Vatikan, 5. siječanj 2020.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Na ovu drugu nedjelju božićnoga vremena biblijska nam čitanja pomažu proširiti svoj pogled kako bismo stekli punu svijest o značenju Isusova rođenja.

Evanđelje, Proslovom svetoga Ivana, pokazuje nam potresnu novost. Vječna Riječ, Sin Božji „tijelom postade“ (r. 14). Nije samo došao prebivati usred naroda, nego je postao jedan od naroda, jedan od nas! Nakon toga događaja da nas usmjerava i vodi u našemu životu nemamo samo jedan zakon, jednu instituciju, nego Osobu, božansku Osobu, Isusa koji nam upravlja korake u životu, vodi nas na putu jer je On prije nas njime prošao.

Sveti Pavao blagoslivlja Boga zbog njegova nauma ljubavi ostvarenog u Isusu Kristu (usp. Ef 1, 3-6.15-18). U tome naumu svaki od nas pronalazi vlastiti temeljni poziv. A koji je to poziv? Ovako kaže Pavao: predodređeni smo za to da budemo djeca Božja po Isusu Kristu. Sin Božji je postao čovjekom da nas ljude učini sinovima Božjim. Zbog toga je Vječni Sin postao čovjekom: da nas uvede u svoj sinovski odnos s Ocem.

Dakle, braćo i sestre, dok nastavljamo kontemplirati čudesni znak jasala današnja nam liturgija poručuje da Kristovo evanđelje nije neka bajka, nije mit, pobudna priča. Ne! Kristovo evanđelje jest puna objava Božjeg nauma, Božjeg nauma o čovjeku i svijetu. To je poruka u isti mah jednostavna i veličanstvena, koja nas potiče zapitati se: koji je to konkretni plan Gospodin stavio u mene učinivši da se u sadašnjem času iznova rodi među nama?

Apostol Pavao sugerira nam odgovor: „[Bog] nas… izabra… da budemo sveti i bez mane pred njim“ (r. 4). Eto značenja Božića. Ako Gospodin nastavi dolaziti među nas, ako nam i dalje nastavlja davati dar svoje Riječi, to je zato da svatko od nas može odgovoriti na ovaj poziv: postati sveti u ljubavi. Biti svet znači pripadati Bogu, to je zajedništvo s Njim, transparentnost njegove beskrajne dobrote. Biti svet znači čuvati dar koji nam je Bog dao. Samo to: čuvati besplatnost. To znači biti svet. Zato onaj tko prihvaća u sebi svetost kao dar milosti, naprosto je mora pretočiti u konkretno djelovanje u svakodnevnom životu. Taj dar, ta milost koju mi je Bog dao, ja pretačem u konkretna djela u svakodnevnom životu, u susretu s drugima. Ta ljubav, ta ljubav prema bližnjemu, odraz Božje ljubavi, istodobno pročišćava naše srce i čini nas spremnima na praštanje, čineći nas „besprijekornima“ iz dana u dan. Ali besprijekornima ne u smislu da sam ja taj koji uklanjam neku prljavštinu: besprijekorni u smislu da Bog ulazi u nas, taj dar, Božja besplatnost ulazi u nas i mi je čuvamo i dajemo drugima.

Neka nam Djevica Marija pomogne s radošću i zahvalnošću primati Božji naum ljubavi ostvaren u Isusu Kristu.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

u mnogim se dijelovima svijeta osjeća zastrašujuće ozračje napetosti. Rat donosi samo smrt i uništenje. Pozivam sve strane da drže upaljenim plamen dijaloga i samokontrole i da otklone sjenu neprijateljstva. Pomolimo se u tišini da nam Gospodin udijeli tu milost.

[…]

Na ovu prvu nedjelju u godini svima još jednom upućujem najljepše želje za radošću i mirom u Gospodinu. U sretnim i teškim trenucima povjerimo se Njemu, koji je naša nada! Podsjećam također na zadaću koju smo preuzeli za novu godinu, na Dan mira: „Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje“. Milošću Božjom moći ćemo to provesti u djelo.

Želim vam ugodnu nedjelju. I molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i vidimo se sutra na svetkovinu Bogojavljenja. (kta/ika)