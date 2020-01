Slavonski Brod, 9. siječanj 2020.

Svetkovina Gospe Brze Pomoći, dan zaštitnice istoimene župe i župne crkve u Slavonskom Brodu te središnji hodočasnički dan svečano je u srijedu, 8. siječnja 2019. proslavljena pod geslom „Gospo od Brze Pomoći, krilo nam tvoje nosi spas!“

Unatoč nižim temperaturama od ranih jutarnjih sati slijevali su se hodočasnici iz raznih krajeva Hrvatske i Bosanske Posavine - njih oko 6000 i sudjelovali na šest Misnih slavlja. Oko 2000 hodočasnika okupilo je središnje hodočasničko slavlje, koje je uz pomoćnog biskupa đakovačko-osječke nadbiskupije mons. Ivana Ćurića, župnika i upravitelja svetišta Ivana Lenića i još petnaestak svećenika, predvodio kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski.

„Kako nam i dalje čuva radost u srcu, te potiče raspjevanost usana i duše slavlje božićnoga otajstva – rođenja Isusa Krista, Sina Božjega i u ovom danu; tog nebeskog Djeteta koje gledamo u krilu Majke Djevice. A baš se takvim očituje u prikazu Gospe Brze Pomoći – on, božansko Dijete, iz krila Očeva, po krilu svoje i naše Majke, pruža ruke i dolazi nama ususret! Uz to Majčino krilo, koje nam donije njega-Spasitelja, privijamo se i mi danas, potrebni njezine potpore, životne sigurnosti i ohrabrenja“, rekao je među ostalim u pozdravnom govoru župnik Lenić. Iskazao je svoju radost na tako veliki broj hodočasnika, na prisutnost predvoditelja slavlja i suslavitelje. Posebno je zahvalio svećenicima koji su redoviti u ispovijedanju u svetištu, svim redovnicama na čelu s provincijalnog poglavaricom uršulinki s. Ksenijom Leko, i tajnicom provincijalne glavarice Služavki Maloga Isusa s. Kristinom Adžamić.

„Na dobro nam svima došao sveti dan drage nam Majke i Zagovornice; neka nam uvijek Njezino krilo nosi spas, nama i našim obiteljima, svem našem narodu s jedne i druge strane Save, čitavoj svetoj Crkvi kršćanskoj!“, poručio je na kraju župnik Lenić.

Kako se u ovom svetištu od samih početaka od 1957. molilo za obitelji homilije predvoditelja bile su protkane promišljanjem i molitvom za mlade parove koji ulaze u bračno zajedništvo, poticajem na vjernost ženidbenim obećanjima i podsjećanje na stvarnosti kojima se gradi čvrst i svet kršćanski brak i sretna obitelj.

Upozoravajuća je i ohrabrujuća bila homilija kardinala Puljića. On je na početku zamolio Gospu da nam prenese ono što je pod križem čula od Isusa, kako bi i mi poput nje bili hrabri u svome životu. Ukazavši na duhovna zaraze; nepraštanje, financijski pritisak, uplitanje drugih u bračno zajedništvo, nevjernost, grijeh, zaraza sebičnosti, pohlepe, ljutnje, oholosti na konkretnim je životnim primjerima pojasnio kako one razaraju čovjeka, brak, obitelji, društvo, naše ljudske odnose. Podsjetio je da su lijekova za to; molitva, življenje sakramenata, praštanje, poniznost, skromnost, solidarnost, vjernost kao dar ljubavi, pouzdanje u Gospodina... Svjedočeći o svom odrastanju u mnogobrojnoj obitelji u neimaštini, zahvalio je svojim roditeljima na vjeri i pouzdanju u Boga, koju su prenijeli na njih djecu te pozvao obitelji da se u svim životnim situacijama oslanjaju na Božju providnost. Roditeljima je ukazao na opasnost neslaganja u stavovima kod odgoja djece, ustvrdivši da im tako djeca postaju razmažena. Poučio ih je da svojim životom budu primjer djeci kako nositi svoj križ.

Svjestan kroz što sve prolaze današnje obitelji na kraju je za njih Gospi zavapio: „Gospe Brze Pomoći, dok te molimo za zdravlje, daj nam zdravu pamet, zdravu savjest, zdravu dušu, zdravu obitelj, zdravo društvo, da možemo vjernički svjedočiti i naviještati Onoga kojega si nam darovala rođenjem u betlehemskoj štalici“.

Slavlje je pjevanjem uveličao veliki pjevački zbor te župe pod ravnanjem s. Cecilije Kolarić.

Posjećene su bile i druge mise koje su predvodili mons. Stjepan Belobrajdić, vlč. mr. Pavao Mikulčić, vlč. Krešimir Čutura, fra Goran Malenica. Svetkovanje je okrunjeno večernjom misom koje je predvodio preč. Josip Filipović, župnik župe Bošnjaci i dekan Županjskoga dekanata u koncelebraciji više svećenika, a pjevanjem uveličao veliki pjevački zbor te, inače rodne župe domaćega župnika, kojemu su njegovi Bošnjačani bili i gosti za crkveni god.

Svetkovini je prethodila trodnevna duhovna priprava koju su predvodili prvoga i drugoga dana vlč. Ivan Benaković, svećenik na poslijediplomskom studiju u Rimu. Prvoga dana poslije Mise je bilo klanjanje pred Presvetim. Na uočnicu svetkovine Misno je slavlje uz župnog vikara Ninu Pericu predvodio domaći župnik Ivan Lenić. Pod Svetom misom je pjevana Večernja svetkovina nebeske Zaštitnice, a nakon Mise je uslijedila oko župne crkve procesija vjernika sa svijećama, koji su pratili Gospin lik, posvjedočivši tako da su doista Gospina djeca - djeca svjetlosti. (kta/b.l.)



