Vatikan, 30. prosinac 2019.

Na blagdan Svete nazaretske obitelji, 29. prosinca 2019. papa Franjo je, obraćajući se vjernicima okupljenima na Trgu svetoga Petra, na početku podnevnoga nagovora napomenuo da pojam „sveta“ tu obitelj stavlja u kontekst svetosti koja je Božji dar, ali istovremeno slobodna i odgovorna privrženost Njegovom projektu. Tako je bilo s Nazaretskom obitelji; ona je bila potpuno otvorena Božjoj volji – rekao je Papa

Kako ne ostati zadivljen Marijinom poslušnošću prema djelovanju Duha Svetoga koji od nje traži da postane majka Mesije – upitao je Sveti Otac i dodao – Marija se, kao i svaka mlada žena svoga vremena, pripremala ostvariti svoj životni projekt, odnosno vjenčati se s Josipom, ali kad je shvatila da joj Bog daje osobito poslanje, ne ustručava se prozvati Njegovom „službenicom“ (usp. Lk 1, 38).

Isus će istaknuti njezinu veličinu ne toliko zbog uloge majke, koliko zbog njezine poslušnosti Bogu: „Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!“ (Lk 11,28). Kad ne razumije u potpunosti događaje koji je se tiču, Marija u tišini razmatra, razmišlja i štuje božansku inicijativu. Njezina prisutnost u podnožju križa posvećuje tu potpunu raspoloživost – kazao je papa Franjo.

Što se tiče Josipa, Evanđelje nam ne donosi ni jednu njegovu riječ; on ne govori, već djeluje u poslušnosti. On je čovjek šutnje i poslušnosti. Današnji evanđeoski izvještaj (usp. Mt 2, 13-15.19-23) podsjeća na tu poslušnost pravednoga Josipa tri puta, a odnosi se na bijeg u Egipat i povratak u Izraelovu zemlju. Pod vodstvom Boga, koga zastupa anđeo, Josip udaljava svoju obitelj od Herodovih prijetnji i tako se Sveta obitelj solidarizira sa svim obiteljima svijeta koje su prisiljene na progonstvo i koje su prisiljene napustiti svoju zemlju zbog represije, nasilja i rata.

Na kraju, treća osoba u Svetoj obitelji, Isus; On je Očeva volja – rekao je Papa i dodao – kako kaže sveti Pavao, On nije bio „Da!“ i „Ne!“, već samo „Da!“ (usp. 2 Kor 1,19), i to se očitovalo u mnogim trenucima njegova ovozemaljskog života – rekao je Papa i kao primjer naveo događaj u Hramu, kada je Isus roditeljima koji su ga žalosni tražili, odgovorio: „Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?“ (Lk 2,49).

Sveti je Otac potom podsjetio na Isusove riječi: „Jelo je moje vršiti volju Onoga koji me posla“ (Iv 4, 34); i na Njegovu molitvu u maslinskom vrtu: „Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!“ (Mt 26, 42). Napomenuo je pritom kako su svi ti događaji savršeno ostvarenje riječi: „Žrtva i prinos ne mile ti se […] Tada rekoh: 'Evo dolazim […] vršiti Bože volju Tvoju!'“ (Heb 10, 5-7; Ps 40, 7-9).

Sveta nazaretska obitelj primjer je zajedničkoga odgovora na Očevu volju; njena tri člana međusobno si pomažu kako bi otkrili Božji plan. Molili su, radili i razgovarali – rekao je Papa i upitao – Ti, znaš li razgovarati sa svojom obitelji ili si poput onih mladih koji se za stolom dopisuju s mobitelom u ruci? Za tim je stolom tišina kao da su na misi i nema razgovora. Moramo ponovno početi razgovarati u obitelji. To je zadatak za danas, upravo na dan Svete obitelji.

Sveta obitelj može biti uzor našim obiteljima kako bi se roditelji i djeca međusobno podržavali u pristajanju uz Evanđelje, taj temelj svetosti obitelji – potaknuo je Sveti Otac. Mariji, Kraljici obiteljī, povjerio je sve obitelji u svijetu, posebno one koje se nalaze u iskušenju patnje ili oskudice, te na njih zazvao njenu majčinsku zaštitu. (kta/rv)