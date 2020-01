Sarajevo, 1. siječanj 2020.

Na Novu godinu, kada Crkva slavi svetkovinu Marije Bogorodice i obilježava Svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. svečano Euharistijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju šestorice svećenika.

Uvodeći u Euharistijsko slavlje, kardinal Puljić pozdravio je sve okupljene vjernike i sve one koji slušaju izravni prijenos Svete mise putem valova Radio Marije Bosne i Hercegovine. Kazao je da prvog dana Nove kalendarske godine s cijelom Crkvom slave Svetu Mariju Bogorodicu i da se odazivlju pozivu Svetog Oca te na Svjetski dan mira mole za mir u cijelom svijetu.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić istaknuo je da je povijest hrvatskog naroda jako vezana na Mariju što nije čudno „jer je nju Bog izabrao da dođe k nama“. „Naš je narod shvatio: Marija je posrednica Božjeg utjelovljenja, a i našeg spasenja. Zato se mi kroz povijest njoj utječemo i preporučujemo, ali od nje želimo i naučiti ono po čemu je ona velika“, rekao je kardinal Puljić podsjećajući da je Marijina veličina u slušanju i vršenju Božje riječi. Dodao je da je Marija Isusa prije začela vjerom nego po Duhu Svetom potičući sve da se od Marije uče povjerenju u Boga. „Slaveći Mariju kao Bogomajku želimo je, ne samo moliti, nego od nje učiti povjerenju u Božju dobrotu, ljubav i providnost“, kazao je kardinal Puljić.

„Na početku smo Nove građanske godine kad mi jedni drugima čestitamo“, rekao je kardinal Puljić napominjući da često čuje kako ljudi kod čestitanja jedni drugima žele ponajprije dobro zdravlje. „Zdravlje je jedan od zemaljskih darova. Sigurno je uz to zdravlje jako važno i duševno i duhovno zdravlje, a ne samo tjelesno. Zato želimo u ovoj godini sreću“, rekao je kardinal Puljić napominjući da bi se na temu sreće moglo puno govoriti, a u biti riječ je o unutarnjem zadovoljstvu. „Ne možemo u sebi biti zadovoljni ako ne prihvatimo volju Božju. Dokle god svoju volju provodimo, ne možemo biti zadovoljni. Prava sreća leži u tome da Bog bude zadovoljan s nama, a tada ćemo i mi biti zadovoljni“, kazao je kardinal Puljić pozivajući sve da na počeku nove godine mole Marijin duh da poput nje Bogu udovolje. „Želimo moliti Mariju da nam isprosi tu vjeru, to povjerenje, to predanje u volju Božju“, riječi su kardinala Puljića.

Napomenuvši da se već godinama na Novu godinu odnosno na svetkovinu Bogomajčinstva Marijina obilježava međunarodni molitveni dan za mir, iznio je pojedine naglaske iz Poruke pape Franje za 53. svjetski dan mira pod naslovom: Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje. Potičući sve da i osobno pročitaju i razmišljaju o spomenutoj Papinoj Poruci, podsjetio je da Sveti Otac odmah na početku ističe da je mir „veliko i dragocjeno dobro, predmet naše nade, kojem teži ljudska obitelj“. „Svi mi želimo sreću i mir i tako kažemo jedni drugima prigodom čestitanja.

„Teško je doći do tog mira. Ne samo da mi nosimo ratne ožiljke, nego na cijelom tijelu čovječanstva tolike su rane kao posljedica rata i to ne samo na tijelu nego i na dušu“; kazao je kardinal Puljić podsjećajući na narodnu uzrečicu prema kojoj u ratu najprije gine istina, a onda čovjek. Dodao je da je potrebno moliti za mir svjesni koliko je teško osloboditi se „lanaca mržnje, sebičnosti i iskorištavanja“. Kazao je da se ciljano proizvodi oružje i vrše oružane probe pri čemu čovjek postaje sve manje važan. „Čovjek više nije vrjednovan. Zato je prevažno da Bog prosvijetli kreatore rata i ukloni nepovjerenje koje se širi medijskim i političkim putem umnažajući strah“, rekao je kardinal Puljić ističući da je nametnuti strah izvor nemira.

Podsjetivši na podnaslov u Papinoj Poruci da je „mir put slušanja zasnovan na sjećanju, solidarnosti i bratstvu“, kardinal Puljić kazao je da ne smiju iz pameti izbrisati ono što su doživjeli „jer bi to čovjeka trebalo učiti pameti“. „Kaže se da je povijest učiteljica života. Vidimo da ovo vrijeme propada na ispitu jer ne uči iz povijesti. Nećemo brisati nego čistiti pamćenje“, kazao je kardinal Puljić potičući na stvaranje ozračja solidarnosti među ljudima nasuprot nadmetanju u samovolji. Odgovarajući na pitanje, zašto se ne rješava stanje u Bosni i Hercegovini, odgovorio je da je to zato što se ne zna čija će biti i tko će u njoj biti glavni pa ljude „rastežu kao žvakaću gumu“. Dodao je da se radi o igri političkih moćnika te pozvao na izgradnju solidarnosti i svijesti „da je nama ovdje zajedno živjeti i graditi zajedničko dobro“.

Oslanjajući se na treći podnaslov Papine Poruke da je „mir put pomirenja u bratskom zajedništvu“, kardinal Puljić osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini napominjući da ljudi, kad pokažu neku gestu pomirenja, često budu etiketirani i proglašavani neprijateljima, izdajicama… „Mi moramo ići putem pomirenja. To ne znači nijekati istinu. Činjenice mi ne možemo mijenjati, ali zločine ne možemo zločinom liječiti“, rekao je kardinal Puljić pozivajući da mir grade putem pomirenja. Osvrnuo se i na zauzimanje pape Franje na planu ekologije jer ljudi, u trci za korišću, uništavaju Božje djelo odnosno okoliš za čovjekovo življenje.

Na kraju svoju propovijedi kardinal Puljić osvrnuo se na posljednji podnaslov papine Poruke prema kojem čovjek „dobiva onoliko koliko se nada“. „Ne smijemo izgubiti nadu. Koliko god vrijeme prolazi, a ne dobivamo ono što želimo, mi moramo uporni biti: moliti i izgrađivati mir“, rekao je kardinal Puljić pozivajući na buđenje nade u ljudima da se zauzimaju na mir. „Ne možemo na strahu graditi budućnost“, ustvrdio je kardinal Puljić napominjući da brojni svjetski i lokalni moćnici mir grade na strahu. „Čovjek se zgraža kako je uništena kultura komunikacije i kojim rječnikom govore jedni o drugima u javnosti. Kao da je dim iz pakla izišao i obasuo te ljude. Bože, prosvijetli im pamet i očisti srce da u javnosti ne iznose toliku mržnju, da ne grade budućnost na strahu i uništavanju drugoga nego na poštivanju i zajedništvu u skladu s poznatom izrekom da se ne čini drugome ono što se ne želi da drugi čini tebi“, rekao je kardinal Puljić u svojoj propovijedi te pozvao sve da mole za mir i budu graditelji mira te da s Bogomajkom zakorače u novo vrijeme.

Tijekom Euharistijskog slavlja asistirali su bogoslovi Nadbiskupijskog međunarodnog misijskoj sjemeništa „Redemptoris Mater“, a liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Na kraju Misnog slavlja župnik preč. Mato Majić iznio je statističke podatke u katedralnoj župi u 2019. godini. (kta)



