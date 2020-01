Šušanj, 5. siječanj 2020.

U dvorištu župne crkve Sv. Marije u Šušanju 28. prosinca 2019. prvi put su u ovoj župi i Kotorskoj biskupiji uprizorene žive jaslice - na blizak i topao način oživljena je priča o Isusovom rođenju. Sudjelovalo je preko dvadesetoro djece – prvopričesnika i krizmanika iz župa Šušanj, Brce i Sutomore. Djeca su u priredbi glumili anđele, pastire, kraljeve i malog Isusa. Jedino su Mariju i Josipa glumile odrasle osobe.

Igrokaz se odvijao u tematskim fazama: najprije su prikazane jaslice, zatim su se u njima našli Marija i Josip, a onda su se začula zvona na crkvi koja su obilježila Isusovo rođenje. Potom su se redali prizori u kojima su se anđeli, pastiri i tri kralja došli pokloniti Isusu. Posebnu čar cijelom igrokazu dale su i domaće životinje koje su bile dio priredbe.

„Ideju za žive jaslice dobio sam dok sam studirao u Sarajevu jer smo često išli u sjemenište ‘Petar Barbarić’ u Travniku. Oni bi tamo svake godine to organizirali mnogo bolje i s više ljudi. Naravno, to je malo sjemenište i oni su već uhodani. Razmišljao sam na koji način da to organiziram u župi u kojoj trenutno djelujem kao đakon. Uz pomoć župnika don Dejana Turze uspio sam. Bez njegove pomoći bilo bi vrlo teško, no i župljani su se tako radosno odazvali. Svi su htjeli sudjelovati. Bilo nam je žao što nemamo više bijelih haljina jer bismo onda svoj okupljenoj djeci dali ulogu anđela. Bio je to prikaz zajedništva. Smatram da smo ovime na pravi način proslavili Isusovo rođenje. Želimo da to postane lijepa tradicija i da dogodine bude još bolje organizirano. Za prvi put smo bili jako dobri“, kazao je don Željko Pasković, koji vrši đakonsku službu u tim župama.

Djeca, roditelji i ostali vjernici su unatoč veoma hladnom i vjetrovitom vremenu došli u lijepom broju na ovu božićnu priredbu. Žive jaslice upriličene su uoči blagdana Svete Obitelji, a sva djeca su dobila prigodne poklone – paketiće slatkiša i duhovne knjige namijenjene djeci i mladima. Po završetku programa druženje je nastavljeno u župnoj kući, prenosi mrežna stranica Kotorske biskupije. (kta)



