Podmilačje, 30. prosinac 2019.

Na svetkovinu sv.Ivana, apostola i evanđelista, 27. prosinca se u Podmilačju svake godine okupe vjernci sa područja grada Jajca. U dolini podno stare zavjetne crkve sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju više od dvije tisuće vjernika sudjelovalo je u koncelebriranom Euharistijskom slavlju koje je predslavio domaći župnik fra Filip Karadža uz sudjelovanje fra Vinka Markovića, župnika i gvardijana u Jajcu u zajedništvu sa još petoricom subraće svećenika.

Fra Filip je u propovijedi istaknuo dvije stvarnosti vezane uz današnju svetkovinu sv. Ivana: Riječ i Ljubav. „Svetkovina svetog Ivana, apostola i evanđelista, pada u Božićnoj osmini i na najtajanstveniji način podsjeća na Riječ tijelom postalu. U SZ Bog se obraća Izraelu, svom narodu, po riječi: Slušaj Izraele. Prije toga sve je po riječi Božjoj stvoreno iz ničega. Čuti riječ Božiju i od nje živjeti bijaše zadaća svakog Izaraelca a na tu obvezu su podsjećali Božji poslanici, proroci. Od Mojsija do sv. Ivana Krstitelja. Kada je došla punina vremena Bog se sam objavio i u Isusu Kristu nam očitovao da on nije Bog samac nego trojedini Bog. Bog koji voli čovjeka i koji se je utjelovio iz ljubavi kako naglašava i franjevačka teološka škola“, kazao je fra Filip te istaknuo da se „trojstvenost Božja oslikava i u trodimenzionalnosti čovjekova bića koje je tijelo, duša i duh“.

„Živimo u vremenu materijalizma kada se samo naglašavaju tjelesne potrebe koje vode mnoge u sebičnost. Kao što je veza u Trojtvu ljubav tako i u čovjekovoj trojstvenosti tijela, duše i duha, treba da se ostvari harmoničnost odnosa što dovodi do zdravog tjelesnog i duševnog života koji se zrcali u duhovnoj dimenziji suobličavanja sa likom Kristovim. Ljubav treba voditi kršćanski život i u praksi. Treba se širiti civilizacija ljubavi. Na poseban način mi koji smo Europljani i čija je civilizacija rođena iz Evanđelja. Kao što nas upozorava papa Franjo trebamo se čuvati kulture odbacivanja koja je zahvatila moderni zapadni svijet. Odbacuju se stari, bolesni i nemoćni. I naše društvo odbacuje one koji ne misle kao mi, koji su drugačijeg političkog, društvenog opredjeljenja, koji su druge nacije, vjere i sl. Zaboravljamo da je čovjek relacijsko biće i da postoji zapravo samo onda ako je u odnosu naspram drugoga i drugačijega. Postojati znači biti u odnosu, dijalogu u solidarnosti sa onima drugima. Mi kršćani smo pozvani da nadilazimo samu solidarnost i to ljubavlju, kao što je to Bog učinio prema nama uzevši ljudsko tijelo. Slaviti svetog Ivana, apostola ljubavi, znači njegovati i blagost u životnom ophođenju. Puno je grubosti u našim životima, a Bog je blaga vijest, Evanđelje. Ljubav nas oslobađa i od strahova od drugoga i učvršćuje nas u bogoljubnosti i čovjekoljubnosti, istaknuo je propovjednik.

Veliki broj vjernika pristupio je svetoj pričesti. Prije Svete mise u župi je župnik fra Filip krstio i četvero djece. „Znak je to jačanja žive Crkve i njezine budućnosti. Na Svetu je misu došao veliki broj ljudi koji žive u dijaspori. Mnogi su od njih otišli zadnjih godina iz ovoga kraja iz raznoraznih razloga i okolnosti. Ljubav prema svome kraju i Riječ Božija koja nam donosi Božićnu blagost i radost okupila je sve u Ljubavi koja se razlila u srca svih okupljenih u poznatom Svetištu sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju“, istaknuo je župnik fra Filip. (kta)

