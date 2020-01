Vatikan, 6. siječanj 2020.

U svom nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 5. siječnja 2020. Papa je pozvao vjernike da prošire pogled te, uz biblijska čitanja toga dana, posebno uz poslanicu svetoga Pavla Efežanima i uz Evanđelje, postanemo potpuno svjesni značenja Isusova rođenja. Evanđelje nam, s proslovom svetoga Ivana, pokazuje potresnu novost: vječna Riječ, Sin Božji, „tijelom postade“. Nije se samo nastanio među narodom, nego je postao jedan od naroda, jedan od nas! – istaknuo je Papa te dodao – Nakon tog događaja, za usmjeravanje svojega života nemamo više samo zakon, instituciju, nego Osobu, božansku Osobu, Isusa, koji usmjerava naš život, daje nam da idemo putom kojim je On prije prošao.

Sveti Pavao blagoslivlja Boga zbog njegova nauma o ljubavi ostvarenoj u Isusu Kristu. U tom naumu – primijetio je Papa – svatko od nas pronalazi svoj temeljni poziv; Pavao kaže: predodređeni smo biti djeca Božja po Isusu Kristu. Vječni Sin, Božji Sin postao je čovjekom kako bi nas, ljude, učinio djecom Božjom. Zbog toga tijelom postade kako bi nas uveo u svoj sinovski odnos s Ocem.

Današnja nam liturgija kaže da Kristovo evanđelje nije bajka, nije neki mit, poučna priča, ne! – istaknuo je Papa. Kristovo je evanđelje puna objava Božjega nauma, Božjega nauma o čovjeku i svijetu. Ono je poruka koja je istodobno jednostavna i veličanstvena, koja nas potiče da se upitamo: koji je konkretan plan Gospodin stavio u mene, čineći još uvijek aktualnim svoje rođenje među nama? Apostol Pavao predlaže odgovor: Bog nas je izabrao da budemo sveti i bez mane pred njim u ljubavi.

To je značenje Božića – istaknuo je Papa. Ako Gospodin nastavlja dolaziti među nas, ako nam i dalje daje dar svoje Riječi, to je zato da svatko od nas može odgovoriti na poziv da postane svet u ljubavi. Svetost znači čuvati dar koji nam je Bog dao. Samo to – čuvati besplatnost. To znači biti svet. Zbog toga onaj tko u sebi prihvaća svetost kao dar milosti, ne može ne pretvoriti ga u konkretno djelovanje u svakodnevnom životu. Taj dar, tu milost koju mi je Bog dao, ja pretvaram u konkretna djela u svakodnevici, u susretu s drugima.

Ta ljubav, to milosrđe prema bližnjemu, odraz Božje ljubavi, istodobno pročišćava naše srce i priprema nas za praštanje, čineći nas iz dana u dan „neokaljanima“, ali ne u smislu da uklanjam mrlju; neokaljani u smislu da Bog ulazi u nas. Dar, Božja besplatnost ulazi u nas i mi ju čuvamo i dajemo drugima – napomenuo je papa Franjo.

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja Papa je pozdravio prisutne hodočasnike, podsjetio da je sutradan svetkovina Bogojavljenja, te u prvu nedjelju 2020. godine ponovno izrazio želju za mirnoćom i mirom u Gospodinu. U radosnim i u teškim trenutcima, povjerimo se Njemu koji je naša nada! Podsjećam također na obvezu koju smo preuzeli na Novu godinu, na Svjetski dan mira: Mir kao put nade – dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje. Uz Božju milost moći ćemo ju primijeniti i praksi – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)