Split, 8. siječanj 2020.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum u prosincu donosi deset vrijednih i zanimljivih preporuka za čitatelje. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u prosincu smjestio se višestruko nagrađivani bestseler "Granice. Kada reći "da", kako reći "ne" i preuzeti nadzor nad svojim životom" autorskog dvojca Henryja Clouda i Johna Townsenda. Granice su međe našega osobnog posjeda koje nas definiraju i ukazuju na to gdje mi završavamo, a počinje netko drugi. One su nevidljive linije koje utječu na sva područja našega bića – u fizičkomu, emocionalnom i duhovnom smislu. Na temelju psihologije i kršćanskoga svjetonazora autori raskrinkavaju najraširenije mitove i grizodušje koje osjećamo kada s punim pravom pokušavamo postati autonomni: osjećaj da smo sebični, da nismo poslušni, da će nas drugi povrijediti zbog naših granica ili da ćemo druge povrijediti – sve su to lažne poruke krivo izgrađene savjesti. Dr. Henry Cloud i dr. John Townsend u ovoj knjizi donose deset zakona o granicama koji će vam pomoći unijeti novu radost i zdrave granice u svoje odnose. Otkrijte kako vam zdrave granice mogu pružiti slobodu da djelujete kao samostalan, velikodušan i sretan pojedinac — kao cjelovita i ispunjena osoba.

Slijedi jedinstvena knjiga "Sveta Hildegarda i hrana kao lijek" autora Wigharda Strehlowa, jednog od najvećih poznavatelja Hildegardine medicine koji već 25 godina primjenjuje Hildegardine savjete u medicini i prehrani. Autor je na jednomu mjestu sabrao spoznaje o hrani te savjete i recepte utemeljene na spisima sv. Hildegarde. Prvi dio knjige bavi se posebnom ljekovitom snagom hrane te opisuje korisna i štetna svojstva brojnih prehrambenih namirnica, a u drugomu dijelu knjige nalazi se više od 300 najrazličitijih recepata koji se temelje na medicinskim i kulinarskim savjetima svete Hildegarde, a koje je dr. Strehlow iz njezinih spisa sabrao i na praktičan način, prikladan suvremenomu čovjeku uobličio nazvavši ih jednostavno: Hildegardina kuhinja. Ova jedinstvena knjiga sa sveobuhvatnim uputama o prehrani sv. Hildegarde bit će od pomoći i praktične koristi mnogima koji traže savjete o hrani i zdravlju kao i o načinima priprave zdravih i ukusnih jela.

Na trećem mjestu je jedinstveno izdanje "Bit i smisao kršćanstva" sv. Ivana Pavla II. u kojemu se prvi put objavljuju nedavno pronađeni i do sada nepoznati tekstovi ovoga velikog pape našega vremena. Pišući svoja duhovna promišljanja u godinama nakon Drugoga vatikanskog koncila Wojtyła u ovdje sabranim tekstovima s puno entuzijazma i nutarnjega žara čitatelju približava bit i smisao kršćanske poruke spasenja pomažući mu da preispita sebe i svoju (ne)vjeru u Boga.

Najpoznatija i najpotpunija hrvatska ljekaruša - "Ljekaruša" franjevca Jure Marčinkovića je na četvrtom mjestu top ljestvice. Ovaj poznati franjevac već se više od sedamdeset godina bavi ljekovitim biljem i pripravcima, proučava stare ljekaruše i recepte te ih sam dorađuje pomažući mnogim ljudima da ozdrave ili da im bude bolje. Iskustva i recepte s ljekovitim prirodnim pripravcima sažeo je u svojoj Ljekaruši u kojoj je skupio više od 1100 prirodnih recepata, provjerenih stoljetnom primjenom, za 136 bolesti i stanja, dajući praktične i razumljive savjete za ozdravljenje uz pomoć biljnih pripravaka i pravilne prehrane.

Peto mjesto zauzima svjetski bestseler br. 1 - "12 pravila za život". Autor ovog bestselera je poznati klinički psiholog Jordan B. Peterson koji u ovoj iznimnoj knjizi nudi 12 jednostavnih, ali dubokih i mudrih pravila koje će svakome pomoći da dovede svoje misli, svoju osobnost i svoj dom u red i to ne pomoću površnih instant rješenja nego usvajanjem bitnih istina zajedničkih svim ljudima. Na najteža životna pitanja kao i ona o smislu i sreći života, Peterson odgovara izravno i sveobuhvatno, povezujući drevne mitove i tradicije, psihologiju, filozofiju i religiju sa zapanjujućim otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. To čini na vrlo dojmljiv i jednostavan način, pišući s puno humora i s mnoštvom konkretnih primjera što sve knjigu čini zanimljivom i edukativnom tako da "12 pravila za život" sa zanimanjem čita najširi krug ljudi, neovisno o dobi, svjetonazoru i obrazovanju.

"Velika Biblija u stripu" - najbolja i najkompletnija ilustrirana Biblija u atraktivnoj formi stripa nalazi se na šestom mjestu top ljestvice. S više od 200 biblijskih pripovijesti koje donosi kronološkim slijedom ova vizualna odiseja donosi uzbudljiv, napet, intrigantan i vjerodostojan prikaz povijesti spasenja, od Knjige Postanka do Knjige Otkrivenja. Gotovo 750 stranica punoga kolorita sadrže tisuće sjajnih ilustracija Sergia Cariella – svjetski priznatoga crtača stripova koji je među ostalim radio i za strip magnate Marvel i DC Comics. Zahvaljujući energičnu dizajnu, izraženoj igri pokreta, svjetla i sjene te izvrsnoj emocionalnoj karakterizaciji likova ovoga poznatog majstora stripa pred našim očima vjerno oživljava drevni svijet biblijske povijesti. Cjelovita i privlačna sadržaja "Velika Biblija u stripu" osvojila je čitatelje svih generacija postavši međunarodni bestseler preveden na gotovo stotinu jezika i prodan u više od milijun primjeraka.

Na sedmom mjestu je knjiga "Lažna svjedočanstva" vrhunskog znanstvenog autoriteta Rodneyja Starka koji utemeljeno i argumentirano osvjetljava kontroverzne teme iz prošlosti Crkve te iznosi malo poznate činjenice o povijesti zapadne kulture i civilizacije. U svakomu poglavlju govori o dobro utvrđenu protukatoličkomu mitu, daje fascinantnu povijest o tome kako je svaki mit postao uvriježen i pruža zapanjujuću sliku o pravoj istini. Tako čitatelj ove knjige ne će samo dobiti uvid u istinu o povijesnim kontroverzama, nego će saznati i kako one nastaju i šire se. Postat će mu razvidno i zašto laži tako dugo opstaju te kako ideologija, zloba i sebeljublje pri tome učinkovito surađuju.

Slijedi knjiga "Stvoreni za sreću" Fultona J. Sheena u kojoj tumači tajnu istinske sreće i koji su nužni koraci u njezinu postizanju. Sheen objašnjava da kršćanstvo nije etički sustav, skup pravila ili dobrih uputa koje treba provesti u praksu. Kršćanstvo se prvenstveno sastoji u osobnomu odnosu s Isusom, a duhovni život podrazumijeva da budemo nanovo stvoreni i pridruženi novomu, višem životu – nadnaravnom životu milosti. Savjeti i ideje, kao i jasni koraci i smjernice čine ovu knjigu korisnim suputnikom u propitivanju vlastitoga života kao i u potrazi za njegovim konačnim smislom.

Deveto mjesto zauzela je jedinstvena monografija "Najljepše molitve naših starih". Ova monografija puno je više od knjige: njezine stranice s prekrasnim narodnim molitvama iz svih hrvatskih krajeva i obogaćene dojmljivim fotografijama iz narodne baštine, sadrže istinsko hrvatsko duhovno blago za sve naraštaje. Noseći u sebi dašak minulih vremena, ove se molitve istovremeno odlikuju neprolaznom svježinom i ljepotom. Ova jedinstvena knjiga oblikovana je iz same naše zemlje, izrasla je iz srdaca i vjere naših obitelji i narodnog spomena na ono najvažnije što imamo i što želimo prenijeti naraštajima koji dolaze.

Posljednje mjesto top ljestvice najtraženijih naslova u knjižarama Verbum u prosincu zauzeo je naslov "Neplanirano", potresna ispovijest Abby Johnson, bivše ravnateljice klinike za pobačaje. Kada je u listopadu 2009. Abby Johnson dala otkaz, odmah je dospjela u sve vijesti. Abby je, naime, bila ravnateljica klinike u Texasu poznate po pobačajima, što ju je vodila organizacija Planned Parenthood (Planirano roditeljstvo). Sa svojega je položaja odstupila nakon što je prvi put vlastitim očima svjedočila pobačaju te se pridružila protivnicima pobačaja koji su se molili pred ogradom klinike u sklopu inicijative „40 dana za život“. Na stranicama ove potresne knjige po kojoj je snimljen i istoimeni film Abby Johnson prvi put otkriva sve detalje svoje dramatične životne priče koja će vas držati u napetosti do samoga kraja: osobna previranja, tisuće pobačaja, sudska bitka i na koncu potpuna duhovna preobrazba.

