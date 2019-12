Zagreb, 25. prosinac 2019.

Euharistijsko slavlje predvodio je u zajedništvu s kancelarom Nadbiskupskoga duhovnog stola mons. Stjepanom Večkovićem, kanonikom i glavnim urednikom Glasa Koncila mons. Ivanom Miklenićem, biskupskim vikarom za pastoral preč. mr. Markom Kovačom, kanonicima Prvostolnog kaptola zagrebačkog i okupljenim vjernicima.

U homiliji kardinal je rekao da se Bog koji je sama dobrota, istina i ljepota, na Božić na neočekivan način približio ljudima. Postao je Emanuel – Bog s nama.

“Samo se Bog mogao očitovati u paradoksu betlehemskog siromaštva. Uistinu, samo je Svemogući mogao postati toliko ponizan. Bogu nije potrebna veličina, blještavilo ili buka da bi se očitovao.

Božić nas poziva da budemo ponizni, maleni, kao djeca ili pastiri, kako bismo spoznali Boga i približili se Njemu, koji je postao Dijete u Isusu rođenom u Betlehemu od Blažene Djevice Marije.”

Istaknuvši da je Božić put prema Bogu, kardinal je rekao da “tko prepozna Boga, doživi radost. Božićno nas otajstvo vodi do Božje slave, do Božjeg svjetla. To je dar božićne noći. Stoga nas Bog u betlehemskom Djetetu, rođenom u bijedi štalice, poziva: ljubite uvijek, sve činite iz ljubavi, čak i onda kad su poniženja tolika da je ljubiti teško, kad se čini da za ljubav više nema mjesta.”

No, ne bismo mogli ljubiti Boga, da On nas nije prvi ljubio. Božić je ostvarenje Božje ljubavi prema svima. Božić je očitovanje neizmjerne milosti Božje, spasiteljice svih ljudi.

Govoreći o pozivu Božića, kardinal je istaknuo da to znači biti s Bogom u molitvi, u njegovoj Riječi, u Euharistiji, tražiti pomirenje u sakramentu pomirenja, prepoznati Isusa u siromasima što ih dnevno susrećemo, strpljivo nositi križeve vlastitoga života koji postaju spasonosan lijek za naš duhovni rast…

“Slaviti Božić znači odbaciti sve ono što u našem životu ne prepoznaje ili odbija Božju ljubav koja prethodi svakom činu naše ljubavi, ali jednako tako potrebno je izbrisati iz srca svaku srdžbu i ljutnju, mržnju i svaku predrasudu prema drugima, prema onima koji su mi možda i zlo učinili.

Božić nas poziva da se, kao ljudi dobre volje, borimo protiv svake neprijateljske primisli prema drugima, i onima koji su nam blizu i onima koji su daleko od nas, i prema slabima, i prema jakima. Po božićnom daru dokinuta je udaljenost između Boga i ljudi. Božić donosi mir ljudima na zemlji, miljenicima njegovim. Taj Božji mir omogućuje i mir među ljudima. Čovjek koji je u miru s Bogom, u miru je i sam sa sobom te širi mir u sredini u kojoj živi.”

Na kraju homilije kardinal je čestitao okupljenima Božić, poželjevši svima mir, čestitost, radost, sreću i Božji blagoslov. Euharistijsko slavlje pjevanjem su pratili koralisti zagrebačke katedrale pod ravnanjem mo Miroslava Martinjaka, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. (kta/ika)



