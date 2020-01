Wrocław, 1. siječanj 2020.

U srijedu 1. siječnja u Wrocławu u Poljskoj, u domovini svetog Ivana Pavla II., završio je 42. ekumenski novogodišnji susret mladih koji je trajao od 28. prosinca 2019 do 1. siječnja 2020. godine u organizaciji ekumenske Zajednice iz Taizéa.

Ovogodišnja tema susreta bila je „Uvijek na putu, nikad iskorijenjeni“. Na susretu mladih okupilo se oko 15 000 osoba iz svih krajeva svijeta, a iz Hrvatske ih je bilo 700, koji su došli na „Hodočašće povjerenja na Zemlji“ u Wrocławu. Tijekom četiri dana, mladi su imali zajedničke molitve, tri puta dnevno; prvu u župi domaćina, u podne u nekoj crkvi u gradu Wrocławu, a navečer zajednička u Hali Stulecia i u crkvama u središtu grada. Održavale su se grupne radionice, razmjenjivala su se iskustva, širili su se vidici, istraživao se grad, rađalo se novo povjerenje…

Na Staru Godinu,, 31. prosinca, Hrvati su imali zajednički susret u crkvi Sv. Dominika gdje ih je pozdravio brat Ulrich iz Zajednice iz Taizéa. On im je nastojao otkriti kako mogu nastaviti „Hodočašće povjerenja“ po povratku svojim kućama“, potom je prikazan film o životu Zajednice iz Taizéa, a kojega su snimili mladi iz Bosne i Hercegovine.

Potom je riječ imala Ivana Čogelja, voditeljica Ureda za mlade HBK-a, koja je istaknula da je predsjednik Odbora Mijo Gorski, biskup pomoćni zagrebački, upoznat da u Wrocławu ima 700 Hrvata i reklo bi se da je to treća ili četvrta zemlja po broju na susretu. Nadalje je istaknula kako vjeruje da su ih zajedničke molitve te susreti u radionicama obogatili, posebno one koji su prvi put na ovom susretu, kazala je da je milost susreta upoznati druge mlade i gledati ono što nas povezuje, jer smo jedna Crkva… Potom je Valentina iz Zaprešića/Zagreb, koja je provela u Zajednici u Taizé tri mjeseca iznijela svoja iskustva. Misu za vjernike iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine predvodio je don Damir Stojić, a misu je animirao hrvatskim koledama župni zbor mladih iz župe Malešnica.

Don Damir je u svojoj propovijedi kazao: „Posljednji nam je dan u građanskoj godini i zanimljivo je vidjeti što nam Majka Crkva poručuje preko čitanja. Baš na današnji dan slavimo sveca koji nije toliko poznat. Možda je čak više poznat u sekularnom svijetu, po gradu svugdje piše Silvestrovo, podrazumijeva se da je to proslava Nove godine, samo zato što je danas blagdan sv. Silvestra, pape iz 4. stoljeća, i njegov život nam nešto poručuje za ovaj posljednji dan. On je živio u 4. stoljeću, u zanimljivom razdoblju, jer kad gledamo naše svece, posebno iz prvih stoljeća kršćanstva, oni su većinom bilo mučenici, koji su živjeli u svijetu u društvu nesklonom kršćanstvu. Sv. Silvestar je živio u potpuno suprotnom ozračju, u ono vrijeme kada je car Konstantin Crkvi dao slobodu, on je živio kad su bila dobra vremena i on nas uči kako živjeti kad su dobra vremena. Vjerujte, čini mi se da je to malo teže, znate Crkva uvijek će rasti kad je problem. Pogledajmo sad Aziju, kažu da Crkva cvijeta sad u Iraku i Sirije, tamo gdje su kršćani katolici progonjeni, jer nekako kad si progonjen i gdje krv se prolijeva „krv mučenika sjeme za novog kršćanina“. Hajde pokušaj biti dobar kršćanin kad su dobra vremena, to je jako teško. Dakle, živjeti milosti u dobrim vremenima, to nas uči Papa, sv. Silvestar. On je živio u vrijeme kad se ne progoni Crkvu, kad ju je car Konstantin proglasio je službenom relikvijom. Vjerujte mi, to je puno teže, biti katolik i kršćanin kada si situiran, kako tada govoriti istinu, tada je teže biti prorok. Ali on nas uči. On je imao tada hrabrost govoriti državnim vlastima… Crkva je to mudro smjestila. Sv. Ivan je rekao ‘čuvajte se Antikrista’. On je onaj koji dolazi umjesto Krista i pretvara se da je Mesija, nudi nam se u lažnim obećanima i pod krinkom dobra. Djelovati socijalno bez Isusa Krista to je izdaja. Toliko dobrih i lijepih stvari ima, ali ne može se biti bez Isusa Krista, na to je sv. Ivan upozoravao u ono vrijeme. Mi kršćani smo se uvijek oduprijeti krivovjerju, Bog je uzeo ljudsko tijelo, postao Tijelo. Bog je samo duhovan, to je život bez materijalnog. Pravi katolik će znati cijeniti materijalno, ali iznad svega je Bog.“

Poručivši „Na kraju ove godine, ovdje okupljeni u Wrocławu na Taizé susretu, ne zaboravimo ono što nas povezuje s drugim kršćanima to je vjera u Isusa Krista, kao jedinoga Boga i Spasitelja, posebno kao mladi pozvani ste ne samo privatno svjedočiti svoju vjeru nego i javno. Nemojte se podcjenjivati, posebno me raduje što je sljedeći susret u Torinu u salezijanskom gradu, u gradu svetaca, u gradu gdje je don Bosco djelovao… Nadam se da ćemo se tamo vidjeti… Svetost je za mlade kako bi bili posrednici Božje ljubavi. Sve nas Gospodin poziva na svetost, a posebno vas mlade.

Novu godinu mladi su dočekali u župama svojih domaćina molitvenim bdjenjem pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

U nedjelju, 1. siječnja na misi su sudjelovali u župama domaćina i potom sudjelovali na ručku kod obitelji koja ih je ugostila. U popodnevnim satima su krenuli svojim kućama.

Slijedeći europski ekumenski susret mladih u organizaciji Zajednice iz Taizéa bit će održan u Italiji u Torinu, od 28. prosinca 2020. do 1. siječnja 2021. godine. (kta/ika)