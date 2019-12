Wrocław, 30. prosinac 2019.

U subotu, 28. prosinca 2019. u Wrocławu u Poljskoj, u domovini svetog Ivana Pavla II., započeo je 42. ekumenski novogodišnji susret mladih koji traje do 1. siječnja 2020. godine, a priređuje ga ekumenska zajednica iz Taizèa.

Ovogodišnja tema susreta „Uvijek na putu, nikad iskorijenjeni“, okupila je više od 15.000 osoba iz svih krajeva Europe i svijeta, kao i brojne mlade iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su došli na „Hodočašće povjerenja na Zemlji u Wrocławu“. Nakon što su se svi mladi hodočasnici prijavili u centar za prijem te dobili upute i svoja zaduženja i bili smješteni po obiteljima-domaćinima, slijedila je zajednička večera i zajednička molitva u Hali Stulecia i u crkvama u središtu grada.

Na otvaranju susreta u Hali Stulecia poruku mladima uputio je brat Aloisa kazavši „Danas je bio veliki dan dobrodošlice – želim vam dobar početak susreta! Velika je radost biti zajedno u Wrocławu i biti u Poljskoj, zemlji koja je već ugostila četiri Europska susreta: dva ovdje, jedan u Varšavi i posljednji u Poznanju. Već večeras bih se želio zahvaliti svima koji nas dočekuju. Kakvo lijepo gostoprimstvo! Činjenica da su svi mladi primjer u obiteljima znak je Evanđelja. U Poljskoj se često kaže: ‘Gošć wdom, Bőg w dom’ – ‘Gost u našemu domu je Bog u našem domu’. Danas, kad stigli, dobili ste prijedloge 20220. Naslov je: ‘Uvijek na putu, nikad bez korijena’. Tim je riječima prvi put prije mnogo godina opisan život Poljakinje Urszule Ledochowske. Žena ispred svoga vremena, bila je državljanka Europe koja je posjetila mnoge zemlje u koje su prvi put došle sestre iz njezine zajednice uršulinki. Nekoliko sestara Uršulinki živi danas u Taizeu i zajedno sa sestrama Svetog Andrije pomažu nam da dočekamo i pratimo mlade koji dolaze. Ovdje u Poljskoj, vjera je mnogim ljudima dala duboke korijene i omogućila im da, čak i u nevolji, pokažu izuzetnu hrabrost i odvažnost. Mi također želimo produbiti korijene naše vjere, prihvaćajući Božju ljubav prema svakome od nas.

Ovdje smo okupljeni u raznolikosti narodna, podrijetla i mišljenja. ova nas raznolikost ne sprječava da doživimo zajedništvo. Dapače, ona nas nedvojbeno vodi k Božjoj volji za sve naše vjere, prihvaćajući Božju ljubav prema svakome od nas. A to jedinstvo u raznolikosti je svjedočanstvo koje nadilazi granice Crkve, Usred izazova današnjeg svijeta i nemirnih vremena kroz koja prolazi europski kontinent, možemo pokušati prenijeti ovu poruku zajedništva sve dalje. 1989. bili smo ovdje u Wrocławu, bio je to povijesni trenutak. Puhao je vjetar entuzijazma i slobode koji je davao nadu. Danas se nova faza našega hodočašća povjerenja odvija u težem kontekstu. Naš je susret tako još važniji: želimo povećati jedinstvo i solidarnost kako bismo što bolje prihvatili svoju odgovornost u svijetu. Željeli bismo da i najsiromašniji imaju svoje mjesto u jedinstvu i solidarnosti u kojem želimo živjeti, u svojim župama dobrodošlice susrete ćete se s ljudima koji pomažu onima koji su isključeni ili bolesni, koji poslužuju zatvorenike, strance i ostale. Oni su znakovi nade. Uvijek na putu, nikad bez korijena. Ove smo večeri čuli odlomak iz knjige Postanka koji nam predstavlja lik Abrahama i koji ističe kako jeo n sve postavio i, računajući na Božje obećanje, krenuo sa svojom ženom Sarom prema zemlji koju nisu poznavali. Usudimo se sada biti jednako radikalni kao što su oni bili! Vjerujemo da nas Bog vodi. Bog nas potiče da iza sebe ostavimo strah kako bismo došli do povjerenja. Povjerenja u Boga, povjerenja u druge. To povjerenje u Boga poziva nas da napustimo svoj osjećaj lažne sigurnosti. Pouzdajmo se u nazočnost Duha Svetoga, To će nam dati hrabrost u iskušenjima, a također i inovativnost koja nam je potrebna u ovoj fazi ljudske povijesti kada se sve mijenja vrtoglavom brzinom. Da, Bog nas tjera da ostavimo strah kako bismo došli do povjerenja“, zaključio je svoju meditaciju brat Alois.

Taizèov susret mladih u Wrocławu, gradu sa 640 000 stanovnika, organizira se treći put, nakon 1989. i 1995. godine. U organizaciji pomaže oko tisuću volontera. (kta/ika)

foto