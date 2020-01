Vatikan, 3. siječanj 2020.

Torinsko platno bit će javno izloženo u prosincu ove godine. Najavio je to prošlih dana nadbiskup Cesare Nosiglia, a povod izlaganja bit će 43. ekumenski novogodišnji susret mladih, u organizaciji Zajednice iz Taizéa, koji će se održati u Torinu od 28. prosinca 2020. do 1. siječnja 2021. Platno je posljednji put izloženo prije pet godina, od 19. travnja do 24. lipnja 2015., i tom ga je prilikom vidjelo više od dva milijuna hodočasnika iz cijeloga svijeta.

Naime, Torinsko se platno čuva u katedrali u tom gradu na sjeveru Italije i nije izloženo javnosti, osim u posebnim prilikama. Dugo je 4 m i 41 cm, a široko 1 m i 13 cm i na njemu je otisnut lik muškarca čije je tijelo bilo prekriveno ranama koje ukazuju da je prije smrti bio mučen i raspet. Prema predaji, vjeruje se da je u to platno bilo umotano tijelo Isusa Krista nakon njegove smrti na križu. Iako je na njemu proveden niz istraživanja, ta tvrdnja još uvijek nije pouzdano dokazana. Međutim, zbog karakterističnih obrisa lika koji je na njemu prikazan, Torinsko platno pomaže razumjeti i meditirati dramatičnu stvarnost Isusove Muke. Zbog toga ga je sveti Ivan Pavao II. nazvao „ogledalom Evanđelja“ – stoji na internetskim stranicama komisije zadužene za sveto platno pri Torinskoj nadbiskupiji.

Torino i ekumenska zajednica iz Taizéa povezani su već desetljećima. Brojne skupine mladih redovito putuju od Pijemonta do Taizéa kako bi sudjelovale u „Hodočašću povjerenja na Zemlji“, dok su u samom gradu svetog Ivana Bosca posljednjih godina održani brojni i značajni molitveni događaji koje promiče Ured za pastoral mladih Torinske nadbiskupije zajedno s grupom „Torino susreće Taizé“.

Nadbiskup Nosiglia sazvao je konferenciju za tisak za petak, 3. siječnja, u prostorima Torinske nadbiskupije kako bi predstavio inicijative vezane za 43. ekumenski novogodišnji susret mladih. Crkva u Torinu pripremit će se kako bi pružila gostoprimstvo tisućama mladih u obiteljima i zajednicama, kao i na organiziranim susretima i radionicama. Osim toga, očekuje se da će za mlade sudionike toga susreta u prosincu ove godine biti predviđeno i vrijeme za kontemplaciju nad Torinskim platnom. (kta/rv)