskog dekanata i hrvatskih dužnosnika u izvršnoj, zakonodavnoj i sudbenoj vlasti Brčko distrikta BiH upriličen je i tradicionalni božićni domjenak koji je održan u velikoj dvorani HKD Napredak Brčko. Domjenku su nazočili i predstavnici vjerskih zajednica, nacionalnih društava, predstavnici lokalne vlasti, društvenog života te drugi brojni građani.

Idući u susret Božiću i novoj godini u prepunoj kino dvorani Doma kulture u Kaknju održan je Napretkov svečani božićni koncert „Raduj se cijeli svijete“ u organizaciji HKD Napredak, podružnice Kakanj, a čiji je predsjednik sjajni inovator Josip Gujić. Ovogodišnji izvođači prigodnog blagdanskog koncerta predstavili su se svojim glazbenim umijećem, za koji su itekako nagrađeni oduševljenjem publike i nevjerojatnim pljeskom. Mješoviti zbor KUD “Fadil Dogdibegović Dikan” Kakanj, pod ravnateljstvom Olivere Filipović izveo je Ave Mariu, Tihu noć i afričku tradicionalnu pjesmu Syahamba; pučku božićnu popijevku U se vrime godišća izvele su žene Hrvatske folklorne skupine “Bobovac” Čatić i dr. U nastavku programa nastupili su učenici OGŠ “Katarina Kosača Kotromanić” Žepče, P.O. Kraljeva Sutjeska – Čatići uz podršku svojih profesora, predstavivši se prigodnim izvedbama na klaviru i gitari. Završnicu koncerta potkrijepio je tamburaški orekstar s izvedbom skladbi Bijeli Božić i Radujte se narodi pod ravnanjem Tome Maltara. Nakon koncerta nastavljeno je druženje u foajeu Doma kulture uz prigodni domjenak, potkrijepljen vokalno i zvukom tamburica. I Kakanj je svijetlio Napretkovim sjajem.

Lijepa manifestacija „Božiću u susret“ održana je 21. prosinca u Doboju u organizaciji dobojske podružnice HKD Napredak. Bila je to prva priredba dobojske podružnice nakon nedavne obnove rada. Program je održan u župnoj crkvi Srca Isusova i u Hrvatskom domu „Petar Ajvazović“, a pomogle su ga izvesti susjedne podružnice Napretka iz Usore, Tešnja, Dervente i Žepča, na čemu je, pozdravljajući prisutne goste, zahvalio novi predsjednik dobojskog Napretka i dobojski župnik vlč. Josip Jelić. Program u crkvi bio je sazdan od pjesme, poezije i razmišljanja o Božiću. Ženski pjevački oktet Napretkovih podružnica iz Usore i Tešnja predivno je i profesionalno otpjevao nekoliko božićnih pjesama i popularnu pjesmu „Zemljo moja“. Pjesnici iz Usore Franjo Bratić, član Središnje uprave Napretka, te urednik Hrvatskog narodnog godišnjaka i Ivica Budulica-Strikan, recitirali su tekstove božićne poezije poznatih hrvatskih pjesnika, a predsjednik derventske podružnice Napretka fra Mirko Filipović govorio je o Božiću u kulturi i tradiciji i o životnoj poruci Božića.

Nakon programa u crkvi, brojni gosti, među kojima je bio i načelnik općine Doboj Boris Jerinić, okupilo se u prostorijama Hrvatskog doma, gdje ih je čekala izložba slika koju su postavili članovi Društva likovnih umjetnika „Mrlja“ iz Žepča i slikarica Marija Zetajić, članica dobojske podružnice.

Isti dan je i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Jajce organiziralo tradicionalni božićni koncert u Domu kulture. Koncert ove iznimno vrijedne podružnice počeo je nastupom Napretkovog mandolinskog sastava „Stjepan Tomašević“, potom je uslijedio pozdravni govor predsjednika Franje Leovca u kojem je čestitao Božić svim kršćanima. Pored predsjednika čestitku je uputio i jajački župnik fra Vinko Marković te u ime Središnje uprave Napretka dopredsjednik Josip Križanović. Nakon pozdravnih govora i čestitki, koncert se nastavio nastupima VS fra Antun Knežević, velikog crkvenog zbora te Napretkovog zbora Nikola Šop. Gost koncerta bila je ženska klapa Orca iz Splita. Jajačka publika se prvi put susrela s jednom ženskom klapom te nije krila svoje oduševljenje njihovim uspješnim nastupom. Slavlje Božića se nastavilo i nakon koncerta, na otvorenom uz kuhano vino i čaj, te zvuke limene glazbe.

Ova subota je obilovala sadržajima, ponosno šireći čaroliju najradosnijeg blagdana pa je tako u veličanstvenoj atmosferi i prepunoj dvorani Hrvatskog doma u Vitezu održan i tradicionalni božićni koncert Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Vitez. Preko 400 posjetitelja uživalo je između ostalog u premijernim nastupima “Viteških mažoretkinja” koje djeluju u sklopu HKD Napredak Vitez, nakon kojih je folkloraški A sastav, premijerno izveo Sirtaky te oduševio sve prisutne. Koncert ne bi bio to što jest, da u programu nisu nastupili i vokalno-instrumentalni sastav “Viteški akordi” i muška pjevačka skupina “Krčevljani”. Bogat program upotpunili su sjajnim nastupima i orkestar harmonika pod vodstvom profesorice Gordane Mišković, tamburaški orkestar HKD Napredak, Vitez pod vodstvom Darije Topić, te “Lašvanske tamburice”. Izvornim i slavonskim plesovima, najmanja i srednja folklorna skupina, također je izmamila ovacije oduševljene publike. Viteški župnik fra Velimir Bavrka svim prisutnima uputio je nekoliko božićnih poruka, a u ime domaćina/organizatora riječima zahvale obratio se predsjednik viteškog Napretka Zoran Kupreškić. Program je okončan zajedničkom pjesmom svih sudionika “U to vrijeme godišta” i izvedbom Radeckog. Što reći za ovu sjajnu podružnicu, za ove sjajne ljude, osim nek’ su blagoslovljeni.

Ove godine je i HKD Napredak, podružnica Travnik u suradnji s prijateljima KUD-a Borac Travnik organizirala božićno-novogodišnji koncert u prostorijama JU Centar za kulturu Travnik, nakon čega je upriličen i domjenak u klubu Hrvatskog kazališta Travnik.

HKD Napredak podružnica Srebrenik također je organizirala “Božićni koncert” i to u Domu kulture Srebrenik.

I Glavna podružnica Tuzla je u organizaciji Franjevačkog samostana u Tuzli i Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Glavna podružnica Tuzla 21. prosinca, upriličila tradicionalni božićni koncert. Božićni koncert u Tuzli već je dugi niz godina jedan od najposjećenijih kulturnih događaja, a tuzlanski novinari često ga okarakteriziraju kao kulturni događaj godine. U proteklim su godinama na ovom koncertu, između ostalih, gostovali i Klapa Intrade, klapa Hrvatske ratne mornarice „Sv. Juraj“, Tamburaški orkestar HRT-a, tamburaški sastav Gazde, Najbolji hrvatski tamburaši, ugledni ansambl ”New Trinity Baroque” iz Beograda, brojni muzičari, solisti i operni pjevači iz BiH, Hrvatske i Srbije. Ove su godine samostan i Napredak svoj grad i sugrađane počastili nastupom Varaždinskog komornog orkestra i Akademskog zbora Cappella „Odak“ uz sopranisticu Katarinu Kikić pod ravnanjem dirigentice Jasenke Ostojić. Brojni posjetitelji mogli su uživati u vrhunskim izvedbama najljepših tradicionalnih i modernih božićnih pjesama. Osmjesi i zadovoljstvo na licima posjetitelja najljepša su nagrada i izvođačima i organizatorima. Gvardijan Franjevačkog samostana u Tuzli, fra Željko Nikolić, zahvalio je svim ljudima dobre volje koji su posjetili koncert i koji posjećuju sva kulturna događanja koja zajednički rade HKD Napredak i Franjevački samostan. Poseban štih cijelome koncertu dala je i velebna dvorana Hrvatskog kulturnog centra u Tuzli. Svako događanje u novoizgrađenome HKC “Sveti Franjo”, kod Tuzlaka izaziva posebne emocije, jer na simboličan način predstavlja povratak franjevaca i njihova vjernoga puka na mjesto na kojem se nekada nalazila stara crkva, srušena zbog slijeganja tla u Tuzli.

Lijepe poruke i čarobne niti blagdanskog ushićenja tkane su i u petak, 20. prosinca u prepunoj kinodvorani KSC Ilijaš, gdje je u organizaciji HKD Napredak Ilijaš održan već tradicionalni božićni koncert. Ovo je šesti po redu božićni koncert koji organizira HKD Napredak Ilijaš za građane Ilijaša, ali i drugih općina. Predsjednica ilijaške podružnice gđa Marioneta Ilić Jureta rekla je kako se nada da će se radosna blagdanska atmosfera nastaviti i trajati sve do Nove godine, poželjela je zdravlje i veselje te kazala da je Ilijaš još jednom poslao poruku mira, zajedničke radosti i tolerancije. Sve se ove lijepe želje i duh koji Napredak nosi doista provuku ne samo do Nove godine, nego su i svojevrsna snaga za sve lijepe stvari koje Napredak radi tijekom cijele godine.

Isti dan je i u prepunoj koncertnoj dvorani Glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ u Žepču održan božićni koncert u organizaciji Glazbene škole i Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnice Žepče gdje su se u okviru devedesetominutnog programa predstavili učenici Glazbene škole uz podršku njihovih profesora prezentiravši stečena znanja iz solo pjevanja, zborskog pjevanja, izvedbi klasičnih i božićnih skladbi na klaviru, violini, gitari, trubi i dr. Na koncertu su nastupile i Napretkove stipendistice Vedrana Šimić, sopran i Monija Jarak Mikulić, mezzosporan. Nekada stipendistice, a danas dive koje je uvijek i iznova čast slušati i uživati u snazi koju nose, kojom na najljepši način prezentiraju svu čaroliju i zanos koji Božić nosi. Ovim, od publike sjajno prihvaćenim koncertom, priveden je kraju vrlo bogat predbožićni program u općini Žepče.

I ove godine tradicionalni Božić u Napretku bio je dobra prilika da se u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu okupe članovi, suradnici i prijatelji, te uz glazbu, razgovor i dobro druženje zaokruže još jednu uspješnu godinu. Ovoga puta tu su bili i članovi Napretkove Središnje uprave koji su došli u Zagreb predvođeni dr. sc. Nikolom Čičom, novim predsjednikom Napretka. I kako je to već u pozivnici napisano „Red glazbe, red zdravica … začinjeno mirisom dobrih želja“, kao dobar domaćin, sve prisutne pozdravio je Dražen Vikić-Topić, predsjednik Napretkovog kulturnog centra i dopredsjednik Napretka zaželjevši svim prisutnim sretne blagdane, te još bolju i uspješniju novu 2020. godinu.

Za red glazbe ovoga puta pobrinule su se Arijana Gigliani Philipp i Lara Silvestri Valdevit koje su priredile glazbeni program, a ujedno i nastupile sa svojim višestruko nagrađivanim đacima. Uz Arijanu i Laru nastupili su pjevači Paula Tumir, Iva Macan, Antonio Ceković i Donat Orlić, violinisti Viktor Galuf i Lea Tvrtković, a sve uz klavirsku pratnju Josipe Hudeček i Zarje Galuf.

U Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu također je održan koncert pod nazivom „Božićna glazbena čarolija“ kojim je Arijana Gigliani Philipp obilježila deset godina uspješnog rada s mladim glazbenicima u različitim Napretkovim projektima. Za svoj rad s mladima dobila je i priznanje predsjednika Republike Hrvatske kao pedagog čiji su učenici osvojili najviše nagrada na različitim glazbenim natjecanjima. U Napretku je sve počelo s božićnim i uskrsnim koncertima koji su uvijek bili dobra prilika za pokazati što su sve naučile nove glazbene snage od kojih su neki već danas postali profesionalni pjevači i članovi renomiranih glazbenih kuća ili mladi pedagozi na glazbenim školama u Hrvatskoj. Tu je i projekt Hrvatske glazbene lirike, koji već nekoliko godina kroz mlade umjetnike promovira hrvatske skladatelje, koji su često u prošlosti neopravdano zanemarivani pa su zato neki od njih bili malo poznati hrvatskoj glazbenoj javnosti. Neka od djela izvedena na večerima Hrvatske glazbene lirike izvedena su po prvi put javno na tim koncertima. I ovaj božićni koncert pokazao je svu glazbenu čaroliju izvedbom poznatih skladbi u interpretaciji mladih i nadarenih pjevača Paule Tumir, Ive Macan, Gorana Babića, Antonija Cekovića i Donata Orlića, a svoje mjesto pod suncem uz starije kolege dobila je i najmlađa od njih, Katarina Evseev. Pokazali su kako im ni kompozicije najvećih skladatelja ne predstavljaju problem u izvedbi, a u nekim izvedbenim kombinacijama pridružila im se i njihova profesorica Ariana Gigliani Philip. Koncert je završio izvedbom tradicionalnih božićnih pjesama kojima se u izvedbi pridružila i publika. Sve izvedbe na glasoviru pratile su korepetitorice Dina Katvić i Josipa Hudeček, a u jednoj skladbi nastupio je i student klavira Luka Petričić. Zar ima išta ljepše nego biti u Zagrebu u ovo lijepo vrijeme adventa, biti u jezgri najatraktivnije destinacije u Europi u to doba i uživati uz ovakvu glazbenu čaroliju.

Svečani Napretkov božićni koncert kojeg je organizirala Napretkova Glavna podružnica Mostar održan je 19. prosinca u franjevačkoj kapelici crkve sv. Petra i Pavla u Mostaru. Uz pratnju tamburaškog orkestra Misericordia iz Šurmanaca i pod ravnanjem Davora Markote, nastupili su vrhunski solisti: Katarina Kikić, sopranistica, Monija Jarak – Mikulić, mezzosopran, inače obje napretkove stipendistice, Hrvoje Merdžo bas te župni zbor svete Cecilije. Profesor Markota s posebnim je senzibilitetom vodio svaku izvedbu. Niti u jednom trenutku nije se osjetila dvojba, sudionici su pokazali zavidnu uvježbanost, duboku koncentraciju i emotivni odnos prema skladbama. Reklo bi se svi solisti su bili na visini zadatka. Katarina Kikić svojim sopranom posebno lijepe boje nije ostavila nikog ravnodušnim, dok Hrvoje Merdžo divnim baritonskim glasom i zavidnom interpretacijom zadivljuje. Monija Jarak Mikulić opet oduševljava svoje sugrađane. Njen se mezzosopran razlijegao prostorom od blistavih visina do dubokog položaja u istančanoj muzikalnosti. Zbor je svojom dinamikom i interpretacijom unio jednu božićnu milinu u srca svih posjetitelja. Na programu je bilo 15 izvedbi, a publika koja je ispunila kapelu franjevačke crkve sv. Petra i Pavla, dugotrajnim i toplim pljeskom nagradila je svaku izvedbu. Program su vodili te prigodne stihove Tina Ujevića i Nikole Šopa čitali mladi Napretkovci, Barbara Landeka i Damir Kočić.

I Napretkova podružnica Derventa priredila je Napretkov Božićni domjenak održan 18. prosinca u Napretkovu domu u Derventi. Pred okupljenim članovima derventske podružnice Napretka i gostima nastupili su članovi HKD Napredak iz Viteza. Njihov orkestar harmonika, s nekoliko tamburica i violinom pratio je izvedbu božićnih pjesama, ali i samostalno izveo nekoliko popularnih kompozicija klasične glazbe. Ženska pjevačka skupina i muška grupa pjevača „Krčevljani“ prekrasno su pjevali poznate božićne pjesme i napjeve iz hrvatske narodne tradicije travničkoga kraja. Duša i ravnateljica cjelokupnog programa bila je profesorica Gordana Mišković, koja profesionalno radi u glazbenoj školi Jakova Gotovca u Novom Travniku, a kao Vitežanka volonterski poučava i predvodi sve glazbene skupine ove vrlo aktivne Napretkove podružnice. Među zadovoljnim posjetiteljima derventskog božićnog slavlja, uz predstavnike javnog i kulturnog života iz domaćeg okružja, bio je i generalni konzul Republike Hrvatske Zoran Piličić. Po završetku glazbenog dijela programa, najprije je mala skupina dječice iz ruku Djeda Božićnjaka primila lijepe božićne darove, koje je svojim darom, kao i svake godine, omogućila gđa Ankica Kljajić, a potom je druženje nastavljeno u prizemnim dvoranama Napretkova Doma, gdje se uz iće i piće orila radosna pjesma gostujućih svirača i pjevača, ovaj put bez opterećenja tremom javnoga nastupa. Pjevalo se baš iz srca, kao što se može pjevati za Božić. Zahvalnost za organizaciju ovoga slavlja, HKD Napredak Derventa duguje članovima vodstva podružnice koji su volontirali i pojedinačnim darovateljima kolača i drugih priloga, ali ponajviše Marijanu Kljajiću, predsjedniku Općinskoga vijeća Derventa i članu derventske podružnice Napretka, koji je za banket darovao cijelu božićnu pečenicu i dobar dio kolača, a Središnjica opet sve to duguje svom divnom predsjedniku podružnice Derventa fra Mirku Filipoviću.

I HKD Napredak, podružnica Novi Travnik isti je dan u Domu kulture Novi Travnik organizirala božićni koncert pod nazivom „O preželjno vrime ovo“. Radost tada nadolazećeg blagdana svojim nastupom su uveličali tko drugi, nego najmlađi i najslađi: Dječji vrtić Novi Travnik, Osnovna i Srednja glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik, udruga „Dok teče Lašva“, pjevačka skupina KUD „Stari hrast 2000“ te dječji zbor i tamburaški orkestar mladih Župe Uzašašća Gospodinova Novi Travnik. Posebni gosti svečanog, blagdanskog koncerta bile su Etno skupina “Čuvarice“, pod vodstvom profesorice Biljane Glibo. Ramske Čuvarice su višestruko nagrađivane za svoj rad, dobitnice su Zlatne plakete Melodija Mostara. Imaju snimljen nosač zvuka „Mojoj Rami“ te spotove za više pjesame, a neke od njih su se izdvojile „Diva s Vrana“, „Lipa kao vila“, „Divojka“ i „Moj dragane“.

Nešto na što je Napredak osobito ponosan upriličeno je 18. prosinca 2019. godine u sarajevskom Narodnom kazalištu, pred punom dvoranom održao se tradicionalni Napretkov svečani božićni koncert koji već desetljećima označava središnji događaj na kulturnoj sceni predbožićnoga vremena glavnoga grada BiH. Koncert je održan kao kruna manifestacije „Napretkovi božićni dani 2019.“ koja je započela 30. studenoga tradicionalnim 31. Međunarodnim memorijalnim usponom na Bjelašnicu u kojemu su sudjelovali planinari Hrvatskog planinarskog društva Bjelašnica 1923. i planinari Željezničara iz Beograda, a nastavila se tradicionalnim Napretkovim božićnim turnirima u šahu, turnirima pionira i seniora u malom nogometu i teniskom turniru, noćnim usponom planinara na Trebević, kao i 27. Likovnim analom koje je priređeno u Maloj galeriji samostana sv. Ante na Bistriku. Sarajevo je tu noć sjalo posebnim sjajem, prostor Narodnog kazalište je u tih sat vremena bilo svijet za sebe i pokazalo svu čar i draž koju Napredak nosi. Na programu su se u prvom dijelu koncerta našli biseri iz riznice operne literature domaćih i inozemnih skladatelja poput Gotovčeve „Mile Gojsalić“, Tijardovićeve „Male Floramye“, Verdijeva „Otella“, Donizzetijeva „Don Pasqualea“, Puccinijeve „Turandot“ i „Tosce“. Drugi dio koncerta je predstavljao svojevrsnu božićnu razglednicu gdje su osuševljeni posjetitelji imali priliku čuti najljepše božićne pjesme poput „Veselje ti navješćujem“, „Tiha noć“, „Joy to the World“, „O holy night“, „Adeste fideles“, koje su donijele dašak čarolije i radosti Božića iz cijeloga svijeta, a u izvedbi prvaka solista zagrebačke Opere, sopranistice Ivane Lazar i tenora Stjepana Franetovića, zatim naše istaknute sopranistice Vedrane Šimić uz orkestar Sarajevske filharmonije pod ravnanjem dirigentice Nade Matošević-Orešković. Koncertu su nazočili i brojni ugledni predstavnici političkih, vjerskih i organizacija civilnog društva te predstavnici diplomatskog zbora. Osim što je riječ o događaju koji doprinosi kulturnoj sceni Sarajeva, on ima i humanitarni karakter, budući da je sav prikupljeni novac od prodaje ulaznice namijenjen Napretkovu Fondu za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“. Neopisiva je snaga i čarolija Napretka bila te noći u Sarajevu.

U nedjelju, 15. prosinca u Centru za kulturu u Zavidovićima održan je božićni koncert. Domaćini i organizatori koncerta bili su HKD Napredak, podružnica Zavidovići i Župa sv. Josipa Zavidovići. Na početku je sve nazočne, koji su do posljednjeg mjesta ispunili dvoranu Doma kulture, pozdravio predsjednik podružnice Tomislav Knežević. Nakon pozdrava i najave za svakog izvođača pojedinačno, nastupili su župni zborovi i solisti sa svojim točkama. Auditorij su pjesmom počastili: mladi župe Zavidovići, Žepče i Globarica, zatim župni zborovi iz Globarice, Žepča, Lug-Brankovića, Bistrice i Zavidovića. Uz to su još nastupili i tamburaši iz Vareša i ženska vokalna skupina HKD Napredak, podružnice Usora i Tešanj. Ovo je već peta godina da se koncert održava u gradskoj dvorani u gradu. Prije toga su desetak godina božićni koncerti bili održavani u župnoj crkvi u Zavidovićima. Nakon službenog dijela programa sudionici su se uputili u Hrvatski dom Zavidovići, gdje je nastavljeno neformalno druženje uz pjesmu. Tamburaši iz Vareša su brzo napravili veselu atmosferu te nije nedostajalo zabave i druženja.

HKD Napredak, podružnica Kreševo organizirala je tradicionalni božićni koncert koji je održan 14. prosinca u prostorijama Napretkova doma u Kreševu. Na koncertu je nastupio zbor HKD Napredak, podružnice Zenica i mješoviti pjevački zbor HKD Napredak, podružnice Kreševo, dok je 13. prosinca, također u Napretkovom domu u Kreševu održana još jedna radionica na temu potkivanja jaja. Članovi Napretkove sekcije “Čuvari kreševskog potkivanja jaja” Stjepan Biletić, Milorad Đurković i Mišo Petrović još jednom su okupili mlade koji su željeli vidjeti kako se potkivaju jaja. Radionici je nazočila i skupina učenika Srednje škole “Kreševo” s profesorom Brankom Ivičevićem, a na početku ih je pozdravio i općinski načelnik Renato Pejak, poželjevši im uspjeh u radu. I divno Kreševo je zasjalo Napretkovskim sjajem.

HKD Napredak, podružnica Lukavac prigodom katoličkog blagdana Božića organizirala je Advent u Bistarcu čije je svečano otvaranje upriličeno 8. prosinca.

Treba na koncu reći kako su Napretkovi božićni dani u 2019. godini započeli na svojevrstan način u subotu, 30. studenoga, 31. Međunarodnim memorijalnim usponom planinara na Bjelašnicu, a što je bio uvod u bogati program koji je Napredak priredio diljem svijeta. Najbolji je to način da se kroz osnaživanje tijela i duha i njegovanje iskonskih vrijednosti stapanja čovjeka s prirodom krene u susret slavlju rađanja sina Božjeg.

Naime, Napretkovi božićni dani upravo su znani i po svojim sportskim događanjima. Tako je i ove godine u organizaciji NK SAŠK 1910 Napredak u subotu i nedjelju, 21. i 22. prosinca na nogometnim terenima hotela Delminium održan Napretkov malonogometni turnir pionira i seniora. Prvo mjesto osvojila je ekipa FK UNIS Vogošća, drugo ekipa NK SAŠK 1910 Napredak, dok je treće mjesto pripalo ekipi FK Omladinac, a četvrto ekipi ŠF Šampion. Prvo mjesto u kategoriji seniora osvojila je ekipa FK FAMOS, drugo mjesto pripalo je ekipi NK SAŠK 1910 Napredak dok je treće mjesto pripalo ekipi FK Pofalići.

Teniski centar Koševo bio je domaćin 7. po redu Napretkovog međunarodnog božićnog teniskog turnira koji je održan 21. prosinca. Sudjelovalo je 19 parova u kategorijama +95 i -95 godina. U “mlađoj” kategoriji trijumfovao je par Haris Čaušević (Sarajevo) i Srdjan Fundup (Foča) koji su u finalu svladali sarajevski par, Sinišu Jovanovića i Harisa Huremovića. U “starijoj” kategoriji, visočki par Emir Bešlagić i Samir Aščelić, došao je do svoje treće titule na ovom turniru. Oni su u finalu svladali Ismira Brkića (Zenica) i Almira Šabovića (Kakanj).

Napretkovi planinari okupili su se i u subotu, 21. prosinca u 19 sati ispred Napretkovog doma na Trebeviću kad je upriličen noćni uspon planinara na Trebević u povodu Božića.

U organizaciji Šahovskog kluba Napredak Sarajevo, pod pokroviteljstvom HKD Napredak i supokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva kulture i sporta, 22. prosinca u dvorani hotela Saraj održan je i 28. po redu, tradicionalni šahovski turnir prigodom katoličkog blagdana Božića. Na turniru je sudjelovalo 95 natjecatelja iz Bosne Hercegovine, Crne Gore i Srbije, od toga 22 s međunarodnim titulama. Pored osam velemajstora nastupila su četiri međunarodna majstora i deset majstora FIDE. Nakon odigranih devet kola po švicarskom sustavu, pobijedio je član ŠK Napredak Sarajevo, FIDE majstor Burović Rijad sa osvojenih 7.5 poena. Drugo i treće mjesto sa 7.0 poena osvojili su također članovi ŠK Napredak Sarajevo, velemajstori Kosić Dragan i Dizdarević Emir. Organizator turnira je dodijelio pehar u trajno vlasništvo za pobjednika, kao i nagrade za 10 najbolje plasiranih igrača, ali i specijalnu nagradu za najuspješnijeg igrača ŠK Napredak Sarajevo FIDE majstora Galić Željka. Nakon zatvaranja turnira priređen je tradicionalni završni koktel za sve sudionike. Upravo ova umna igra je na svojevrstan način, još jedan od pokazatelja vrijednosti koju Napredak njeguje i ima.

Napredak je i ove godine nanosio svoje boje predblagdanskom vremenu, razbijajući sivilo svakodnevnice i to ovjekovječio otvaranjem 27. Likovnog annala za sve ljubitelje likovne umjetnosti. Annale je otvoreno u ponedjeljak, 16. prosinca u Maloj galeriji sv. Ante na Bistriku i uz sudjelovanje brojnih slikara, ponajprije onih iz Napretkove udruge likovnih umjetnika, i to sve pod vrijednim kistom predsjednice udruge gđe Hibe Mustafić.

Bojio je Napredak prelijepim bojama cijelu godinu, a svu magiju koju nosi pokazao je upravo u ovo predblagdansko vrijeme, jednim pravim vatrometom manifestacija, kulture i umjetnosti čijim je velelpnim šarama provlačio čaroliju diljem svijeta. Slobodno se može reći Napredak je zasadio sjeme kulture čijim se plodovima raduje u godini koja predstoji. (kta/hkdn)



