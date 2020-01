Vatikan, 8. siječanj 2020.

Kršćanski je život ostajanje u Bogu nasljedujući Duha Svetoga, a ne duha svijeta koji nas vodi u iskvarenost, u nerazlikovanje dobra od zla – rekao je papa Franjo, 7. prosinca 2020., na prvoj jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte nakon božićne stanke. U propovijedi je komentirao odlomak iz Poslanice svetoga Ivana apostola, prvoga čitanja liturgije toga dana, u kojemu se govori o Isusovom savjetu učenicima: „Ostanite u Bogu“.

Čovjek može biti u najgrješnijim gradovima, u najateističkijim društvima, ali ako srce ostaje u Bogu, taj muškarac i ta žena donose spasenje – istaknuo je Papa te podsjetio na događaj ispripovijedan u Djelima apostolskim, kada su kršćane, koje je Ivan krstio, upitali: „Jeste li primili Duha Svetoga?“, a oni nisu znali o komu je riječ. Koliko kršćana – primijetio je Papa – i danas Duha Svetoga poistovjećuje samo s golubicom, a ne znaju da je on taj koji ti daje da ostaneš u Gospodinu, da je jamstvo i snaga za ostajanje u Gospodinu.

Osvrnuvši se potom na duh svijeta, koji je oprečan Duhu Svetom, Papa je podsjetio kako Isus na Posljednjoj večeri ne traži od Oca da ukloni učenike iz svijeta, jer kršćanski je život u svijetu, nego da ih zaštiti od duha svijeta koji je oprečan. To je gore nego počiniti neki grijeh. To je ozračje koje te čini nesvjesnim, vodi te do toga da ne znaš raspoznati dobro od zla – primijetio je Papa.

Naprotiv, kako bismo ostali u Bogu, moramo tražiti taj dar Duha Svetoga koji je jamstvo. Po tomu znamo da ostajemo u Gospodinu. Ali, kako možemo znati imamo li Duha Svetoga ili duha svijeta? – upitao je papa Franjo te objasnio – Sveti Pavao nam daje savjet: Nemoj žalostiti Duha Svetoga. Kada idemo prema duhu svijeta žalostimo Duha Svetoga i zanemarujemo ga, ostavljamo ga po strani, a naš život ide drugim putom.

Duh svijeta znači zaboravljati, jer grijeh te ne udaljava od Boga ako ga ti primijetiš i ako se pokaješ, a duh svijeta te potiče da zaboraviš što je grijeh, po njemu se sve može činiti – primijetio je Papa te ispripovijedao kako mu je ovih dana jedan svećenik pokazao snimku kršćana kako, u jednom turističkom gradu u kršćanskoj zemlji, slave Novu godinu.

Slavili su prvi dan godine na strašan monden način, razbacujući se novcem i mnogim drugim stvarima. To je duh svijeta. Netko bi mogao upitati: Je li to grijeh?; Ne, to je iskvarenost, to je gore od grijeha – napomenuo je Papa te dodao – Duh Sveti te vodi prema Bogu, i ako griješiš Duh Sveti te štiti i pomaže ti ustati; dok te duh svijeta vodi u iskvarenost, vodi te do toga da ne znaš razlikovati što je dobro, a što loše; sve je isto, sve je jednako.

Papa se potom prisjetio jedne argentinske pjesme koja kaže: „Idi, idi... sve je isto, srest ćemo se tamo u peći“, te istaknuo da duh svijeta vodi čovjeka do toga da nije svjestan toga da ne razlikuje grijeh. Kako mogu znati – upitao je ponovno Papa – jesam li na putu mondenosti, duha svijeta ili nasljedujem Duha Božjega?

Apostol Ivan nam daje savjet: Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu (odnosno svakom osjećaju, svakom nadahnuću, svakoj ideji), nego provjeravajte duhove jesu li od Boga (ili od svijeta). Ali, što znači provjeravati Duha? Jednostavno to: kada nešto osjetiš, kada dobiješ volju nešto učiniti ili se dosjetiš nečega, suda o nečemu, upitaj se: to što osjećam, je li to od Duha Božjega ili od duha svijeta? – kazao je papa Franjo.

Papin je savjet stoga da se jednom, dva puta na dan, ili kada osjetimo da nam je nešto došlo na um, upitamo: To što osjećam, to što želim učiniti, otkuda dolazi? Od duha svijeta ili od Duha Božjega? Hoće li me to učiniti dobrim ili će me baciti na onaj put svjetovnosti koji znači nesvjesnost?

Mnogi kršćani žive ne znajući što se događa u njihovu srcu – primijetio je Papa. Zbog toga sveti Pavao i sveti Ivan kažu: „Ne vjerujte svakom duhu“, onomu što osjećate, nego ga provjerite. Tako ćemo znati što se događa u našem srcu. Jer, brojni kršćani – prema Papinim riječima – imaju srce poput ulice i ne znaju tko odlazi, a tko se vraća, dolaze i odlaze, jer ne znaju provjeriti što se unutra događa.

Zbog toga vas molim, – rekao je papa Franjo – uzmite svakoga dana malo vremena, prije odlaska u krevet ili u podne – kada želite – i upitajte se: što je danas prošlo mojim srcem? Što sam imao volje učiniti, misliti? Koji je duh koji se pokrenuo u mojem srcu? Duh Božji, dar Božji, Duh Sveti koji me uvijek vodi naprijed, na susret s Gospodinom, ili duh svijeta koji me blago, polagano udaljava od Gospodina; u polaganom klizanju.

Molimo tu milost da ostanemo u Gospodinu i molimo Duha Svetoga da nam dade da ostanemo u Gospodinu; neka nam dade milost da razlikujemo duhove, odnosno ono što se pokreće u nama. Da naše srce ne bude ulica, nego mjesto susreta s Bogom – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)