Vatikan, 11. siječanj 2020.

Ljubav je konkretna i izražava se čineći dobro – tako je papa Franjo 10. siječnja 2020. u propovijedi na Misi u Domu svete Marte komentirao prvo čitanje koje predlaže današnja liturgija. Ravnodušnost je manjak ljubavi prema Bogu i bližnjemu na prikriveni način

Liturgijsko čitanje iz Prve poslanice svetog Ivana apostola usredotočuje se na temu ljubavi i upravo je na razmišljanje o tomu papa Franjo pozvao u svojoj propovijedi. Apostol je razumio što je ljubav – primijetio je Papa – iskusio ju je te je, ušavši u Isusovo srce, shvatio kako se ona očituje. Stoga u svojoj poslanici govori o tome kako se voli i kako smo voljeni.

Sveti je Otac izdvojio dvije tvrdnje iz Prve poslanice sv. Ivana apostola. Prva je temelj ljubavi, a to je da mi ljubimo Boga jer je On nas prvi ljubio. Ljubav počinje od Njega. Ja započinjem ljubiti ili mogu početi ljubiti, jer znam da me je On prvi ljubio – istaknuo je i dodao – Da nije On nas prvi ljubio sigurno ne bismo mogli ljubiti. Papa je potom naveo primjer novorođenoga djeteta koje bi, kada bi moglo govoriti, zasigurno objasnilo tu stvarnost riječima: „Osjećam se voljeno od svojih roditelja.“ Ono što roditelji čine svojemu djetetu Bog je učinio nama; prvi nas je ljubio i to rađa i povećava našu sposobnost za ljubav. To je jasno objašnjenje ljubavi: mi možemo ljubiti Boga zato što je On nas prvi ljubio.

Druga stvar koju apostol, bez nejasnoća, kaže jest ovo: „Rekne li tko: »Ljubim Boga«, a mrzi brata svog, lažac je.“ (1 Iv 4, 20) Volim Boga, molim se, u zanosu sam, a zatim odbacujem druge, mrzim ih ili ih jednostavno ne ljubim, ili sam ravnodušan prema drugima – upozorio je papa Franjo te objasnio kako u poslanici ne stoji „pogriješio si“, već kaže: „lažljivac si“. I ta je riječ u Bibliji jasna – rekao je – jer biti lažov upravo je đavlov način postojanja; on je Veliki lažljivac i otac laži, kako stoji u Novom zavjetu. To je sotona, kako nam ga opisuje Biblija te, ako kažeš da ljubiš Boga, a mrziš svoga brata, na drugoj si strani: lažljivac si. U tome nema ustupaka.

Mnogi mogu naći opravdanja kako ne bi voljeli – primijetio je Papa te dodao – netko može reći: "Ne mrzim, oče, ali postoji mnogo ljudi koji mi čine zlo ili koje ne mogu prihvatiti jer su neodgojeni ili neotesani". Papa Franjo je to komentirao istaknuvši konkretnost ljubavi o kojoj govori Ivan kad piše: 'Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti'. Ako nisi u stanju voljeti ljude, od najbližih do najudaljenijih s kojima živiš, ne možeš reći da ljubiš Boga; lažljivac si.

Ali, ne postoji samo osjećaj mržnje, može postojati i volja za "nemiješanjem" u stvari drugih. Ali to nije dobro, jer ljubav se izražava čineći dobro – napomenuo je Papa. Ako netko kaže: "Kako bih bio čist, pijem samo destiliranu vodu"; tako ćeš umrijeti – primijetio je – jer to ne služi životu. Prava ljubav nije destilirana voda; ona je svakodnevna voda, s problemima, osjećajima, ljubavima i mržnjom. Voljeti konkretnost, konkretnu ljubav; to nije ljubav iz laboratorija. Tomu nas uči apostol, tim tako jasnim objašnjenjima.

Međutim, postoji pomalo prikriveni način na koji možete ne voljeti Boga i bližnjega, a to je ravnodušnost. Netko će reći: "Ne, ne želim to; želim destiliranu vodu. Ne bavim se problemima drugih". Ali, moraš, kako bi pomogao, kako bi molio – rekao je Papa te naveo riječi svetoga Alberta Hurtada koji je govorio: 'Dobro je ne činiti zlo, ali je zlo ne činiti dobro'. Prava te ljubav mora voditi činjenju dobra (…), da zaprljaš ruke u djelima ljubavi.

Nije lako, ali na putu vjere postoji mogućnost da pobijedimo svijet, mentalitet svijeta koji nas sprječava da volimo. To je put; – rekao je Papa – ovamo ne ulaze ravnodušni, oni koji peru ruke od problema, oni koji se ne žele miješati u probleme kako bi pomogli, kako bi činili dobro; ne ulaze lažni mistici, oni srca destiliranoga poput vode, koji kažu da vole Boga, ali ne vole svoga bližnjega. Neka nas Gospodin nauči tim istinama: sigurnosti da smo prvi voljeni i hrabrosti da ljubimo braću – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)