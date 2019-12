Vatikan, 25. prosinac 2019.

„Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku“ (Iz 9, 1)

Draga braćo i sestre, sretan vam Božić!

Iz krila majke Crkve ponovo se ove noći rodio Sin Božji koji je postao čovjekom. Ime mu je Isus, što znači „Bog spašava“. Otac, vječna i beskrajna Ljubav, poslao ga je u svijet ne da osudi, nego da svijet spasi (usp. Iv 3, 17). Otac nam ga je dao s neizmjernim milosrđem. Dao ga je za sve. Dao ga je zauvijek. I On se rodio, poput malog plamena upaljenog u tami i hladnoći noći.

To Dijete, rođeno od Djevice Marije, utjelovljena je Riječ Božja. Riječ koja je upravljala Abrahamovo srce i korake prema obećanoj zemlji i nastavlja privlačiti one koji vjeruju u Božja obećanja. Riječ koja je Židove vodila na putu od ropstva do slobode i nastavlja pozivati robove svih vremena, pa i dan-danas, da izađu iz svojih tamnica. To je Riječ sjajnija od sunca, utjelovljena u malom sinu čovječjem, Isusu, svjetlu svijeta.

Zato prorok uzvikuje: „Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku“ (Iz 9, 1). Dà, u ljudskim srcima postoji tama, ali Kristovo svjetlo je veće. Ima tame u osobnim, obiteljskim, društvenim odnosima, ali Kristovo svjetlo je veće. Ima tame u ekonomskim, geopolitičkim i ekološkim sukobima, ali Kristovo svjetlo je veće.

Neka Krist bude svjetlo za mnogu djecu koja trpe zbog rata i sukoba na Bliskom Istoku i u raznim zemljama svijeta. Neka bude utjeha za ljubljeni sirijski narod koji još uvijek ne vidi kraja neprijateljstvima koja su razdirala tu zemlju u ovom desetljeću. Neka prodrma savjesti ljudi dobre volje. Neka nadahne vladare i međunarodnu zajednicu da pronađu rješenja koja će jamčiti sigurnost i miran suživot narodâ cijele te regije i okončati njihove patnje. Neka bude potpora libanonskom narodu da uzmogne izaći iz trenutne krize i ponovo otkrije svoj poziv da bude glasnikom slobode i skladnog suživota za sve.

Neka Gospodin Isus bude svjetlo za Svetu Zemlju gdje je rođen On, Spasitelja čovjeka i gdje mnogi i dalje, usprkos zaprekama ne daju se obeshrabriti već iščekuju dane mira, sigurnosti i blagostanja. Neka bude utjeha za Irak, u kojem vladaju društvene napetosti, kao i za Jemen koji prolazi kroz ozbiljnu humanitarnu krizu.

Neka malo Betlehemsko Djetešce bude nada za cijeli američki kontinent gdje više zemalja prolazi kroz razdoblje društvenih i političkih previranja. Neka ohrabri dragi venecuelski narod tako dugo iskušavan političkim i društvenim napetostima i neka ne dopusti da ostane bez pomoći koja mu je potrebna. Neka blagoslovi napore onih koji rade na promicanju pravde i pomirenja i trude se prevladati različite krize i mnoge oblike siromaštva koji vrijeđaju dostojanstvo svake osobe.

Neka Otkupitelj svijeta bude svjetlo za dragu Ukrajinu koja teži konkretnim rješenjima za trajni mir.

Neka Gospodin koji je rođen bude svjetlo za narode u Africi gdje i dalje ima društvenih i političkih prilika zbog koji su ljudi često prisiljeni na iseljavanje te na taj način ostaju bez doma i obitelji. Neka bude mir za stanovništvo koje živi u istočnim krajevima Demokratske Republike Kongo izložene mučeništvu neprekidnih sukoba. Neka bude utjeha onima koji trpe zbog nasilja, prirodnih katastrofa ili izvanrednih zdravstvenih situacija. Neka bude utjeha onima koji su progonjeni zbog svoje vjeroispovijesti, posebno otetim misionarima i vjernicima, i onima koji su žrtve napada ekstremističkih skupina, osobito u Burkini Faso, Maliju, Nigeru i Nigeriji.

Neka Sin Božji, koji je sišao s Neba na zemlju, bude štit i potpora svima onima koji zbog tih i drugih nepravdi moraju emigrirati nadajući se životu u sigurnosti. Nepravda je to što ih prisiljava da prelaze pustinje i mora pretvorena u groblja. Nepravda je to što ih prisiljava da podnose neizreciva zlostavljanja, ropstva svih vrsta i mučenja u migrantskim kampovima gdje vladaju neljudski uvjeti. Nepravda je razlog zašto bježe iz mjesta gdje bi trebali imati nadu u dostojanstven život i nailaze na zidove ravnodušnosti.

Neka Emanuel bude svjetlo za cijelo ranjeno čovječanstvo. Neka omekša naše često tvrdo i sebično srce i učini nas oruđima svoje ljubavi. Neka preko naših siromašnih lica podari svoj osmijeh djeci širom svijeta: napuštenoj i djeci koja su pretrpjela nasilje. Neka po našim slabim rukama zaodjene siromahe koji nemaju što odjenuti, neka dadne kruh gladnima, neka se pobrine za bolesne. Neka po našem krhkom društvu bude bliz starijim osobama i onima koji su sami, migrantima i onima koji su gurnuti na rub društva. Neka na ovaj blagdan podari svima svoju nježnost i obasja tamu ovoga svijeta.

*****

Draga braćo i sestre,

još jednom želim sretan Božić svima vama koji ste došli sa svih strana svijeta na ovaj Trg, kao i svima onima iz različitih zemalja koji nas prate putem radija, televizije i drugih sredstava komunikacije. Zahvaljujem vam na vašoj prisutnosti na ovaj radosni dan.

Svi smo pozvani dati svijetu nadu naviještajući riječima i nadasve svjedočenjem svojega života da se rodio Isus, naš mir.

Ne zaboravite, molim vas, moliti za mene. Neka vam je dobar tek na ovaj božićni dan i doviđenja!

