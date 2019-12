Sarajevo, 29. prosinac 2019.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

I zaista je danas lijep dan… Danas slavimo blagdan Svete Obitelji iz Nazareta. Izraz „sveti“ ovu obitelj stavlja u kontekst svetosti koja je Božji dar, ali je istovremeno i slobodno i odgovorno prianjanje uz Božji naum. Tako je bilo i s obitelji iz Nazareta: bila je potpuno raspoloživa za Božju volju.

Kako ne ostati zadivljen, na primjer, Marijinom poučljivošću djelovanju Duha Svetoga koji od nje traži da postane Mesijina majka? Jer Marija je, kao i svaka mlada žena svoga doba, upravo trebala konkretizirati svoj životni plan, odnosno udati se za Josipa. Ali kad shvaća da je Bog poziva na određeno poslanje, ne oklijeva proglasiti se „službenicom“ (usp. Lk 1, 38). Isus će njenu veličinu uzdići ne toliko zbog njene uloge majke, koliko zbog njezine poslušnosti Bogu. Isus je rekao: „Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!“ (Lk 11, 28), poput Marije. A kad ne razumije u potpunosti događaje koji ju uključuju, Marija u tišini meditira, razmišlja i klanja se Božjoj inicijativi. Njezina prisutnost podno križa potvrda je te pune raspoloživosti.

Nadalje, što se tiče Josipa, Evanđelje nam ne donosi ni jednu jedinu riječ: on ne govori, nego djeluje pokoravajući se. On je čovjek šutnje, čovjek poslušnosti. Današnji tekst iz Evanđelja (usp. Mt 2, 13-15, 19-23) spominje tri puta tu poslušnost pravednog Josipa, a odnosi se na bijeg u Egipat i povratak u Izrael. Pod Božjim vodstvom, kojeg predstavlja anđeo, Josip sklanja svoju obitelj od Herodovih prijetnji i spašava je. Sveta se obitelj, dakle, solidarizira sa svim obiteljima svijeta prisiljenima na izgnanstvo, solidarizira se sa svima onima koji su prisiljeni napustiti svoju zemlju zbog represije, nasilja, rata.

Naposljetku, treća osoba Svete obitelji, Isus. On je volja Očeva: u Njemu, kaže sveti Pavao, nije bilo „Da!“ i „Ne!“, nego samo „Da!“ (usp. 2 Kor 1, 19). A to se očitovalo u mnogim trenucima njegova ovozemaljskog života. Na primjer, zgoda u hramu, kada je roditeljima, koji su ga tjeskobno tražili, odgovorio: „Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?“ (Lk 2, 49); njegovo neprestano ponavljanje: „Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla“ (Iv 4, 34); njegova molitvu u Maslinskom vrtu: „Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!“ (Mt 26, 42). Svi su ovi događaji savršeno ostvarenje samih Kristovih riječi koji kaže: „Žrtva i prinos ne mile ti se […]. Tada rekoh: ‘Evo dolazim!’ […] ‘vršiti, Bože, volju tvoju!’“ (Heb 10, 5-7; Ps 40, 7-9).

Marija, Josip, Isus: Sveta obitelj iz Nazareta koja predstavlja složni odgovor na Očevu volju: tri člana ove obitelji uzajamno se pomažu otkriti Božji plan. Molili su, radili, komunicirali. I pitam se: umiješ li ti u svojoj obitelji komunicirati ili si poput one djece za stolom, svaki s mobilnim telefonom u ruci, koji komuniciraju preko chata? Za tim stolom vlada tišina kao da su na misi… Ali oni ne komuniciraju međusobno. Moramo ponovno vratiti dijalog u obitelji: očevi, roditelji, djeca, djedovi i braća i sestre moraju komunicirati jedni s drugima… To je zadaća koju treba danas napraviti, upravo na dan Svete obitelji. Neka Sveta obitelj bude uzor našim obiteljim, kako bi se roditelji i djeca međusobno podržavali u prianjanju uz evanđelje, taj temelj svetosti obitelji.

Povjerimo Mariji „Kraljici obitelji“, sve obitelji svijeta, posebno one koje trpe i koje su nevoljne, i zazivamo na njih njezinu majčinsku zaštitu.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

molimo se Gospodinu za žrtve jučerašnjeg stravičnog terorističkog napada u Mogadishuu u Somaliji gdje je u eksploziji autobombe poginulo više od 70 ljudi. Izražavam svoju blizinu svim članovima obitelji i onima koji su u žalosti zbog njihove smrti. Pomolimo se zajedno: Zdravo Marijo…

Pozdravljam, nadalje, sve vjernike grada Rima, hodočasnike, župne skupine, udruge i mlade. Upućujem danas poseban pozdrav ovdje prisutnim obiteljima i onima koje sudjeluju od kuće putem televizije i radija. Obitelj je dragocjeno blago: uvijek ga treba podupirati, štititi: samo naprijed!

Pozdravljam zatim studente iz Forlìa, krizmanike iz Adrara San Martina, iz Calcinatea i skupinu mladih iz župe San Giuliano, u Albinu, Bergamo.

Pozdravljam sve i svima želim ugodnu nedjelju i miran kraj godine. Završimo godinu u miru, miru srca: to vam želim. I u obitelji, međusobno komunicirajući, jedni s drugima. Još jednom vam zahvaljujem na vašim čestitkama i molitvama. Molite i dalje, molim vas, za mene. Dobar tek i doviđenja!

