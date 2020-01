Vatikan, 6. siječanj 2020.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Slavimo svetkovinu Bogojavljenja u spomen na mudrace koji su došli s Istoka u Betlehem kako bi, prateći zvijezdu, posjetili novorođenoga Mesiju. Na kraju evanđeoskog izvješća kaže se da mudraci „upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju“ (r. 12). Drugim putem.

Ti mudraci, koji su došli iz dalekih krajeva, nakon dugog putovanja, pronalaze onoga koga su željeli upoznati, nakon što su ga dugo tražili i sigurno su ih u tome traženju pratile također teškoće i nevolje. I kad napokon stižu na svoj cilj padoše ničice pred Djetetom, pokloniše mu se, priniješe mu darove. Nakon toga bez oklijevanja ponovno kreću na put i vraćaju se u svoju zemlju. Ali taj susret s Djetetom ih je promijenio.

Mudraci se ne zaustavljaju na susretu s Isusom. Štoviše, s novim se poletom vraćaju u svoj kraj kako bi pripovijedali o tome što su vidjeli i radost koju su iskusili. U tome imamo demonstraciju načina na koji Bog postupa, načina na koji se očituje u povijesti. Susret s Bogom ne blokira nas, nego nas oslobađa; ne sputava nas, nego nas vraća na put, vraća nas mjestima u kojima svakodnevno provodimo svoj život. Mjesta jesu i bit će ista, ali mi, nakon susreta s Isusom, nismo isti kao prije. Evanđelist Matej naglašava da su se mudraci „drugim putem“ vratili u svoj kraj (usp. r. 12). Anđelovim upozorenjem bivaju upućeni da promjene put kako ne bi naišli na Heroda i njegove mreže moći.

Svako iskustvo susreta s Isusom navodi nas na to da se zaputimo različitim stazama, jer od Njega proizlazi dobra snaga koja ozdravlja srce i odvaja nas od zla.

Između kontinuiteta i novosti postoji mudrosna dinamika: vraćamo se „u svoju zemlju“, ali „drugim putem“. To pokazuje da smo mi ti koji se moramo mijenjati, stubokom promijeniti svoj način života premda i dalje nastavljamo živjeti u uobičajenom okruženju, mijenjati kriterije prosuđivanja stvarnosti koja nas okružuje. U tome se ogleda razlika između pravog Boga i izdajničkih idola, poput novca, moći, uspjeha…; između Boga i onih koji obećaju da će ti dati te idole, poput onih koji se bave gatanjem, vračanjem, kartomantijom. Razlika je u tome što nas idoli vežu uz sebe, čine nas ovisnima o idolima te mi bivamo opsjednuti njima. Pravi Bog niti zaustavlja nas niti dopušta da mi zaustavimo njega: on otvara putove novosti i slobode, jer je On Bog koji je uvijek s nama da nam pomogne rasti. Ako susretneš Isusa, ako imaš duhovni susret s Isusom, sjeti se: moraš se vratiti istim mjestima na kojima si oduvijek, ali drugim putem, drugim stilom. To je tako, to je Duh Sveti, kojega nam Isus daje, koji nam mijenja srce.

Molimo Svetu Djevicu da uzmognemo postati svjedoci Krista tamo gdje se nalazimo, s novim životom preobraženim njegovom ljubavlju.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

Poseban pozdrav upućujem braći istočnih, katoličkih i pravoslavnih, Crkava, od kojih će mnoge sutra slaviti Rođenje Gospodinovo. Njima i njihovim zajednicama zaželimo svjetlo i mir Krista Spasitelja. Pozdravimo pljeskom našu pravoslavnu i katoličku braću istočnih Crkava.

Svjetski dan svetoga djetinjstva slavi se na Bogojavljenje. To je blagdan misijske djece i mladih koji žive univerzalni poziv na svetost pomažući svojim vršnjacima u potrebi, molitvom i zajedništvom. Pomolimo se za njih.

(kta/ika)