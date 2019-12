Bar, 27. prosinac 2019.

U večernjim satima, na Božić, Barski nadbiskup i apostolski upravitelj Kotorske biskupije mons. Rrok Gjonlleshaj priredio je za vjernike i uzvanike tradicionalni Božićni prijem u svečanoj sali Nadbiskupske palate.

U svojoj poruci Nadbiskup je posebno pozvao na radost. „Božić je najdraži blagdan koji zaista očarava čovjeka, budimo radosni! Božić je susret čovještva i božanstva koji nam otkriva novi Božji pogled na čovjeka: satkan od ljubavi i povjerenja. Bog od nas očekuje nove oči koje na isti način izražavaju ljubav i povjerenje. Dopustimo da nas obuzme pogled djeteta Isusa. Bog se objavljuje malenima. Ako želimo doživjeti Isusovo rođenje znači upravo to – postati maleni. Kada to postanemo, možda ćemo vidjeti manje neprijatelja, a više bratskih lica i više Božje prisutnosti u našoj svakodnevnici, kako bi Bog s nama mogao podijeliti istinski život – Sebe. Ovdje živimo različitih nacija i različitih vjera, a čini me sretnim što možemo biti zajedno, možemo slaviti zajedno, možemo živjeti zajedno, možemo biti radosni zajedno, a trebamo biti uvijek radosni. Nastojimo i dalje biti jedna obitelj i živjeti u miru i slozi”, rekao je Nadbiskup barski i apostolski upravitelj Kotorske biskupije mons. Rrok Gjonlleshaj.

Prijemu su, pored ostalih, prisustvovali i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Genci Nimanbegu, zatim v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ismet Latić, pomoćnik direktora Uprave za dijasporu Ivan Jovović, generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda Leon Đokaj, predsjednici Opština Bar i Ulcinj Dušan Raičević i Ljoro Ndrekić, potpredsjednik Opštine Bar Radomir Novaković, predjsednik Skupštine opštine Ulcinj Ilir Čapuni, poslanici Adrian Vuksanović i Luiđ Škrelja, protojerej stavrofor SPC Slobodan Zeković, glavni imam barski Muidin Miljaimi, predstavnici diplomatskog kora, ali i političkog, javnog i privrednog života Bara i Crne Gore, te svećenici, časne sestre i vjernici župa Bar i Zupci. (kta/ž.m.)

