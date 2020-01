Sarajevo, 1. siječanj 2020.

Zahvalno Euharistijsko slavlje na kraju 2019. godine, u večernjim satima 31. prosinca u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem i uz koncelebraciju četvorice suradnika u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom i katedralnim župnikom preč. Matom Majićem. Domaćim vjernicima pridružili su se i pojedini katolici koji su došli čekati Novu godinu u glavnom gradu BiH u čijem su centru ulice i trgovi svečano okićeni za ovu prigodu.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić ponovno je pozvao sve na zahvalnost Bogu na kraju građanske 2019. godine. „Mi ne možemo vrijeme zaustaviti, a ne možemo ni mijenjati ono što je bilo“, kazao je kardinal Puljić potičući na hrabrost da pred Bogom priznaju ono što su ljudski propustili učiniti ili krivo napravili. „Ovo je prigoda da čovjek, ispitujući savjest, okaje svoje grijehe, ali je i divna milost da možemo pred Bogom reći: moj grijeh. Opasnost je kad čovjek ogugla i ne vidi svoj grijeh“, rekao je kardinal Puljić ističući da je velika milost imati mogućnost okajati grijehe.

„Još važnije je znati istinski zahvaliti Bogu za sve ono čime nas je obdario. Često čovjek, ne zahvaljujući, prezire darove Božje. Zahvalnost nas uči da postanemo svjesni darova Božjih. Vrijeme je dar u kojem se ostvarujemo. Ova godina na izmaku bila je dar tijekom koje se svatko na svoj način ostvarivao i živio ono što mu je Bog dao. Zato večeras na poseban način želimo Bogu zahvaliti za sva dobra i za sve čime nas je obdarivao u ovoj 2019. godini“, kazao je kardinal Puljić ističući da posebno trebaju zahvaliti za dar vjere i da, unatoč svim posrtanjima, nisu ostali ležati u grijehu nego su ustajali i borili se.

„Zato večeras dušom i živom vjerom kažemo: hvala Ti, Bože, na svim darovima kojim si nas obdario u protekloj godini“, rekao je kardinal Puljić dodajući da ih tijek vremena uči da se ne mogu zaustaviti nego da trebaju zakoračiti „u novo vrijeme, nove izazove, nove šanse“. „Mi krećemo prema budućnosti. Znamo da nitko od nas ne može tu budućnost krojiti; ona je u Božjim rukama. On je ušao u našu stvarnost; postao je hodočasnik svojim utjelovljenjem. Mi ne idemo sami u budućnost; On je obećao: 'I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta' (Mt 28, 20)“, kazao je kardinal Puljić potičući sve da postanu svjesni kako u novu godinu ulaze „s Isusom hodočasnikom koji hodi ovom zemljom“.

Kardinal Puljić potom je istaknuo potrebu da vjernici, dok hode s Isusom, trajno gaje suosjećanje prema ljudima u potrebi podsjećajući na Isusove riječi da „Sin čovječji nema mjesta, gdje bi mogao nasloniti glavu svoju“ (Lk 9,59). Dodao je da je Krist sebe izjednačio s potrebnima kada je rekao: „Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 45). Pozvao je vjernike na otvorenost poticajima Duha Svetoga. „Valja nadvladati ravnodušnost koja je mnoge zahvatila i koja je primjetna posebno u ovom vremenu. Nitko od nas nije imun na tu ravnodušnost. Zato se trebamo predati vodstvu Duha Svetoga kako bi imali hrabrosti prihvatiti stvarnost te je predano i solidarno živjeti s drugima“, rekao je kardinal Puljić podsjećajući da su brojni vjernici izgubili svoje domove i ističući potrebu da im se pomogne sačuvati korijenje.

„Naše korijenje jest naša kultura, naš identitet, ali i to da smo mi kršćani braća“; kazao je kardinal Puljić pozivajući na izgradnju ne samo kršćanskog nego u općeljudskog zajedništva. Potaknuo je sve da Boga gledaju u njegovim stvorenjima, u svojoj savjesti i u drugom čovjeku koji je Božji dar. „Bog je utkao sebe u stvarnost koju živimo i živjeti tu stvarnost znači Boga opipati, gledati ga očima vjere i srca, a ne ljudskim očima koje su tako varljive“, rekao je kardinal Puljić potičući sve da budu ukorijenjeni u Božji blizinu da spokoj duša svojih pronađu u Bogu. „U novu godinu ulazimo s predanjem u ruke Božje prepušteni vodstvu Duha Svetoga da budemo ljudi vjere koji će Boga očima vjere prepoznati u stvorenome, u svojoj savjesti i u svim ljudima s kojima valja hodočastiti s Isusom koji je postao naš zemaljski hodočasnik“, zaključio je kardinal Puljić



Na kraju Mise svi su zapjevali liturgijsku popijevku „Tebe Boga hvalimo“. Tijekom Mise pjevao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ po ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)



Poslušajte zvučni zapis propovijedi kardinala Puljića:





foto