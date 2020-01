Sarajevo, 6. siječanj 2020.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, na svetkovinu Bogojavljenja, 6. siječnja 2020. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je svečano Euharistijsko slavlje uz koncelebraciju 12 svećenika.

Prije početka Svete mise generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, u ime svećenika i svih nazočnih te u svoje osobno ime i u ime svih koji pastoralno djeluju na području Vrhbosanske nadbiskupije, uputio je čestitku kardinalu Puljiću u povodu godišnjice njegova biskupskog posvećenja, koje je bilo po rukama pape Ivana Pavla II. u Rimu, 6. siječnja 1991. „Dragi naš Nadbiskupe, danas smo ovdje s Vama da Bogu zahvalimo za godine Vašeg pastirskoga djelovanja u ovoj našoj Nadbiskupiji i da, uz našu zahvalu, budemo s Vama i u molitvi, moleći dragoga Boga da Vas podrži u Vašem služenju ovoj mjesnoj Crkvi, ovom mjesnome narodu, da bi Vaše djelovanje bilo još plodonosnije i da bi bilo na čast i hvalu dragome Bogu“, kazao je mons. Ćosić.

U uvodnoj riječi kardinal Puljić zahvalio je mons. Ćosiću na upućenoj čestitci te osobito zahvalio na obećanoj molitvi. „Što je čovjek stariji, molitve su mu još potrebnije jer fizičke snage izdaju – jedino ostaje Božja moć koja daje okrjepu da se može izvršiti zadatak“, kazao je kardinal Puljić pozdravivši potom sve svećenike, časne sestre, bogoslove, članove zbora i sve prisutne vjernike te poželio „da se Bog i nama objavljuje, daruje i da i mi sebe Bogu darujemo“. Potom je poškropio sve nazočne blagoslovljenom vodom u znak sjećanja na krštenje te kajanja i obraćenja i želje za uronjenošću u Krista i zajedništvo njegove Crkve.

Nakon što je navijestio Evanđelje, rektor katedrale mons. Ante Meštrović pročitao je sljedeći Bogojavljenski navještaj Uskrsa za 2020. godinu:

Predraga braćo i sestre,

objavila nam se slava Gospodnja

i uvijek će se objavljivati dok On ponovno ne dođe.

U tijeku i rasporedbi vremena spominjemo se i živimo

otajstva spasenja. Središte čitave liturgijske godine

uskrsno je trodnevlje našega Gospodina raspetoga,

ukopanoga i uskrsloga, a vrhunac mu je

Uskrs: Nedjelja uskrsnuća, 12. travnja.

Svake nedjelje, tog tjednog Uskrsa, uprisutnjuje sveta

Crkva ovo veliko otajstvo, u kojem je Krist pobijedio

grijeh i smrt.

Od Uskrsa proistječu svi sveti dani:

početak korizme, na Pepelnicu, 26. veljače;

Uzašašće Gospodinovo, 21. svibnja;

Nedjelja Pedesetnice: Duhovi, 31. svibnja;

Svetkovina Presvetog Srca Isusova, 19. lipnja;

a početak nove liturgijske godine i došašća u nedjelju, 29. studenog.

I na blagdane Presvete Bogorodice, apostola i svetih,

te na spomen vjernih mrtvih, navješćuje Crkva na svom

putu zemaljskom Gospodnje pashalno otajstvo.

Kristu, koji bijaše, koji jest i koji dolazi,

Gospodaru vremena i povijesti,

neprolazna slava u vijeke vjekova.

Amen.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić podsjetio je da su uz Božić zapravo vezane dvije svetkovine. Pojasnio je da je u prvo kršćansko doba Bogojavljenje, čiji je smisao objavljivanje Boga, bilo zapravo božićno slavlje, uz koje je i danas osobito vezana Crkva na Istoku, a da je Zapadna Crkva kasnije uvela slavlje otajstva rođenja Isusa Krista pri čemu je naglasak više na Bogočovjeku. Dodao je i da se uz liturgiju Bogojavljenja veže objava trojici mudraca koje je dovela zvijezda i trenutak kada je Ivan Krstitelj krstio Isusa na rijeci Jordanu što se slavi sljedeće nedjelje na svetkovinu Krštenja Gospodinova.

Tumačeći evanđeoski misni odlomak o dolasku trojice mudraca s Istoka u Betlehem, kardinal Puljić kazao je da nije toliko bitno tko su zapravo bili ti mudraci već činjenica da su „našli Boga koji se rodio za sve narode“.

Kardinal Puljić podsjetio je i da Crkva upravo na svetkovinu Bogojavljenja obilježava i Dan svetog djetinjstva ili Svjetski misijski dan djece u želji da ta misijska djelatnost zahvati sve ljude.

„Različiti su događaji u životu kroz koje Bog vodi čovjeka da ga nađe, jer Bog čovjeka traži, a onda daje šansu da i čovjek Boga traži. To je nutarnje svjetlo. Najgore je živjeti u nutarnjoj tami... tami srca, tami duše. A evo, Bog šalje to nutarnje svijetlo. Vrlo je opasno prekriti, zanemariti to nadahnuće, to prosvjetljenje u duši. Čovjek, kad to izgubi, onda ostaje prazan“, kazao je kardinal Puljić. Istaknuo je da je svetkovina Bogojavljenja prigoda svima da zahvale Bogu za zvijezdu po kojoj im je darovana vjera. „To svjetlo nam daje da se i mi, poput trojice mudraca, možemo pokloniti Isusu, da možemo prepoznati to svjetlo u svom životu; da živimo idući obasjani svjetlom vjere koja nas čuva u nadi da se ne izgubimo u vrtlogu života, pogotovo u posljednje vrijeme kad sa svih strana nadvija određeno ogorčenje u javnosti, a pogotovo ta ratna mašinerija, 'mašinerija mržnje koja guta čovjeka“, riječi su kardinala Puljića koji je ukazao i na međusobnu odgovornost prema kojoj su kršćani pozvani jedni drugima svjedočiti to svjetlo vjere i druge voditi ka Božjem putu.

Govoreći o apostolatu djece u misijskim krajevima, kardinal Puljić osvrnuo se na javno mnijenje koje vlada u Europi, a koje je stvorilo ozračje protiv života, ne za život. „Europa, ta moderna Europa, itekako je radila protiv rađanja, a sad joj treba radna snaga. I sad 'usisava' one koji se nisu bojali života“, kazao je kardinal Puljić dodajući da nerijetko oni, koji otvoreno ukazuju na to, budu nazivani natržnjacima i fašistima. „Moramo shvatiti: narod koji ne voli život, nema budućnosti“, kazao je kardinal Puljić ističući da je velika odgovornost u prenošenju tog svjetla vjere djeci jer „nema gore krađe nego ukrasti djeci Boga, ukrasti njihovu budućnost“. „Zato danas molimo da svi narodi upoznaju to svjetlo koje osmišljava život; koje mu daje pogled izvan vremena, u vječnost“, rekao je kardinal Puljić naglasivši da vjernici trebaju najprije biti osobno duboko osvjedočeni da bi to svjetlo mogli posvjedočiti i drugima prenijeti.

Bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa bili u asistenciji i animirali liturgijsko pjevanje. (kta)



foto