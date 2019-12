Vatikan, 25. prosinac 2019.

Na Badnjak, 24. prosinca 2019., papa Franjo predvodio je božićnu liturgiju u bazilici Sv. Petra u koncelebraciji kardinala i biskupa Rimske kurije.

Na sedmoj polnoćki njegova pontifikata okupili su se katolici iz svih dijelova svijeta kao i članovi Diplomatskoga kora. Tisuće vjernika misu je pratilo na vatikanskom trgu preko velikih ekrana. Nakon svečane ulazne procesije Papa je tradicionalno otkrio i poljubio kip Djeteta Isusa pred oltarom. U propovijedi pozvao je vjernike da imaju povjerenja u Ljubav Božju.

Bog bezuvjetno voli sve ljude, “pa i one najgore”. Najbolji način za promijeniti samoga sebe, Crkvu i povijest je prihvatiti taj dar, i kao i Isus, sebe predati na dar drugima, poručio je Papa. Bog ljude voli “u dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti, u sreći i u žalosti”. Dok se čini da se sve u svijetu povodi logikom daj – dam, Bog se ljudima daje besplatno. O Njegovoj se ljubavi ne može pregovarati, ništa nismo učinili da bismo je zaslužili i nikada ju nećemo moći isplatiti, poručio je Papa.

“Kako često mislimo da je Bog dobar kad smo mi dobri, i da nas kažnjava kad smo loši. Ali, to nije tako, On nas nastavlja ljubiti i kad griješimo; Njegova je ljubav postojana, ne zamjera, ona je vjerna i strpljiva”, upozorio je Papa. Božićem je nježno svjetlo Božje rastjeralo tamu ljudske bahatosti. Pred ogromnom Bojom nježnosti nemamo opravdanja ne dopustiti da nas ljubi. Što u životu krene loše, što ne funkcionira u Crkvi, što u svijetu nije u redu – više ne može biti opravdanje, upozorio je Papa.

Tko Ljubav Božju primi u Isusu i sebe samog učini darom, daje smisao životu. “To je najbolji način mijenjanja svijeta – mi promijenimo sebe, Crkva mijenja sebe, povijest se mijenja kad počnemo ne više željeti promijeniti druge, nego sebe same tako da svoj život učinimo darom”, poručio je Sveti Otac.

Molitve vjernika bile su na arapskom, francuskom, kineskom, portugalskom i svahili jeziku. Na kraju mise Papa je u procesiji prenio kip Djeteta Isusa do jaslica postavljenih u bazilici, u pratnji 12 mališana iz cijeloga svijeta koji su nosili cvijeće. Nakon što je kip Djeteta Isusa postavljen u jasle, Sveti Otac se pred njim zadržao u molitvi.

Papina polnoćka izravno je putem Mondovizije prenošena u cijelom svijetu. Oko Vatikana uvedene su jake sigurnosne mjere, brojni policajci osiguravali su kolonade i okolne ulice, prenosi Vatican News.

Na sam Božić Papa će u podne sa središnjega balkona na bazilici uputiti tradicionalnu božićnu poruku Urbi et Orbi – Gradu i svijetu i udijeliti apostolski blagoslov. Na blagdan sv. Stjepana prvomučenika, 26. prosinca, Papa će s prozora Apostolske palače u podne predvoditi molitvu Angelusa, kao i u nedjelju 29. prosinca, na blagdan Svete nazaretske obitelji. Na Silvestrovo, 31. prosinca, Papa će u 17 sati u vatikanskoj bazilici predvoditi Večernju svetkovine Blažene Djevice Marije Bogorodice. Nakon liturgije uslijedit će tradicionalni Tebe Boga hvalimo kao zahvala i završetak građanske godine, te euharistijski blagoslov i posjet jaslicama na Trgu Sv. Petra. (kta/ika)

