Kreševo, 27. prosinac 2019.

U četvrtak, 26. prosinca 2019. blago u Gospodinu preminuo je fra Marko Dunđer, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

Misa zadušnica slavit će se u samostanskoj crkvi u Kreševu u petak 27. prosinca 2019. u 14 sati. Nakon Mise bit će obred sprovoda i ukopa na groblju "Ogradje" u Kreševu.

Fra Marko je rođen 12. lipnja 1939. u župi Novi Šeher. U franjevačku zajednicu ušao je kao kandidat za časnog brata.

Redovnički habit obukao je 1961. godine u Kraljevoj Sutjesci, gdje je i završio i godinu Novicijata, a svečane redovničke zavjete položio je 1967. godine u Sarajevu.

Nakon položenih doživotnih zavjeta u zajednici služio je Bogu kao časni brat. Vršio je razne službe i poslove u zajednici tiho i samozatajno u sljedećim mjestima: od 1964. do 1966. u samostanu Gorica kod Livna; od 1966. do 1969. u Visokom; od 1969. do 1972. ponovno na Gorici; od 1972. do 1974. u Kreševu; od 1974. do 1976. u Kraljevoj Sutjesci; od 1976. do 1979. u Fojnici; od 1979. do 1980. u Rami na Šćitu; od 1980. do 1990. u Kraljevoj Sutjesci; od 1990. do 1996. u Gospinom svetištu u Olovu; od 1996. do 1998. u Kreševu; od 1998. do 1999. na Bistriku u Sarajevu; od 1999. do 2000. na Plehanu; od 2000. do 2012. u Olovu: od 2012. pa sve do svoje smrti u svome matičnom samostanu u Kreševu.

Većinu svoga života je proveo u Gospinom svetištu u Olovu srdačno primajući sve hodočasnike koji su tamo dolazili. Neka dragog nam brata Marka Gospa Olovska – kojoj je toliko godina s ljubavlju vjerno služio kao mali brat sv. Franje – uzme u svoje naručje i njegovu dušu ponese pred lice Svevišnjega. (kta)