Sarajevo, 26. prosinac 2019.

Vojni biskup u Bosni i Hercegovini mons. Tomo Vukšić predslavio je Misu polnoćku u župi Sv. Leopolda Mandića u sarajevskom prigradskom naselju Briješće, javlja nedjelja.ba.

Uz sudjelovanje vjernika koji su skoro do posljednjega mjesta ispunili crkvu u najmanjoj sarajevskoj župi, biskup Vukšić je uvodeći u Misno slavlje podsjetio što to kršćani slave na Božić. U tom smislu ukazao je na dimenziju čovjekova dostojanstva i upućenosti na susret s Bogom – kako u vlastitome srcu tijekom ovoga prolaznoga vremena, tako i na kraju osobnoga života, ali i cjelokupnoga svijeta.

Na tu se misao nadovezao u svojoj homiliji koju je temeljio na svetopisamskim riječima proroka Izaije: „Dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni“ (Iz 9,5).

Odatle je istaknuo da napredna civilizacija Zapada sve očitije pokazuje znakove zatvaranja životu te uputio da bez novih rođenja nema ni prave radosti u društvu.

Zatim je težište razmišljanja stavio na Drugu osobu Presvetoga Trojstva – Isusa Krista koji rođenjem u Betlehemu ulazi u ljudsku povijest. „Bog rođenjem u obličju maloga djeteta, ležeći nemoćan u jaslama, zapravo pokazuje svoju svemoć. Nju će još snažnije očitovati na Kalvariji. No, upravo kroz takav pristup čovjeku, daje do znanja da je On Bog s nama – Onaj kojemu se radujemo i kojemu bez straha smijemo pristupiti. To daje razumjeti što znače riječi: 'Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku'“, rekao je biskup Vukšić te na kraju zazvao pomoć Blažene Djevice Marije – da se kao pojedinci ali i društvo ne bojimo života i hoda zajedno s novorođenim Kraljem.

Na kraju Mise koju je sviranjem animirao mo. Dario Vučić, župnik vlč. Josip Vajdner, urednik Katoličkog tjednika, pozdravio je nazočne i zahvalio vojnom biskupu te pozvao sve na tradicionalno čestitanje Božića u župnome dvorištu uz kuhano vino i župnoj dvorani uz zakusku koju su pripravili župljani.

Spomenimo da je biskup Vukšić u Briješću predslavio i dnevnu misu na svetkovinu Rođenja Gospodnjega. (kta/tabb)

