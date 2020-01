Subotica, 11. siječanj 2020.

Katoličko društvo Ivan Antunović i ove godine organizira dane biskupa Ivana Antunovića, te je tako 10. siječnja 2020., u Augustinianumu u Subotici održan XXVIII. Razgovor. Ovogodišnja tema Put odgoja za zrelu kršćansku duhovnost okupila je lijepi broj vjernika laika, a predavanje na spomenutu temu iznijela je gošća, profesorica s Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Odjel za komunikologiju dr. sc. Snježana Mališa.

I ovogodišnji Razgovor, kako navode organizatori, kao i svi prethodni zamišljeni su kao rasprava o nekoj aktualnoj temi. Iako možda na prvi pogled ne izgleda da je tema usko vezana za hrvatsku zajednicu, ona dotiče svakoga ponaosob. Ovogodišnjim Razgovorom, po riječima predsjednika KD Ivan Antunović, vlč. dr. Ivice Ivankovića Radaka Društvo želi uspostaviti svojevrsnu suradnju s Hrvatskim katoličkim sveučilištem. Po njegovim riječima Razgovor je tradicionalno okupljanje Hrvata u Subotici, koje je započela Hrvatska prosvjetna zajednica na čelu s biskupom Lajčom Budanoviće, još 1934.godine. Sve do 1941.godine Razgovori su održavani, da bi potom uslijedila dugačka pauza, sve do 1990. godine, kada ih spomenuto Društvo, tada Institut, ponovo obnavlja i čuva sve do danas.

Tijekom svog predavanja dr. Mališa je u nekoliko navrata istaknula činjenicu, koja nam je svima bliska, a to je da u današnjem vremenu svi uglavnom promatramo druge ljude i vidimo što drugima treba, kako im se može pomoći, njihove pogreške, pa čak i kako ih ispraviti, ali da zato ne vidimo sebe. Svoje slabosti, mane. A da svi zapravo trebamo raditi na sebi, na svom putu svetosti, na koji smo pozvani. Također, okupljene je podsjetila na odnos ljudske i duhovne zrelosti, te da je križ jedini put spasenja. „Pukotine“ u našem životu su put do Gospodina.

Boga ne možemo krojiti po svojoj mjeri, On je uvijek angažiran oko nas i mi ljudi, kako je govorila dr. Mališa, dobro znamo kada smo na dobrom putu, a kada smo na lošem, ali trebamo otkriti uzrok naših grijeha. Svaku zajednicu, bilo duhovnu, župsku, školsku grade svete i grješne osobe, a svi smo pozvani raditi na sebi, na svom putu do kršćanskog odgoja i zrelosti.

Nakon zanimljivog predavanja uslijedila je plodna diskusija u kojoj su se našla pitanje i duhovnih obnova, kako moliti, angažiranja u župskim zajednicama, današnje mogućnosti.

U sklopu Dana Ivana Antunovića, u subotičkoj katedrali sv. Terezije Avilske, u nedjelju, 19. siječnja 2020., u 18 sati bit će slavljena svečana Sveta misa za pokojnog biskupa Antunovića, o njegovoj 132.obljetnici preminuća. (kta)



