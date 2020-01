Sarajevo, 11. siječanj 2020.

Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, poziva mlade od 18 do 30 godina na sudjelovanje u natječaju za financiranje pokretanja privatnog biznisa ili socijalnog poduzeća u okviru programa YourJob.

O programu

Caritas Bosne i Hercegovine, u suradnji s Caritasom Austrije, uz financijsku potporu Austrijske razvojne agencije pokrenuo je regionalni program za povećanje zapošljivosti mladih pod nazivom YourJob - Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans. Cilj programa je dati mladim ljudima priliku u kreiranju svoje budućnosti, razviti svoje vještine i sposobnosti kroz pristup profesionalnoj orijentaciji, prvom radnom iskustvu, te kroz mogućnosti za pokretanje vlastitog poduzeća.

Cilj natječaja: Podsticaj poduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja Mostara, Čapljine i Banja Luke kroz financiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog poduzeća.

Uvjeti sudjelovanja:

- Pravo sudjelovanja imaju sve mlade nezaposlene osobe od 18 do 30 godina s područja Mostara, Čapljine i Banja Luke.

- Financijska potpora (grant) za pokretanje vlastitog biznisa ili socijalnog poduzeća iznosi do 10.000 KM.

- Rok za prijavu na natječaj je 10. veljače/februara 2020. godine.

Način prijave sudjelovanja:

Sve zainteresirane osobe mogu dobiti prijavni obrazac za natječaj u savjetovalištima za zapošljavanje mladih u Banja Luci i Mostaru.

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti motivacijsko pismo s kratkim pojašnjenjem poslovne ideje (najviše 2 stranice) i CV.

Dokumentaciju treba dostaviti osobno do 10. 02. 2020. godine na slijedeće adrese:

Caritasovo savjetovalište za zapošljavanje mladih Banja Luka

Caritas biskupije Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 125, 51000 Banja Luka

Tel. / Fax: +387 51 312 149, Tel. / Fax: +387 51 300 890

Dajana Umićević, savjetnica za zapošljavanje mladih

E-mail: dajana.umicevic@caritas-banjaluka.ba

Caritasovo savjetovalište za zapošljavanje mladih Mostar

Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, Zagrebačka 8 (SPES), 88000 Mostar

Tel. +387 36 328 916 , Tel./ Fax. +387 36 328 917

Anita Kožul, savjetnica za zapošljavanje mladih

E-mail: anita@caritas-mostar.ba

Potencijalni kandidati će biti pozvani na razgovor u Caritasovo savjetovalište za zapošljavanje mladih u Banja Luci ili Mostaru.

Kalendar aktivnosti

- Stručno povjerenstvo će objaviti rezultate do 01. ožujka/marta 2020. godine.

- Odabrani kandidati su obavezni sudjelovati u obuci za izradu i pisanje poslovnog/biznis plana.

- Boot Camp – Obuka/trening za dizajniranje i formuliranje poslovnih ideja će se održati u periodu od 15. do 30. ožujka/marta 2020. god. Tijekom obuke zainteresirani mladi poduzetnici će dobiti osnovnu obuku i praktičnu potporu u izradi poslovnog plana.

- Rok za podnošenje finalnog poslovnog/biznis plana do 15. lipnja/juna 2020. god.

- Finalni odabir kandidata čije će poslovne ideje biti financirane planiran je do 15. srpnja/jula 2020. god.

- Potpisivanje ugovora planirano je do 15. rujna/septembra 2020. god.

- Isplata novčanih sredstava očekivana je u periodu od 01.09.2020. do 31.03.2021. god.

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti i putem e-maila yourjob.bih@caritas.ba i u Caritasovim savjetovalištima za zapošljavanje mladih u Banja Luci i Mostaru.

Tijekom siječnja 2020. god. će biti održane Informativne sesije na kojima će biti pojašnjeni svi detalji natječaja. Termine i mjesta održavanja infosesija biti će objavljena na www.caritas.ba, na Facebook profilu (YourJobBiH) i Instagramu (yourjobbih). (kta/caritas.ba)



