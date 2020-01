Pariz, 3. siječanj 2020.

Do razmjene zarobljenika došlo je slijedom dogovorā postignutih 9. prosinca 2019. u Parizu, uz pomoć takozvane skupine Normandija, koju čine predstavnici Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije

Između Ukrajine i proruskih separatista s istoka zemlje moglo bi konačno doći do uspješnoga mirovnog procesa. Prošlih je dana, naime, između Kijeva i samoproglašenih proruskih republika Donjeck i Lugansk izvršena razmjena oko 200 zatvorenika. U međuvremenu, nastavlja se sukob u istočnom dijelu zemlje, započet u travnju 2014. godine, u kojemu je do sada poginulo 13.000 ljudi. Do razmjene zarobljenika došlo je slijedom dogovorā postignutih 9. prosinca u Parizu, uz pomoć takozvane skupine Normandija, koju čine predstavnici Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije.

Giuseppe D'amato, stručnjak za istočnu Europu i područje bivšega Sovjetskoga Saveza, istaknuo je u razgovoru za Radio Vatikan da je riječ o pozitivnom znaku, iako još valja riješiti brojne sporne točke. Osim teritorijalnih pitanja, postavlja se također problem energetskih odnosa između Rusije i Europe, nakon memoranduma o novom izravnom plinovodu „Južni tok“ (South Stream).

Razmjena zatvorenika djelomično odgovara na pozive na mir koje je papa Franjo više puta uputio. Ukrajinu je Papa spomenuo i u božićnoj poruci Urbi et Orbi, uključujući ju u svjetske krize koje valja hitno riješiti. Riječi Svetoga Oca bile su utjeha za pučanstvo pogođeno ratom koji traje već više od pet godina; pobudile su svijest da nije samo u toj tragediji sukoba koji za sada nema rješenja – rekao je Giuseppe D'Amato. (kta/rv)