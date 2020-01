Vatikan, 1. siječanj 2020.

Draga braćo i sestre, dobar dan! I sretna vam bila ova godina!

Sinoć smo završili 2019. godinu zahvaljujući Bogu za dar vremena i sve njegove blagodati. Danas započinjemo 2020. s istim stavom zahvalnosti i hvale. To da je naš planet započeo novi krug oko sunca i da mi ljudi nastavljamo na njemu živjeti ne treba uzimati zdravo za gotovo. To ne treba uzimati zdravo za gotovo, štoviše to je uvijek „čudo“ kojem se treba čuditi i na kojem valja zahvaljivati.

Prvog dana u godini u liturgiji se slavi Sveta Bogorodica, Marija, Djevica iz Nazareta, koja je rodila Isusa, Spasitelja. To Dijete je Božji blagoslov za svakog muškarca i ženu, za veliku ljudsku obitelj i za cio svijet. Isus nije uklonio zlo sa svijeta, nego ga je pobijedio u korijenu. Njegovo spasenje nije neka čarolija, nego je „strpljivo“ spasenje, to jest uključuje strpljivost ljubavi, koja preuzima odgovornost za bezakonje i oduzima mu moć. Strpljivost ljubavi: ljubav nas čini strpljivima. Mnogo puta izgubimo strpljenje; pa i ja, te se ispričavam zbog jučerašnjeg lošeg primjera [vjerojatno misli na svoju reakciju prema osobi koja ga je na Trgu snažno povukla sebi]. Zato, promatrajući jaslice očima vjere vidimo obnovljeni svijet, oslobođen vlasti zla i stavljen pod Kristovo kraljevsko gospodstvo, Dijete koje leži u jaslama.

Zbog toga nas danas Bogorodica blagoslivlja. A kako nas Majka Božja blagoslivlja? Pokazujući nam Sina. Uzima ga u naručje i pokazuje nam ga, i tako nas blagoslivlja. Blagoslivlja čitavu Crkvu, blagoslivlja sav svijet. Isus je, kako su anđeli pjevali u Betlehemu, „radost za sav narod“, on je slava Božja i mir ljudima (usp. Lk 2, 14). I to je razlog zbog kojeg je sveti papa Pavao VI. prvi dan u godini htio posvetiti miru – to je Dan mira -, molitvi, posvješćivanju i odgovornosti za mir. Za ovu 2020. godinu Poruka glasi: mir je put nade, put kojim napredujemo putem dijaloga, pomirenja i ekološkog obraćenja.

Upravimo, dakle, pogled na Majku i Sina kojeg nam ona pokazuje. Na početku godine, pustimo da nas se blagoslovi! Pustimo da nas svojim Sinom blagoslovi Bogorodica.

Isus je blagoslov za one koji stenju pod jarmom ropstva, duhovnog ropstva i materijalnog ropstva. On oslobađa s ljubavlju. Onima koji su izgubili samopoštovanje i postali taoci zla u kojem se vrte kao u nekom začaranom krugu, Isus kaže: Otac te ljubi, ne napušta te, s nepokolebljivim strpljivošću čeka da mu se vratiš (usp. Lk 15, 20). Onima koji su žrtve nepravde i iskorištavanja i ne vide izlaza, Isus otvara vrata bratstva, gdje se može naći gostoljubiva lica, srca i ruke, gdje se može dijeliti ogorčenost i očaj i vratiti bar malo dostojanstva. Onima koji su ozbiljno bolesni i osjećaju se napuštenima i obeshrabrenima Isus se približava, dotiče rane s nježnošću, izlijeva ulje utjehe i slabost pretvara u snagu dobra kako bi razvezao i najzamršenije čvorove. Onima koji su u zatvoru i u napasti su da se zatvore u sebe, Isus ponovno otvara obzorje nade, počevši od male zrake svjetla.

Draga braćo i sestre, spustimo se s pijedestala naše oholosti – svi imamo napast oholosti – i zamolimo blagoslov Svete Bogorodice, ponizne Majke Božje. Ona nam pokazuje Isusa: pustimo da nas se blagoslovi, otvorimo svoje srce njezinoj dobroti. Tako će godina koja započinje biti put nade i mira, ne riječima, nego svakodnevnim gestama dijaloga, pomirenja i brige za stvoreni svijet.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre!

Svima vama, koji ste prisutni ovdje na Trgu svetog Petra i koji ste povezani posredstvom medija, upućujem najljepše želje za mir i dobro u novoj godini.

[…]

Pozdravljam također brojne volontere koji se na mjestima gdje su ugroženi mir i pravda hrabro odlučuju biti prisutni na nenasilan način i nenaoružani; kao i vojnom osoblju koje djeluje u mirovnim misijama u mnogim konfliktnim područjima. Velika im hvala!

Svima, vjernicima i nevjernicima, jer smo svi braća, želim da se nikad ne prestanem nadati svijetu mira koji treba zajedno iz dana u dan graditi. I molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja! (kta/ika)