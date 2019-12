Juba, 28. prosinac 2019.

To je još jedan povod za nadu u posjet pape Franje i anglikanskoga primasa Welbyja Južnom Sudanu – rekao je franjevac otac Federico Gandolfi, misionar u Jubi, govoreći o božićnoj poruci s čestitkama političkim vođama te zemlje – objavljenoj 25. prosinca – koju je papa Franjo potpisao zajedno s anglikanskim primasom Justinom Welbyjem i velečasnim Johnom Chalmersom, bivšim moderatorom Škotske prezbiterijanske Crkve. Oni u poruci zazivaju Kneza mira da prosvijetli i vodi njihove korake u dobroti i istini, kako bi im se omogućio njihov željeni posjet toj dragoj zemlji.

Mirovni je proces u ovoj zemlji vrlo naporan; malo se ide naprijed, a onda opet natrag – rekao je otac Federico. Vrlo nam je teško razumjeti političko stanje – dodao je te istaknuo da je društvo još uvijek izmučeno siromaštvom koje je, među ostalim, prouzročio građanski rat koji traje od 2013. godine. Takve su poruke, za nas misionare, vrlo korisne, jer se ne osjećamo tako daleki i napušteni, ali ponajviše mnogo dobra čine narodu.

Primijetivši da ljudi papu Franju osjećaju vrlo bliskim, jer govori o Južnom Sudanu i moli za tu zemlju, misionar je kazao da je vrlo lijepo to što je pastir opće Crkve uspio iskazati tu blizinu, jer to daje mnogo snage lokalnoj Crkvi; snage da ide naprijed u odnosu na sve ono što stvara podjele.

Na novinarovo pitanje kakav je bio njihov Božić, otac Federico je istaknuo da je, kao uvijek, to bio snažan trenutak u njihovu misionarskom životu. U božićno smo vrijeme vrlo zauzeti, nastojimo doći do svih sela koje nam je Crkva povjerila, sve do onih udaljenih i 75 kilometara od naše župe. Treba nam više sati da stignemo do njih, valja proći više vojnih nadzornih točaka, i te situacije nisu uvijek lake. Međutim, vidjeli smo da božićni duh obuzima i vojnike; uvijek su nam pomagali, a katkada nas čak pratili u neke misije. Nadamo se da smo i njima prenijeli poruku mira i pomirenja – rekao je otac Federico. (kta/rv)