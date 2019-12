Sarajevo, 25. prosinac 2019.

U svetoj noći s 24. na 25. prosinca 2019. na svetkovinu Rođenja Gospodina – Božić, svečanu Misu Polnoćku u prepunoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem Luigijem Pezzutom te uz koncelebraciju devet svećenika.

Euharistijsko slavlje izravno je prenosila Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, a popratili su i brojni drugi mediji.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić uputio je pozdrav nunciju Pezzutu, svećenicima, časnim sestrama i svim okupljenim vjernicima. Poseban pozdrav uputio je mitropolitu dabrobosanskom gospodinu Hrizostomu. Zahvalio je mnogima koji su njemu i svim katolicima u Bosni i Hercegovini uputili božićne čestitke

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić najprije je potaknuo sve nazočne da razmisle o onome što su čuli u evanđeoskom misnom odlomku u kojem se opisuje kako Marija i Josip dolaze u Betlehem gdje nastoje pronaći prenoćište, posebno zato što se Mariji navršilo vrijeme da rodi dijete. Kazao je da im je bilo tužno doživjeti da za njih nije bilo mjesta pa su potražili i pronašli pastirsku špilju. „Tamo se dogodilo ono što danas slavimo: rođenje Isusa Krista. „Zanimljivo da se to dogodilo baš po noći, a ne po danu“; kazao je kardinal Puljić podsjećajući da prorok Izaija naviješta taj događaj svom narodu koji je dijelom u tom vremenu doživio okupaciju. „To doživljavaju kao mrak jer nemaju slobode. Izaija proriče da će im u tom mraku doći dijete koje će donijeti svjetlo“, kazao je karidnal Puljić podsjećajući na riječi proroka Izaije: „Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku: onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu“ (Iz 9,1).

„Možemo reći da nije samo prvi Božić bio tako otajstven da Isus dolazi po mraku donoseći svjetlo. I danas proživljava čovjek tolike tamne dane. I danas su mnogi obavijeni mrakom neslobode radi rata pa moraju bježati; i danas su mnogi obavijeni mrakom jer nemaju ljudska prava, jer je pogažen ljudski život; i danas su mnogi obavijeni mrakom jer nemaju smisla života. Mi ove noći o tome razmišljamo“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da je božićna noć jedna od najdužih noći u godini nakon čega noć postaje sve kraća, a dan sve duži što ima svoju simboliku. „Isus je došao u toj noći da nam skrati mrak, da nam donese svjetlo u taj mrak kako bi čovjek, zapravo, otkrio smisao života“, kazao je kardinal Puljić te podsjetio na navještaj pastira o rođenju djeteta. Dodao je da su pastiri išli vidjeti što im to anđeli naviještaju.

„Svaki čovjek osjeća potrebu da nađe izvor svjetla, i to ne svjetla koje osvjetljava ono što se izvana vidi, nego ono u duši. Nema goreg mraka od mraka u duši i srcu“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da su se na slavlje Božića vjernici pripravljali tijekom četiri tjedna Došašća. „Bilo je vrlo lijepo vidjeti kako su ljudi tijekom tiha dana u jutarnjim satima hrlili u crkvu. Dolazili su moliti i da dožive o svjetlo“, rekao je kardinal Puljić ističući da su mnogi u sakramentu ispovijedi odrekli grijeha i doživjeli unutarnje svjetlo. „Mnogi su doživjeli to svjetlo kad su oprostili jedni drugima. Praštanje donosi svjetlo. Mnogi su se oslobodili mržnje… Tamo gdje je mržnja, ogorčenost i spremnost na osvetu, tamo ne može biti Isus. Ova noć u nama budi svijest da je Isus to svjetlo koje donosi unutarnji mir i mi se radujemo toj noći“, rekao je kardinal Puljić ističući da izvore te radosti nije nešto izvanjsko.

„Ovo sve što izvana činimo – svjetla, kićenje…, to nije Božić nego nas samo pripravlja na Božić. Božić je ono što doživimo u svom srcu: susret s Bogom, s Bogom koji je ljubav. Tu je izvor radosti jer čovjek u ovoj noći prepoznaje svoje dostojanstvo“, kazao je kardinal Puljić pojašnjavajući da je Isus došao kako bi čovjeku vratio dostojanstvo uništeno grijehom i to dostojanstvo djeteta Božjega. „Tu je izvor radosti jer čovjek prepoznaje da nije odbačen, pogažen, zaboravljen; čovjek prepoznaje: Bog me ljubi. Nema ljepšeg osjećaja od osjećaja da sam voljeno biće i nema bolnijeg osjećaja od osjećaja odbačenosti, prezrenosti odnosno od osjećaja da si na neki način suvišan u društvu. Ova noć je izvor radosti ne radi vanjskih događanja nego zato što čovjek u malom Djetetu prepoznaje: Bog me ljubi i rodio se kao malo dijete“, rekao je kardinal Puljić podsjećajući na riječi sluge Božjega Josipa Stadlera: „Pristupite k malenom Isusu dok je malen, dok se čini kao da je zaboravio na svoje veličanstvo. Upravo zato htio se tako maljušan roditi jer je htio da ga ljubimo, a ne da ga se bojimo“.

„Bog nije donio strah nego ljubav“, istaknuo je kardinal Puljić napominjući da drugi zemaljski moćnici vladaju pomoću straha. „Bog ne vlada pomoću straha nego ljubavlju i grli čovjeka svojom božanskom ljubavlju“, istaknuo je kardinal Puljić pozivajući da u malom Djetetu prepoznaju Božji dar i znak da Bog čovjeka grli. „Zato želimo prepoznati ljepotu života, svjetlo koje osmišljava naš život. Isus je svjetlo svijeta“, kazao je kardinal Puljić dodajući da u svetoj noći čestitaju Božić jedni drugim i porođenje Isusovo ne samo ono koje se dogodilo prije oko dvije tisuće godina nego zato što mogu biti dionici toga otajstva, toga svjetla, dara i Božje ljubavi. Na kraju je svima uputio čestitku.

Poslušajte zvučni zapis propovijedi kardinala Puljića:



Završavajući Misno slavlje, karidnal Puljić zahvalio je svim medijima na prijenosima i izvješćima.

Tijekom Svete mise liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor Josip Stadler pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)

foto