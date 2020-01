Vatikan, 10. siječanj 2020.

Mir u svijetu gradi se počevši od mira u srcu jer ne možemo biti kršćani ako sijemo rat u obitelji, susjedstvu i na radnom mjestu. Na Misnom slavlju u Domu svete Marte, 9. siječnja 2019. papa Franjo se usredotočio na čitanje iz Prve poslanice svetog Ivana apostola koje – kako je objasnio – ukazuje na put prema miru. Potrebno je, naime, ostati u Gospodinu. Papa je također upravio molitvu Gospodinu da nam udijeli Duha Svetoga kako bismo ostali u Njemu te da nas nauči voljeti u jednostavnosti, bez ratovanja jednih s drugima.

Podsjetivši na molitveni zaziv s početka misnoga slavlja, kojim se od Boga traži da svim ljudima udijeli siguran mir, Sveti je Otac primijetio kako, kada govorimo o miru, odmah pomislimo na rat. Kazao je pritom da, i ovih dana, dok razgovaramo o miru ili za njega molimo, naše misli odlaze u dijelove svijeta gdje vladaju napetosti i sukobi, uvijek na ono što se događa izvana, u neku zemlju ili neku određenu situaciju. Moramo moliti za mir u svijetu, uvijek moramo imati pred sobom Božji dar mira i tražiti ga za sve – rekao je Papa, potaknuvši potom da se zapitamo imamo li mir u domu i u svom srcu.

Mir među ljudima ili u nekoj zemlji sije se u srcu. Ako u srcu nemamo mira, kako možemo očekivati da će u svijetu biti mira – upitao je Sveti Otac te primijetio da obično o tome ne razmišljamo. Kazao je potom da nam misno čitanje toga dana iz Prve poslanice svetog Ivana apostola ukazuje na put prema unutarnjem miru, a to je ostajanje u Gospodinu. Gdje je Gospodin, tamo je mir. On je taj koji daje mir – istaknuo je Papa i dodao da nam Gospodin šalje Duha Svetoga po kojem nam udjeljuje unutarnji mir.

Ako ostanemo u Gospodinu, naše će srce biti u miru i, kad počinimo grijeh ili neku pogrešku, Duh Sveti će nas upozoriti da smo pali. Kako ostajemo u Gospodinu? – upitao je papa Franjo te uputio na odgovor koji se krije u riječima svetog Ivana apostola: „Ako ljubimo jedni druge“ (1 Iv 4, 12). To je tajna mira – primijetio je te istaknuo da nas istinska ljubav potiče da dobro govorimo jedni o drugima. U protivnom, ako ne možemo reći nešto dobro, treba zatvoriti usta. Neću ogovarati i prepričavati ružne stvari jer je ogovaranje i klevetanje drugih rat – upozorio je Sveti Otac.

Ljubav se vidi u malim stvarima. Ako je u mom srcu rat, onda će biti rat i u mojoj obitelji, u mom susjedstvu i na radnom mjestu – kazao je Papa te napomenuo da nas ljubomora, zavist i ogovaranje, koji uništavaju i kaljaju, navode da ratujemo jedni protiv drugih. Potaknuo je, osim toga, da razmislimo o tome koliko često govorimo nadahnuti Duhom mira, a koliko često nas nadahnjuje duh rata.

U obitelji, susjedstvu i na radnom mjestu obično djelujemo u duhu rata, nastojeći drugoga uništiti i „oblatiti“. To nije ljubav, to nije siguran mir koji smo tražili u molitvi – upozorio je Sveti Otac i dodao – Kad to činimo, tu nema Duha Svetoga. To se događa svakome od nas. Odmah reagiramo osuđujući drugoga; to se svima događa, laiku, laikinji, svećeniku, redovnici, biskupu i papi. To je napast đavla koji nas potiče na rat.

Kad nas đavao uspije potaknuti na rat i zapali tu „vatru“, sretan je zato što ne mora više raditi – kazao je papa Franjo i objasnio da u tom slučaju mi nastavljamo njegov posao uništavajući jedni druge. Nastavljamo s ratom i uništenjem te, odbacujući ljubav, uništavamo prvo sebe, a potom i ostale. Upozorio je, osim toga, da navika „blaćenja“ drugih može postati ovisnost. To je sjeme koje je đavao u nas posijao – rekao je Papa te zaključio molitvom za siguran mir, dar Duha Svetoga, uz nastojanje da ostanemo u Gospodinu. (kta/rv)