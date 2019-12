Jeruzalem, 24. prosinac 2019.

Izraelske vlasti su, 22. prosinca 2019., nakon dugih pregovora, kršćanima iz Pojasa Gaze odobrio ulazak na svoj teritorij za božićne blagdane, odnosno do 20. siječnja 2020. Najavio je to general Kamil Abu Rukun, šef koordinacije aktivnostī izraelske Vlade na palestinskim područjima. Dozvole za ulazak u Jeruzalem i Zapadnu obalu izdavat će se na temelju sigurnosne procjene i neovisno o dobi podnositelja zahtjeva.

Otac Ibrahim Faltas iz Franjevačke kustodije Svete zemlje u razgovoru je za Radio Vatikan istaknuo da su naporno radili kako bi se izborili za te dozvole. Mnogi su intervenirali, među ostalima, čak i izraelski predsjednik Reuven Rivlin – napomenuo je o. Faltas te primijetio da je u Pojasu Gaze stanje izrazito teško. Kazao je također kako smatra da su radosni ljudi kojima je dozvoljeno napustiti Gazu za božićne blagdane.

Ne možete zamisliti stanje u Gazi. Ti ljudi barem mogu izići, imati malo slobode, nade, mogu posjetiti jaslice, moliti, biti s nama. Velika je to svetkovina i svi žele slaviti Božić u Betlehemu. Zahvaljujemo Gospodinu jer smo ih napokon uspjeli izvući! To je najvažnije – rekao je franjevac te na pitanje vezano uz riječi latinskog jeruzalemskog patrijarha, nadbiskupa Pierbattiste Pizzaballe, koji se nedavno požalio na sramotno stanje u Pojasu Gaze s gospodarskog i društvenog stajališta, odgovorio da je patrijarh dobro objasnio situaciju jer je tamo proveo tri dana, obilazio je kuće, susretao obitelji te vlastitim očima vidio stanje u kojem ljudi žive, posebice kršćani.

Uistinu je to sramotna situacija. Mislim da svijet mora učiniti nešto kako bi se stanje pomaklo s mrtve točke; ljudi zaslužuju puno više od ovoga – istaknuo je o. Faltas te, odgovarajući na pitanje koje su mu želje za Božić, rekao da je to uvijek mir. To je naša želja, naš san; to je također san ljudi u Gazi, Palestinaca i Izraelaca. Svugdje, svi žele da se taj mir ostvari. To je ono što želimo, to je naša molitva. Mnogi žele živjeti u miru u ovoj zemlji koja živi od mira – kazao je na kraju otac Ibrahim Faltas. (kta/rv)