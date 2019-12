Sarajevo, 25. prosinac 2019.

Na svetkovinu Rođenja Gospodinova – Božić, 25. prosinca 2019. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je svečano Euharistijsko slavlje u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini mons. Luigijem Pezzutom i uz koncelebraciju 11 svećenika među kojima je bio generalni vikar mons. Slađan Ćosić. Na Svetoj misi sudjelovao je veći broj redovnica raznih družbi sa svojim provincijalnim i kućnim poglavaricama te drugi vjernici.

Nakon što je fra Nikica na bosanskom napjevu navijestio evanđeoski odlomak, kardinal Puljić uputio je prigodnu propovijed obraćajući se okupljenim vjernicima u katedrali i mnogima koji su pratili izravni prijenos putem Radio-televiziji Bosne i Hercegovine. Zahvalio je medijima što su omogućili da Misno slavlje iz katedrale bude prisutno u brojnim obiteljima te da ga putem radiovalova mogu pratiti oni koji putuju.

„Božić je. Dovoljno je našem svijetu reći: Božić je i čovjek odmah osjeća da je to nešto što izaziva radost, nešto lijepo“, kazao je kardinal Puljić te pojasnio u čemu je izvor te radosti. „Grijeh je ušao u čovječanstvo i unio nered. Čovjek se izgubio jer je izgubio osnovni kontakt s Bogom. Ali, Bog ga nije odbacio nego obećao poslati Spasitelja. To je u određenom vremenu i učinio kad je pripravio sebi gnijezdo pod Marijinim srcem. Najprije je pripravio Mariju kao majku da bude dostojna kolijevka utjelovljenja. Kad je Marija pristala, Duh Sveti je pod njezinim srcem stvorio tijelo za drugu božansku osobu. Mi to jednostavno kažemo: Riječ tijelom postala. Ta Riječ, druga božanska osoba, uzela je ljudsku narav“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući na riječi zborne misne molitve: Bože, divno si sazdao čovječje dostojanstvo, a još divnije ga obnovio: udijeli nam dioništvo u božanstvu svoga Sina, koji je rođenjem uzeo našu ljudsku narav. Kazao je da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku, ali da je čovjek pronevjerio to dostojanstvo. Istaknuo je da Bog nije odbacio čovjeka pa na Božić slave obnovu toga čovjekova dostojanstva. „Ono što je čovjek izgubio grijehom, sada mu se Božjom ljubavlju vraća. Čovjek se ponovno u Božjim očima nalazi kao drago stvorenje i ljubljeno biće do kojeg je Bogu stalo. Zato je postao dijete i uzeo ljudsku narav da bi čovjeku ponudio božanski život“, kazao je kardinal Puljić ističući da se božanski život nalazi u ljubavi.

„Bog je ponudio čovjeku svoju ljubav… Mi bi onako ljudski rekli da je Bog zagrlio čovjeka“, kazao je kardinal Puljić dodajući da je Bog uzeo ono ljudsko da bi zagrlio čovjeka svojom božanskom ljubavlju. „Slaveći Božić želimo doživjeti to dostojanstvo i prepoznati sebe, ne u ogledalu nego u Božjem svjetlu“; rekao je kardinal Puljić ističući da čovjeku toliko vrijedi da je postao čovjekom i rodio se kao malo dijete. „Zanimljivo je da Bog tu tajnu, to otajstvo najprije objavljuje osobama jednostavna srca. Marija i Josip prvi su doživjeli tajnu rođenja Isusa Krista i to ne u nekoj idili nego u običnoj pastirskoj štalici“, rekao je kardinal Puljić i pozvao vjernike da se užive u likove osoba koje su se nalazile u štalici u vrijeme Isusova rođenja. Rekao je da bi se Josipu i Marijinu mjestu najprije pitali, zašto Bog dopušta da se njegov Sin rodi u štalici.

„Možda bi to bila kušnja za našu vjeru. Kako ćemo povjerovati da je to Sin Božji, a na slamici leži. Bila bi to velika kušnja za nas. Marija i Josip prihvaćaju. To je tajna vjere: imati u Boga povjerenje. Oni prihvaćaju. Pastiri, obični ljudi koji čuvaju stada i koji nisu uvijek baš profinjene naravi te znaju ponekad biti i grubi, njima Bog prvima objavljuje: eno, u štalici dijete! I oni odmah pohitješe, i vidješe i obradovaše se. A tko se ne bi obradovao vidjevši Boga na djelu, da se Bog čovjeku približio. Kako je lijepo doživjeti u trenucima kušnje i tjeskobe kad Bog pošalje svjetlo i razbistri našu tamu. Kako je divan osjećaj doživjeti Božju blizinu. Eto, pastiri su doživjeli u štalici Boga živoga“, rekao je kardinal Puljić.

„Dok mi slavimo to otajstvo, pokušajmo imati onu Marijinu i Josipovu vjeru i vjeru pastira da u jednostavnosti srca prepoznamo Božju blizinu, da poput Marije prebiremo u svom srcu ono što je Bog učinio za nas, za mene“, kazao je kardinal Puljić potičući vjernike da ne doživljavaju Boga kao nekoga tko je dalek, iza nebesa. „Bog je tako blizu, ali mi nismo blizu sebi. Današnji se čovjek izgubio u raznim sredstvima koji mu trebaju služiti, a postali su gospodari. Izgubio se. Sad mu treba ponovno vratiti to dostojanstvo po kojem je stvoren kao slobodno biće, a ne kao rob“, rekao je kardinal Puljić dodajući da ono što čovjek proizvodi nerijetko uništava čovjeka.

Kardinal Puljić podsjetio je na poruku pape Franje protiv atomske bombe upućenu nakon njegova pohoda Japanu. „Ali ne samo protiv atomske bombe nego protiv svakog naoružanja“, rekao je kardinal Puljić postavljajući pitanje koliko se iz proračuna izdvaja za naoružanje, za ono što će ubijati ljude. Govoreći o razlici između Boga i moćnika ovoga svijeta, kardinal Puljić istaknuo je da ovozemaljski moćnici žele vladati ovim svijetom za razliku od Boga koji želi ući u ljudsko srce kako bi ga oslobodio i vratio mu dostojanstvo djeteta Božjega, slobodnoga bića, a ne roba svojih ruku, umijeća, našašća… nego kao slobodno biće koje svime upravlja, a ne robuje... Istaknuo je da u obitelji djeca često budu prepuštena internetu i drugim stvarima pa se stariji često pitaju, što je s tom djecom ne želeći priznati vlastite grijehe i propasti.

„Bog hoće upravo to, da čovjek shvati svoj grijeh i promašaje… Zato želimo slaviti Božić tako što ćemo pronaći sebe Božjim svjetlom… Bog nije došao vladati nego s nama živjeti u ljubavi. „Kada čestitamo Božić, želimo postati dionici te Božje ljubavi; tu je izvor radosti. Božić je drag zato što nekako osjećamo da nas Bog grli i voli te da smo Božji miljenici“, rekao je kardinal Puljić te poželio sretan Božić „djeci koje sve manje ima“. Čestitao je Božić i mladima napominjući da su stariji često skloni kritizirati mlade. „I dobra je mladež kako je odgajamo“, rekao je kardinal Puljić u prigodnoj božićnoj propovijedi te mladima poželio da u Isusu pronađu smisao svog života. Također je poželio da u obiteljima vlada sloga i razumijevanje te da to one budu gnijezdo života, škola vjere i izvor radosti. Bolesnicima, starima, nemoćnima i onima koji su izgubili nadu poželio je da Božić vrati nutarnju utjehu i podari radost vjere hrabrost trpljenja. Svima je poželio da im Božić donese utjehu, snagu i radost vjere. Također je poručio svim ljudima dobre volje s kojima žive da ne boje slavlja Božića jer to samo doprinosi stvaranju plemenitijeg društva. „Neka istinski Božić ispuni naša srca, naše obitelji i cijelo naše društvo“, poželio je na kraju propovijedi kardinal Puljić.

Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Svete mise kardinal Puljić ugostio je u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog sve čestitare koji su poželjeli i osobno stisnuti mu ruku i porazgovarati s njim. (kta)