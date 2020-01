Sarajevo, 3. siječanj 2020.

Nešto na što čovjek još nije uspio utjecati, niti ima naznaka da bi to uistinu mogao, jest: vrijeme. Štoviše, mnoge mudre glave pokušale su ga definirati, ali njegov potpuni sadržaj ostao je i dalje nepoznanicom koju ponajbolje opisuju riječi Sv. Augustina: „Ako me nitko ne pita, znam; ako želim nekomu pitanje protumačiti, ne znam.“ Zato ga on i naziva „najzamršenijom zagonetkom“ – „imlicatissimum aenigma“. U tu je zagonetku uronjen i ljudski život onoga trenutka kada ga je njegov stvoritelj, preko roditelja, pozvao u postojanje. Na kraju razdoblja koje je potrebno Zemlji obići oko Sunca, a nazivamo ga godinom, dobra je prigoda osvrnuti se unatrag i pokušati prepoznati koji su to tragovi otisnuti u vremenu. A poglavito kada na izmaku te godine završava i jedno desetljeće koje je iznjedrilo niz važnih događaja, kako za opću, tako i za mjesnu Crkvu vrhbosansku.

Uzevši u obzir razdoblje od početka 2010. do kraja 2019., možemo konstatirati da je bilo obilježeno pontifikatom dvojice rimskih prvosvećenika: Benedikta XVI. i Franje. Upravo je odreknuće od službe pape Ratzingera (rođen 1927.) koje je najavio 11. veljače 2013., a nastupilo 28. dana istoga mjeseca, prvi trenutak kojega valja izdvojiti u ovom desetljeću. Riječ je o događaju koji je zbilja mnoge šokirao te do danas ostavio materijala za spekulacije i filmske priče – poglavito jer Crkva to nije doživjela od 1415. kada je s Petrove stolice dragovoljno sišao Grgur XII. kako bi okončao unutarcrkveni raskol, tzv. Zapadnu shizmu (1378. – 1417.). Stoga će ostati zapamćene riječi njemačkoga Pape i velikog prijatelja Hrvata koji je Lijepu našu posjetio 4. i 5. lipnja 2011., da će „ubuduće služiti svetoj Crkvi Božjoj životom posvećenim molitvi“. Treba se prisjetiti da je on 20. prosinca 2012. odobrio beatifikaciju hrvatskog svećenika Miroslava Bulešića kojega su u istarskom mjestu Lanišće 24. kolovoza 1947. ubili komunisti.

Potom su kardinali, među kojima su bili sarajevski Vinko Puljić i zagrebački Josip Bozanić, za 266. nasljednika Sv. Petra izabrali Jorgea Maria Bergoglija koji je uzeo ime Franjo, a u povijest je ušao kao prvi papa koji dolazi iz Latinske Amerike i prvi iz reda isusovaca. Premda je rano davati ocjene njegova aktualnoga pontifikata, ipak se već može kazati da je „razdrmao“ i Crkvu i zapadno društvo svojim jednostavnim stilom i neumornim inzistiranjem na vraćanju dostojanstva marginaliziranu čovjeku. Na tom tragu valja promatrati i njegove apostolske pohode među kojima je zlatnim slovima u ljetopise Crkve u BiH upisan 6. lipnja 2015. kada je Franjo posjetio Sarajevo.

No, osim toga po naravi stvari bilježi se niz događaja bitnih katoličkoj zajednici u ovoj zemlji. Kronološki gledano, tu je 15. srpnja 2010. kada je Banjolučka biskupija dobila pomoćnog biskupa – franjevca Bosne Srebrene Marka Semrena koji je postao 50. episkop kojega je u osamstoljetnom postojanju ova Franjevačka provincija dala Katoličkoj Crkvi.

Slijedi zatim 1. veljače 2011. kada je papa Benedikt XVI. uspostavio Vojni ordinarijat u BiH i prvim vojnim biskupom imenovao don Tomu Vukšića koji je biskupsko posvećenje primio 2. travnja 2011. u mostarskoj katedrali. Time je završen proces započet 11. rujna 2007. kada je utemeljen Ured katoličkog dušobrižništva, te su definirani ustrojstvo i način djelovanja katoličkog dušobrižništva u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH.

Također, duboko je u povijest urezan i nadnevak 24. rujna 2011.kada je u Sarajevuupriličenaproslava beatifikacije Drinskih mučenica – časnih sestaraKćeri Božje ljubavi koje su 15. prosinca 1941. ubili četnici. Svečanošću koju je predvodio kardinal Angelo Amato, pročelnik Kongregacije za kauze svetih, krv sestara Jule Ivanišević, Berchmane Leidenix, Krizine Bojanc, Antonije Fabjan i Bernadete Banje izrijekom je postala dio povijesti koju se ne smije zaboraviti i koja ljubavlju obvezuje sadašnjost.

A tu sadašnjost Vrhbosanska nadbiskupija – počevši od svetkovine Sv. Petra i Pavla 2012. kada je nadbiskup Vinko sazvao prvu Biskupijsku sinodu – nastoji iščitati i dati naznake za budućnost s ciljem: „Sve obnoviti u Kristu“ (usp. Ef 1,10).

Upravo je ovo proces kojega, pod pretpostavkom uobičajenih okolnosti, valja očekivati da bude dovršen tijekom 2020. Uz to, ova će godina vrlo moguće označiti i početak promjena na biskupskim stolicama ovdašnjih biskupija, koje su na svojevrstan način imale uvod u odreknuću od službe pomoćnog biskupa vrhbosanskog mons. Pere Sudara što je 18. listopada 2019. prihvatio papa Franjo. Dakako, osim rečenoga postoji mnogo toga što se svakodnevno događa, a ostavlja duboke brazde u sadašnjosti i budućnosti Crkve vrhbosanske – kao što su emigracije katoličkoga puka i imigracije ljudi s Istoka… Međutim, za konačnu računicu i bilo kakvo predviđanje nužno je iznova si posvijestiti da je Bog gospodar vremena i da je ljudska logika nerijetko samo okvir za zabludu. Život i opstanak Katoličkog tjednika kroz ovo razdoblje svjedoči tomu…



Zaključak pročitajte u tiskanom izdanju